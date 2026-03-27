PETROL POD DROBNOGLEDOM

Državni holding preiskuje posle Petrola in zakoncev Južna

Petrol preiskujejo zaradi poslov z visokim tveganjem.
FOTO: Črt Piksi
STA, A. G.
 27. 3. 2026 | 19:32
5:17
SDH je vložil zahtevo za sklic skupščine Petrola, na kateri bi delničarji odločali o predlogih za izvedbo niza posebnih revizij poslovanja te delno državne energetske družbe. Med drugim želi SDH preveriti zadnje delovanje podjetja na področju oskrbe bencinskih servisov, pa tudi posle s skupino Perspektiva FT v lasti zakoncev Južna. Slovenski državni holding (SDH) bi tako po zadnjem dogajanju glede motenj pri oskrbi bencinskih servisov z imenovanjem posebnega revizorja preveril vodenje poslov Petrola na področju logistike in oskrbe bencinskih servisov z naftnimi derivati ter oblikovanja maloprodajnih cen na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah v Sloveniji v obdobju od 1. marca do 30. aprila letos.

Te posle bi preveril z vidika zakonitosti, ustreznosti, skrbnosti in skladnosti z internimi predpisi ter morebitnega oškodovanja družbe. Posebni revizor bi po predlogu upravljavca državnih naložb z istih vidikov preveril tudi vodenje posameznih poslov družbe pri nabavah naftnih derivatov prek trgovskih posrednikov za obdobje od 1. januarja 2024 do 30. aprila letos. Posebni revizor bi po predlogu SDH obenem preveril vodenje poslov, ki jih je Petrol sklenil ali drugače vodil v zvezi z družbo Perspektiva FT in družbami v njenem neposrednem ali posrednem večinskem lastništvu v zadnjih petih letih, in sicer z vidika zakonitosti, poslovne upravičenosti, gospodarnosti in spoštovanja predpisov s področja upravljanja s konflikti interesov. Zaradi učinkovitosti izvajanja revizije bi pregledal le posle, ki vrednostno presegajo 200.000 evrov.

Obenem naj bi z izredno revizijo preverili morebitni obstoj poslov, ki jih je Petrol sklenil ali drugače vodil na podlagi navodil, usmeritev ali drugih vplivov od zastopnikov ali lastnikov družbe Perspektiva FT ali zastopnikov družb v njenem neposrednem ali posrednem večinskem lastništvu za obdobje od 1. januarja 2024 do 30. aprila letos. Perspektiva FT je v solastništvu zakoncev Darija in Vesne Južna, po lestvici revije Manager najbogatejših Slovencev, ki sta prek Perspektive FT in Vizije Holding skoraj devetodstotna lastnika Petrola. Vesna Južna je tudi predsednica Petrolovega nadzornega sveta.

Posebni revizor naj bi ob tem preveril še vodenje poslov Petrola na področju zagotavljanja ustreznih deležev obnovljivih virov energije v skladu z zahtevami zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije v letih 2024 in 2025, in sicer z vidika izpolnjevanja zakonskih zahtev, skrbnosti ravnanja z morebitnim izpostavljanjem družbe škodi zaradi glob ter poročanja delničarjem o teh tveganjih. Naslednje področje, ki ga želi SDH preveriti z imenovanjem posebnega revizorja, je vodenje posameznih poslov družbe z vidika skladnosti z zakonom o delovnih razmerjih z relevantno davčno zakonodajo pri poslovanju s partnerji na podlagi pogodb o poslovnem sodelovanju za prodajna mesta (t.i. franšizni partnerji) v letih 2024 in 2025.

SDH zanimata vidik zakonite in nediskriminatorne obravnave zaposlenih na takšnih prodajnih mestih, ter vidik ustrezne davčne obravnave tovrstnih poslovnih razmerij s poslovnimi partnerji in njihovimi zaposlenimi, še posebej glede morebitne vzpostavitve odvisnih razmerij s Petrolom.

Zahteve SDH za izvedbo izrednih revizij se s tem še ne končajo. Tako bi SDH prek posebnega revizorja preveril tudi vodenje posameznih poslov Petrola pri nabavi informacijskih storitev in opreme pri dobaviteljih, ki niso del mednarodnih skupin s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, za leti 2024 in 2025, in sicer z vidika zakonitosti, gospodarnosti, skrbnosti in skladnosti z internimi predpisi. Izredna revizija bi se nanašala na posle v vrednosti nad 200.000 evrov. Posebni revizor bi po predlogu SDH z istih vidikov preveril še posle z nakupi in prodajami lastniških deležev gospodarskih družb, ki so v lasti Petrola ali družb iz njegove skupine, za leti 2024 in 2025.

Zadnja zahtevana izredna revizija pa se nanaša na vprašanje zakonske skladnosti ravnanja Petrola v letu 2025 glede pravočasnega, enakopravnega in celovitega obveščanja delničarjev o nadzorovanih ter notranjih informacijah v zvezi s pomembnimi posli na ravni skupine, z namenom preprečevanja trgovanja z notranjimi informacijami. Poseben poudarek bi moral revizor pri tem nameniti preverjanju poročanja o izidu arbitražnega spora družbe Geoplin zoper ruskega energetskega velikana Gazprom glede kršitve pogodbe o dobavi zemeljskega plina. Posebne revizije bi po predlogu SDH izvedla družba Ernst&Young.

Petrol, ki ima po Sloveniji 316 bencinskih servisov in se je v zadnjih letih razvil v širše energetsko podjetje ter okrepil svojo vlogo tudi kot trgovec na drobno, je v delni državni lasti. Država ima v družbi neposredno (10,8 odstotka) ter prek Slovenskega državnega holdinga (12,7 odstotka) in Kapitalske družbe (8,6 odstotka) približno tretjinski delež. Največji posamični lastnik družbe je medtem slovaško-češka finančna skupina J&T z 12,78-odstotnim deležem, med pomembnejšimi lastniki pa sta, kot omenjeno, prek Vizije Holding in Perspektiva FT tudi zakonca Južna.

 

PetrolSDHkadrovanjeenergetikaskupščina
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
