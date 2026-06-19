Državna proslava ob dnevu državnosti: govorila bosta tako Pirc Musar kot Janša

Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Janez Janša, kljub temu da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca.

Po besedah direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastjana Jeretiča bo 35-letnica samostojnosti in neodvisnosti v prvi vrsti poklon domovini in poklon pogumu tistim, ki so nam jo priborili. Ob letošnji proslavi želijo obuditi tudi spomin na enotnost, »ki nam je v tistih zgodovinskih časih omogočila, da smo si izborili našo državnost«. Želeli bi torej, da bi tudi prihodnje generacije dosegle takšno temeljno nacionalno enotnost, kot smo jo uspešno zgradili konec 80. let, in je s časom nekako splahnela, je na današnji novinarski konferenci dejal Jeretič.

»Ne glede na vse razlike med nami moramo živeti skupaj in zato se moramo naučiti tudi, kako doreči to našo medsebojnost,« je dejal. Zato so se po njegovih besedah na koordinacijskem odboru za državne proslave in prireditve odločili, »da se ta želja po preseganju razlik in doseganju enotnosti pokaže tudi tako, da imamo tokrat na proslavi dva govorca«. Na proslavi bosta namreč govorca tako predsednica republike kot premier. S tem želijo po Jeretičevih besedah pokazati, »da smo pluralna družba, ampak eno ljudstvo in ena država«.

Želijo sodelovanje

O tej odločitvi je spregovoril tudi predsednik koordinacijskega odbora Jelko Kacin. »Prav je, da institucije med seboj sodelujejo. Mislim, da si ogromna večina slovenskega prebivalstva želi, da bi ob taki priložnosti predstavniki najvišjih institucij nastopili skupaj, da bi dali prava sporočila o tem, da skupaj zmoremo več, bolje in hitreje,« je poudaril Kacin. Zaostanek je treba po njegovih besedah nadoknaditi in upajo, »da bo ta slovesnost, ki bo povezovala vse, k temu prispevala svoj opazen delež«.

Po besedah Jeretiča in Kacina so odločitev o dveh govorcih v odboru sprejeli soglasno, medtem pa so v uradu predsednice republike pojasnili, da je predstavnica urada v koordinacijskem odboru predlagala, da se ohrani dosedanja praksa enega govorca. Po navedbah urada je ob tem tudi prosila, da se to njeno stališče natančno zabeleži v zapisnik seje odbora. A je po Kacinovih besedah predstavnica predsednice zaprosila, da v zapisnik eksplicitno zapišejo, da urad predsednice dvema govorcema ne nasprotuje, ne ve pa, »kaj se je dogajalo na Erjavčevi«. Kot je dejal, so ugotovili, da je prevladovala želja po polnem sodelovanju. »Verjamem, da bosta oba, tako predsednica države kot predsednik vlade, maksimalno izkoristila priložnost, da nagovorita čim več ljudi in da jim pojasnita, da je v sodelovanju moč in kakovost«.

Po besedah režiserja proslave Romana Končarja bo imela proslava »naboj poklona slovenskemu jeziku«, ki je po njegovem mnenju najbolj indikativni element nekega naroda. »Proslava ima svoj naboj v srčnosti, med katero po mojem mnenju sodi domoljubje,« je dejal Končar in sklenil, da bo proslava »srčna in polna ljubezni«.

Državna proslava ob dnevu državnosti bo sicer potekala v sredo na Trgu republike, scenarij zanjo je pripravil Igor Pirkovič, režijo pa podpisuje Končar. Kulturno-umetniški program bo po navedbah Ukoma skozi glasbo, poezijo, ples in pripoved slavil domovino ter njene ljudi. Na odru bodo nastopili vrhunski slovenski umetniki in umetnice različnih generacij, ki bodo s svojimi interpretacijami povezali zgodovinski spomin z ustvarjalno močjo sodobne Slovenije. Posebna pozornost bo namenjena mladim ustvarjalcem.