MATJAŽ MLAKAR

Po dveh letih zdravljenja in rehabilitacije se želi vrniti v službo.

»Stanje se stalno izboljšuje. Po hiši hodim tudi brez bergel. Ko grem ven, jih še potrebujem, predvsem zaradi stabilnosti in ravnotežja. Prav tako jih uporabljam na daljših razdaljah. Tudi avto že malo vozim. Sem precej bolj mobilen. Vozička nimam več, sem ga že pospravil. Pred dnevi sem imel kontrolni pregled na URI Soča, zdaj pa bom počasi zaključil rehabilitacijo. Predvidevajo, da se bo stanje še izboljševalo, čeprav zagotovo nihče ne more reči, koliko,« nas poln energije pozdravi 44-letni Matjaž Mlakar. Pred leti je bil izvrsten rokometaš, tudi reprezentant, pred dvema letoma pa se je ...