Državna sekretarka Mojca Škrinjar jih je brutalno sesula: »Sramota od sramote ste!«

Napovedane spremembe v slovenskem šolstvu dvigujejo prah. Zaposleni opozarjajo na morebitna odpuščanja, posege v plačno reformo in izključevanje sindikata iz odločanja. Podpise proti spremembam so začeli zbirati v Svizu, ločen javni poziv pa je potekal tudi prek Amnesty International Slovenije.

V slovenskem šolstvu se zaostrujejo nesoglasja zaradi napovedanih sprememb, ki jih pripravlja ministrstvo za izobraževanje pod vodstvom Boruta Rončevića. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je zato sprožil zbiranje podpisov proti morebitnemu odpuščanju, prekinitvi plačne reforme, zmanjšanju vpliva zaposlenih v svetih zavodov in izključevanju sindikata iz priprave šolske reforme. V peticiji so zapisali, da ni več mogoče spregledati odnosa oblasti do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki ga ocenjujejo kot negativnega in celo žaljivega. Prepričani so tudi, da želi vlada oslabiti položaj sindikata ter ga izriniti iz vloge sogovornika pri oblikovanju šolskih politik. Zbiranje podpisov je potekalo od 12. do 23. oktobra.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Sds/Delo UI

Bodo učitelji ostali brez dogovorjenih zvišanj plač?

V Svizu opozarjajo, da je iz proračunskih dokumentov za prihodnje leto razvidno približno petodstotno zmanjšanje mase plač v javnem sektorju. Ob tem poudarjajo, da morata biti v skladu s podpisanim plačnim dogovorom izvedeni še dve zvišanji plač. Od vlade zato zahtevajo jasno zagotovilo, da bo dogovor spoštovala. Skrbi jih tudi možnost, da bi država prihranke iskala s povečanjem tedenske učne obveznosti učiteljev. Nasprotujejo tudi predlogu, po katerem bi se število predstavnikov zaposlenih v svetih šol in vrtcev zmanjšalo s petih na tri.

Mojca Škrinjar udarila po Amnesty International: »Kaj pa uboge sirote v Ukrajini?«

Medtem ko Sviz zbira podpise proti napovedanim ukrepom, je prek Amnesty International Slovenije potekal ločen javni poziv k strokovni, vključujoči in pregledni pripravi šolske reforme.

Mojca Škrinjar. FOTO: Zaslonski Posnetek, Sds

To je zmotilo nekdanjo poslanko SDS in zdaj državno sekretarko na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojco Škrinjar, ki se je na družbenem omrežju X ostro odzvala na sodelovanje človekoljubne organizacije pri razpravi o slovenskem šolstvu.

»Prav slišim, da slovenska Amnesty International zbira podpise proti Borutu Rončeviću???« se je vprašala. Nato je nadaljevala z očitki:

»Kaj če bi vas brigale raje uboge sirote v Ukrajini pa Nigeriji? Pa kamenjane ženske v Iranu pa deklice v Afganistanu, ki ne smejo v šolo? Nenazadnje bi iz vaše druščine kdo lahko pomagal revnim upokojencem.«

Svoje sporočilo je zaključila z besedami: »Sramota od sramote ste, če je to res!«