»V igri so tudi energetski boni«: državni sekretar Žagar o energetski krizi

Energetska kriza, ki jo poganjajo vojne razmere v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, postaja vse večja skrb pred prihajajočo kurilno sezono. Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar je v pogovoru za Odmeve razmere primerjal z veliko naftno krizo iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja. »Res je huda kriza, tako kot leta 1970 velika naftna kriza, to je mogoče celo primerljivo ali pa celo hujše,« je dejal v pogovoru za Odmeve.

Vlada zato pripravlja ukrepe, ki naj bi pomagali predvsem gospodinjstvom in podjetjem, ki bi jih visoke cene najbolj prizadele. Med možnostmi so tudi energetski boni, vendar podrobnosti še niso znane. »Energetski boni so ena izmed stvari, ki so mogoče v igri,« je povedal Žagar. Na vprašanje, kdo bi bil do njih upravičen, pa je odgovoril, da je o tem še prezgodaj govoriti, saj rešitve še niso dokončno pripravljene.

Čeprav težav z dobavo plina ne pričakujejo, ostaja največja skrb cena energentov. Med možnostmi pomoči so tudi energetski boni za najbolj prizadete.

Ne bodo pomagali vsem enako

Po besedah državnega sekretarja vlada ne razmišlja nujno o ukrepih, ki bi znižali cene energentov za vse prebivalce, saj bi takšna pomoč imela tudi posledice za državni proračun. »Ceno, ki se zniža, je treba nekje drugje pokriti, ker izpadejo proračunski prihodki. Po drugi strani pa lahko tujci pri nas kupujejo gorivo in tudi to moramo nekako pokriti,« je pojasnil.

Kot pravi, bodo zato iskali predvsem ciljno usmerjene ukrepe. Ti naj bi bili namenjeni energetsko revnim gospodinjstvom ter podjetjem, ki bi zaradi visokih cen energentov lahko najbolj občutila posledice.

Plina naj ne bi zmanjkalo, vprašanje ostaja cena

Žagar je pojasnil tudi, da Slovenija trenutno ne pričakuje težav z dobavo zemeljskega plina. Razmere naj bi bile drugačne kot leta 2022, ko je Evropa zaradi zmanjšanja dobave iz Rusije iskala nove vire. Danes ima Evropa več možnosti za uvoz plina, med drugim prek terminalov za utekočinjeni zemeljski plin. Slovenija ima za plin zakupljena skladišča v Avstriji, zaloge naftnih derivatov pa naj bi zadostovale za približno sto dni. »Ne pričakujejo se težave pri oskrbi, vprašanje je samo cena,« je poudaril Žagar.

Prav cena energentov bo po njegovih besedah največji izziv v prihodnjih mesecih. Vlada se bo zato še naprej pogovarjala z dobavitelji in pripravljala ukrepe, ki bi lahko ublažili posledice draginje.