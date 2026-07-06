Državni sekretar Jaklin (nezakonito naj bi prejel več kot 60.000 evrov) potožil: »Dela se mi krivica«

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damijan Jaklin po očitkih o nezakonitem ravnanju pri gradnji osem milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po današnji seji izvršilnega odbora NSi, se mu z neutemeljenimi izjavami, ki so v škodo njemu in stranki, dela krivica.

Neutemeljeni očitki?

Po Jaklinovih besedah gre za očitke, ki temeljijo na neutemeljenih dejstvih in s katerimi je bil prvič seznanjen na razgovoru s kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Kot je pred dnevi poročal POP TV, naj bi kriminalisti pod vodstvom Specializiranega državnega tožilstva Jaklinu očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji osem milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda.

Nezakonito prejel več kot 60.000 evrov?

Sicer vidni član stranke NSi Jaklin, ki od leta 2006 kot nepoklicni župan vodi Občino Velika Polana, naj bi nezakonito prejel več kot 60.000 evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij.

Odziv Nove Slovenija Ni naključje, da se očitki državnemu sekretarju Jaklinu ujemajo z njegovim nastopom te funkcije - čeprav se nanašajo na zadeve izpred desetletja. Takšne diskreditacije ostro obsojamo. Zavlačevanje postopkov je nesprejemljivo. Pričakujemo, da pristojni organi opravijo svoje delo v doglednem času in nepristransko.

Napeljeval in sodeloval naj bi namreč pri sklenitvi več kot 100.000 evrov vredne fiktivne pogodbe med srbsko gradbeno družbo MPP Jedinstvo in družbo JHP pod vodstvom Jane Habjan, ki je po naročilu države nadziralo gradnjo vodovoda. Večina denarja iz fiktivnega posla naj bi nato prek štirih slamnatih podjetij, ustanovljenih posebej za ta namen, po ugotovitvah kriminalistov Nacionalnega preiskovalnega urada pristala v Jaklinovih rokah, Habjan pa naj bi prejela 15-odstotno provizijo.

Sicer vidni član stranke NSi, ki od leta 2006 kot nepoklicni župan vodi Občino Velika Polana, naj bi nezakonito prejel več kot 60.000 evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. FOTO: Leon Vidic

Po Jaklinovih besedah naj bi NPU na podlagi razgovora z njim pozneje napisal, da nič od tega ni možno dokazati in da očitki o njegovem vplivanju v vlogi župana niso utemeljeni. Kot je dejal danes, pri nobenem od teh poslov ni sodeloval.

Kriva ovadba, ki da je »škodoželjna do mene kot tudi do drugih, ki so s tem povezani«

Zato meni, da gre za krivo ovadbo, ki je »škodoželjna do mene kot tudi do drugih, ki so s tem povezani«. Glede navedb, da je prejemal darila, pa je dejal, da je šlo za donacije podjetja lokalnim društvom in šoli. Po njegovem mnenju ga je nekdo po nepotrebnem zvlekel v spor med dvema poslovnima in zasebnima partnerjema ter v tožbo ene izmed občin, investitork v pomurski vodovod. Prepričan je tudi, da pojavljanje teh očitkov sovpada z njegovima funkcijama državnih sekretarjev - v letih 2020 in 2021 je bil državni sekretar na obrambnem ministrstvu, zdaj pa to funkcijo opravlja na ministrstvu za infrastruktur in energetiko, ki ga vodi predsednik NSi Jernej Vrtovec.

Jaklin ne izključuje niti, da bi bilo pojavljanje očitkov proti njemu v medijih lahko povezano z odstopom Andreja Ribiča z mesta predsednika uprave Darsa, kjer je Jaklin deloval v zadnjih letih in kjer ga naj bi ga prav tako bremenila kazenska ovadba zaradi suma storitve več kaznivih dejanj.

Kaj pravi šef NSi?

Jaklin pravi, da je infrastrukturnemu ministru in predsedniku NSi Jerneju Vrtovcu svoja pojasnila predstavil, na vprašanje, če uživa njegovo polno zaupanje, pa je odgovoril, da je to vprašanje za Vrtovca. Dokler mi bo to omogočeno, bom strokovno delal v dobro države in občine, je sklenil.

Vrtovec pa je sicer danes za POP TV dejal, da sam ni videl nobenega spisa ali kazenske ovadbe, zato stvari težko komentira. Samo na podlagi medijskih poročanj pa nekdo po njegovem mnenju ne more prevzemati odgovornosti, ampak imamo za to pristojne organe.

Na vprašanje, če bo Jaklin užival njegovo zaupanje, dokler postopek ne bo končan, pa je odgovoril s komentarjem, da se »vedno išče najšibkejši člen, da se razbije desnosredinsko vlado«.