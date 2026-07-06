  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAVRAČA VSE OČITKE

Državni sekretar Jaklin (nezakonito naj bi prejel več kot 60.000 evrov) potožil: »Dela se mi krivica«

Ne bo odstopil. Kaj pa pravi šef NSi?
Dela se mi krivica, odstopiti ne nameravam, pravi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damijan Jaklin. FOTO: Leon Vidic/zaslonski Posnetek X/delo Ui
Dela se mi krivica, odstopiti ne nameravam, pravi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damijan Jaklin. FOTO: Leon Vidic/zaslonski Posnetek X/delo Ui
M. U.
 6. 7. 2026 | 19:09
 6. 7. 2026 | 19:40
4:16
A+A-

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damijan Jaklin po očitkih o nezakonitem ravnanju pri gradnji osem milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po današnji seji izvršilnega odbora NSi, se mu z neutemeljenimi izjavami, ki so v škodo njemu in stranki, dela krivica.

Neutemeljeni očitki?

Po Jaklinovih besedah gre za očitke, ki temeljijo na neutemeljenih dejstvih in s katerimi je bil prvič seznanjen na razgovoru s kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Kot je pred dnevi poročal POP TV, naj bi kriminalisti pod vodstvom Specializiranega državnega tožilstva Jaklinu očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji osem milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda.

Nezakonito prejel več kot 60.000 evrov?

Sicer vidni član stranke NSi Jaklin, ki od leta 2006 kot nepoklicni župan vodi Občino Velika Polana, naj bi nezakonito prejel več kot 60.000 evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij.

Odziv Nove Slovenija 

Ni naključje, da se očitki državnemu sekretarju Jaklinu ujemajo z njegovim nastopom te funkcije - čeprav se nanašajo na zadeve izpred desetletja. Takšne diskreditacije ostro obsojamo. Zavlačevanje postopkov je nesprejemljivo. Pričakujemo, da pristojni organi opravijo svoje delo v doglednem času in nepristransko.

Napeljeval in sodeloval naj bi namreč pri sklenitvi več kot 100.000 evrov vredne fiktivne pogodbe med srbsko gradbeno družbo MPP Jedinstvo in družbo JHP pod vodstvom Jane Habjan, ki je po naročilu države nadziralo gradnjo vodovoda. Večina denarja iz fiktivnega posla naj bi nato prek štirih slamnatih podjetij, ustanovljenih posebej za ta namen, po ugotovitvah kriminalistov Nacionalnega preiskovalnega urada pristala v Jaklinovih rokah, Habjan pa naj bi prejela 15-odstotno provizijo.

Sicer vidni član stranke NSi, ki od leta 2006 kot nepoklicni župan vodi Občino Velika Polana, naj bi nezakonito prejel več kot 60.000 evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. FOTO: Leon Vidic
Sicer vidni član stranke NSi, ki od leta 2006 kot nepoklicni župan vodi Občino Velika Polana, naj bi nezakonito prejel več kot 60.000 evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. FOTO: Leon Vidic

Po Jaklinovih besedah naj bi NPU na podlagi razgovora z njim pozneje napisal, da nič od tega ni možno dokazati in da očitki o njegovem vplivanju v vlogi župana niso utemeljeni. Kot je dejal danes, pri nobenem od teh poslov ni sodeloval.

Kriva ovadba, ki da je »škodoželjna do mene kot tudi do drugih, ki so s tem povezani«

Zato meni, da gre za krivo ovadbo, ki je »škodoželjna do mene kot tudi do drugih, ki so s tem povezani«. Glede navedb, da je prejemal darila, pa je dejal, da je šlo za donacije podjetja lokalnim društvom in šoli. Po njegovem mnenju ga je nekdo po nepotrebnem zvlekel v spor med dvema poslovnima in zasebnima partnerjema ter v tožbo ene izmed občin, investitork v pomurski vodovod. Prepričan je tudi, da pojavljanje teh očitkov sovpada z njegovima funkcijama državnih sekretarjev - v letih 2020 in 2021 je bil državni sekretar na obrambnem ministrstvu, zdaj pa to funkcijo opravlja na ministrstvu za infrastruktur in energetiko, ki ga vodi predsednik NSi Jernej Vrtovec.

image_alt
Župan te slovenske občine pod lupo kriminalistov, prejel naj bi več kot 60.000 evrov

Jaklin ne izključuje niti, da bi bilo pojavljanje očitkov proti njemu v medijih lahko povezano z odstopom Andreja Ribiča z mesta predsednika uprave Darsa, kjer je Jaklin deloval v zadnjih letih in kjer ga naj bi ga prav tako bremenila kazenska ovadba zaradi suma storitve več kaznivih dejanj.

Kaj pravi šef NSi? 

Jaklin pravi, da je infrastrukturnemu ministru in predsedniku NSi Jerneju Vrtovcu svoja pojasnila predstavil, na vprašanje, če uživa njegovo polno zaupanje, pa je odgovoril, da je to vprašanje za Vrtovca. Dokler mi bo to omogočeno, bom strokovno delal v dobro države in občine, je sklenil.

Vrtovec pa je sicer danes za POP TV dejal, da sam ni videl nobenega spisa ali kazenske ovadbe, zato stvari težko komentira. Samo na podlagi medijskih poročanj pa nekdo po njegovem mnenju ne more prevzemati odgovornosti, ampak imamo za to pristojne organe.

Na vprašanje, če bo Jaklin užival njegovo zaupanje, dokler postopek ne bo končan, pa je odgovoril s komentarjem, da se »vedno išče najšibkejši člen, da se razbije desnosredinsko vlado«. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

odstopNPUDamijan Jaklinkazenska ovadbakorupcijaNSi
ZADNJE NOVICE
20:30
Novice  |  Svet
OGNJENA UJMA

Evropa v plamenih, na tisoče evakuiranih: »Naše življenje je tu, četudi je vse pogorelo« (FOTO)

Južna Evropa je na udaru ognjene ujme.
6. 7. 2026 | 20:30
20:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Horoskop od 7. do 20. julija: Dnevi bodo preizkusili odnose in denarnice

Zvezde napovedujejo razgibano obdobje: nekaterim več denarja in romantike, drugim pomembne odločitve in preizkušnje. Preverite, kaj zvezde napovedujejo vašemu znamenju.
6. 7. 2026 | 20:00
19:51
Novice  |  Svet
ZARADI RIBE

Naši severni sosedje opozarjajo vse, ki potujejo na Hrvaško: »Bodite previdni, vse več jih je«

Ta vrsta ribe je nevarna za ljudi, pa tudi za morski ekosistem.
6. 7. 2026 | 19:51
19:44
Lifestyle  |  Stil
DOKAZI

Znaki, da imate ob sebi nekoga, ki vam bo tudi v najtežjih trenutkih stal ob strani

Veliko več, kot srečni trenutki, o ljubezni in predanosti pove to, kako se partnerja obnašata, ko se znajdeta pred življenjskimi preizkušnjami.
6. 7. 2026 | 19:44
19:29
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SPOR

Obračun na Jadranu! Sprla sta se v pristanišču, eden potegnil pištolo, drugi ga je po glavi (VIDEO)

Kriva naj bi bila preglasna glasba.
6. 7. 2026 | 19:29
19:29
Šport  |  Športni trači
DOBRA VEST

Najlepša novica za Tadeja Pogačarja! Urška Žigart je nazaj, operacija ne bo potrebna

Devetindvajsetletnica je grdo padla na dirki po Švici pred nekaj tedni in si pri tem zlomila čeljust.
6. 7. 2026 | 19:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POČITNICE BREZ SKRBI

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki