OBČINSKI SVET V KAOSU

Drzni napad v Radencih: prišlo je do fizičnega obračuna med podžupanom in svetnikom (VIDEO)

Udarec je pretresel občino; napad na podžupana razburil politiko.
Prišlo je do fizičnega obračuna. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
Prišlo je do fizičnega obračuna. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
STA, A. G.
 30. 1. 2026 | 19:13
 30. 1. 2026 | 19:16
3:54
Župan Občine Radenci Roman Leljak je na družbenem omrežju Facebook objavil posnetek s četrtkove seje občinskega sveta, na kateri je svetnik Milko Zamuda v obraz udaril podžupana Mirana Jelena. Podžupan je že podal kazensko ovadbo, to načrtuje tudi občina, je STA povedal Leljak. Zahteva, da Zamuda odstopi z mesta svetnika. Svetniki Občine Radenci so imeli v četrtek 11. redno sejo občinskega sveta. »Na tej seji se je zgodilo nekaj, česar v demokratičnem in civiliziranem okolju ne bi smelo biti - a se je, žal, že več sej zapored nakazovalo,« je zapisal župan Leljak.

Roman Leljak FOTO: Facebook, Občina Radenci
Roman Leljak FOTO: Facebook, Občina Radenci

Po njegovih navedbah je svetnik Milko Zamuda v četrtek prestopil mejo, ko je od zadaj pristopil k podžupanu in ga udaril, kar je razvidno tudi z objavljenega posnetka. Zapisal je, da so že na eni od preteklih sej morali zagotoviti prisotnost varnostnikov, na 10. redni seji pa je morala zaradi groženj istega svetnika posredovati policija. »Gre za dejanje, ki je nedopustno, nevarno in zavržno,« je glede četrtkovega incidenta še dodal Leljak. Pričakuje, da bo svetnik Milko Zamuda nemudoma odstopil oziroma da se do konca mandata ne bo več pojavil na sejah občinskega sveta.

»Ne počutimo se več varne, zato se je koalicija desetih od 16 svetnikov sinoči dogovorila, da tudi če ne odstopi, bodo svetniki koalicije, če se bo on pojavil na seji, zapustili sejo in se seja ne bo mogla opraviti. Kot župan ocenjujem, da to ni nič kaj kritičnega do občine, mi imamo proračun sprejet, zadeve se lahko nadaljujejo do konca leta," je še dodal Leljak. Na vprašanje, kaj konkretno je po njegovem privedlo do incidenta, pa je dejal, da Zamuda in še dva svetnika že leto dni »ustvarjajo takšne dogodke na seji« ter stalno vlagajo prijave na policijo in inšpektorje, »da bi prepričali ljudi, da je župan Roman Leljak konfliktna oseba in da si Občina Radenci zasluži veliko bolj umirjenega župana in tako dalje«.

Po njegovih besedah je podžupan Miran Jelen ponoči poiskal zdravniško pomoč. Kazensko ovadbo je podal takoj, občina pa še pridobiva pravna mnenja in načrtuje vložitev ovadbe najkasneje v ponedeljek, je še pojasnil Leljak.

Priznavajo, da je na seji prišlo do nesprejemljivega incidenta

Na dogodek so se odzvali tudi v Neodvisni listi, katere član je Zamuda. Kot so zapisali v objavi na Facebooku, seje Občinskega sveta Občine Radenci pod vodstvom župana Leljaka že dalj časa potekajo v napetem vzdušju. »Opozicijski svetniki smo pri razpravah pogosto soočeni s provokacijami, žaljivimi pripombami in nenehnimi prekinitvami, zlasti kadar opozarjamo na napake ali izpostavljamo neizpolnjene obljube. Ob tem opažamo neenaka merila - koalicijskim svetnikom so določena ravnanja dopuščena, opozicijskim pa ne,« so navedli.

Priznavajo sicer, da je na seji prišlo do nesprejemljivega incidenta med svetnikom opozicije in svetnikom koalicije, ki ga ne odobravajo in ga obžalujejo. »Podžupan Jelen je z žaljivimi besedami izzval opozicijskega svetnika, ta pa je v neprimernem trenutku in na neustrezen način odreagiral z rahlim dotikom po obrazu. Incident se je takoj končal, seja pa se je nadaljevala in bila zaključena brez nadaljnjih izpadov,« so poudarili. V Neodvisni listi so prepričani, da fizični odzivi ne sodijo v razprave v demokratičnih institucijah. Hkrati pa menijo, da dogodka ni mogoče obravnavati izključno ločeno od širšega konteksta vodenja sej. Ob tem zanikajo, da naj bi podžupan utrpel hude posledice, kot naj bi trdili nekateri. »Po navedbah prič je dejstvo, da svetnik ni imel vidnih poškodb in je bil prisoten do konca seje,« so še navedli.

Roman LeljakRadenciMilko Zamudasvetnikudarec po glavipodžupanMiran Jelen
