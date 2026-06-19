  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRŽAVNI PRAZNIK

Državna proslava ob dnevu državnosti: govorila bosta tako Pirc Musar kot Janša

Na proslavi bosta nastopila dva govorca, kljub temu da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca.
Državna proslava ob dnevu državnosti bo sicer potekala v sredo na Trgu republike. Na fotografiji Janez Janša pri predsednici republike Nataši Pirc Musar, 17. junija 2026. FOTO: Blaž Samec
Državna proslava ob dnevu državnosti bo sicer potekala v sredo na Trgu republike. Na fotografiji Janez Janša pri predsednici republike Nataši Pirc Musar, 17. junija 2026. FOTO: Blaž Samec
STA, N. P.
 19. 6. 2026 | 14:18
 19. 6. 2026 | 14:18
4:05
A+A-

Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Janez Janša, kljub temu da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca.

Po besedah direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastjana Jeretiča bo 35-letnica samostojnosti in neodvisnosti v prvi vrsti poklon domovini in poklon pogumu tistim, ki so nam jo priborili. Ob letošnji proslavi želijo obuditi tudi spomin na enotnost, »ki nam je v tistih zgodovinskih časih omogočila, da smo si izborili našo državnost«. Želeli bi torej, da bi tudi prihodnje generacije dosegle takšno temeljno nacionalno enotnost, kot smo jo uspešno zgradili konec 80. let, in je s časom nekako splahnela, je na današnji novinarski konferenci dejal Jeretič.

»Ne glede na vse razlike med nami moramo živeti skupaj in zato se moramo naučiti tudi, kako doreči to našo medsebojnost,« je dejal. Zato so se po njegovih besedah na koordinacijskem odboru za državne proslave in prireditve odločili, »da se ta želja po preseganju razlik in doseganju enotnosti pokaže tudi tako, da imamo tokrat na proslavi dva govorca«. Na proslavi bosta namreč govorca tako predsednica republike kot premier. S tem želijo po Jeretičevih besedah pokazati, »da smo pluralna družba, ampak eno ljudstvo in ena država«.

Želijo sodelovanje

O tej odločitvi je spregovoril tudi predsednik koordinacijskega odbora Jelko Kacin. »Prav je, da institucije med seboj sodelujejo. Mislim, da si ogromna večina slovenskega prebivalstva želi, da bi ob taki priložnosti predstavniki najvišjih institucij nastopili skupaj, da bi dali prava sporočila o tem, da skupaj zmoremo več, bolje in hitreje,« je poudaril Kacin. Zaostanek je treba po njegovih besedah nadoknaditi in upajo, »da bo ta slovesnost, ki bo povezovala vse, k temu prispevala svoj opazen delež«.

Po besedah Jeretiča in Kacina so odločitev o dveh govorcih v odboru sprejeli soglasno, medtem pa so v uradu predsednice republike pojasnili, da je predstavnica urada v koordinacijskem odboru predlagala, da se ohrani dosedanja praksa enega govorca. Po navedbah urada je ob tem tudi prosila, da se to njeno stališče natančno zabeleži v zapisnik seje odbora. A je po Kacinovih besedah predstavnica predsednice zaprosila, da v zapisnik eksplicitno zapišejo, da urad predsednice dvema govorcema ne nasprotuje, ne ve pa, »kaj se je dogajalo na Erjavčevi«. Kot je dejal, so ugotovili, da je prevladovala želja po polnem sodelovanju. »Verjamem, da bosta oba, tako predsednica države kot predsednik vlade, maksimalno izkoristila priložnost, da nagovorita čim več ljudi in da jim pojasnita, da je v sodelovanju moč in kakovost«.

Po besedah režiserja proslave Romana Končarja bo imela proslava »naboj poklona slovenskemu jeziku«, ki je po njegovem mnenju najbolj indikativni element nekega naroda. »Proslava ima svoj naboj v srčnosti, med katero po mojem mnenju sodi domoljubje,« je dejal Končar in sklenil, da bo proslava »srčna in polna ljubezni«.

Državna proslava ob dnevu državnosti bo sicer potekala v sredo na Trgu republike, scenarij zanjo je pripravil Igor Pirkovič, režijo pa podpisuje Končar. Kulturno-umetniški program bo po navedbah Ukoma skozi glasbo, poezijo, ples in pripoved slavil domovino ter njene ljudi. Na odru bodo nastopili vrhunski slovenski umetniki in umetnice različnih generacij, ki bodo s svojimi interpretacijami povezali zgodovinski spomin z ustvarjalno močjo sodobne Slovenije. Posebna pozornost bo namenjena mladim ustvarjalcem.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

državna proslavaproslavaSlovenijaJanez JanšaNataša Pirc Musardan državnostipredsednica države
ZADNJE NOVICE
16:17
Novice  |  Slovenija
VSE INFORMACIJE NA ENEM MESTU

Ste v ujmi utrpeli škodo? Vlada vzpostavila stran z vsem, kar morate vedeti

Neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in z zemeljskimi plazovi so med 9. in 11. junijem povzročila škodo v velikem delu države.
19. 6. 2026 | 16:17
16:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
VELIKA MATERIALNA ŠKODA

Kaj se dogaja na Obali? Zlikovci množično napadajo

Kriminalisti so več preteklih primerov uspešno preiskali in ugotovili, da so kazniva dejanja večinoma izvajali tuji državljani.
19. 6. 2026 | 16:00
15:46
Novice  |  Svet
BLIŽNJI VZHOD

Izrael in Hezbolah dosegla dogovor o premirju

Dogovor o prekinitvi ognja začne veljati danes ob 16. uri po lokalnem času.
19. 6. 2026 | 15:46
15:15
Novice  |  Svet
UMRL V POŽARU

Asteroid poimenoval po herojskem gasilcu

Asteroid z oznako 34871 je 2001. odkril ljubiteljski astronom iz Hongkonga.
19. 6. 2026 | 15:15
15:10
Bulvar  |  Glasba in film
GLASBA

Parvani Violet v poletje z novim singlom in videospotom »Rada« (VIDEO)

Nežna poletna oda romantiki, svobodi in občutku, da je vse mogoče.
19. 6. 2026 | 15:10
14:56
Razno
ONAPLUS PODKAST

Rebeka Dremelj: Soočam se z identičnimi bitkami kot vsi ostali

Rebeka Dremelj o bolezni ščitnice, hormonskih težavah in pritisku popolnosti: »Preveč žensk še vedno trpi, namesto da bi nekaj spremenile.«
Manca Čampa Pavlin19. 6. 2026 | 14:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Razno
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki