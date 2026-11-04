Janša postavil ultimat Srbiji, zdaj se je oglasila Marta Kos. Te njene besede mu bodo všeč

Vprašanje arhivov nekdanjih jugoslovanskih tajnih služb še naprej buri politične duhove. Potem ko je premier Janez Janša Srbiji zagrozil z blokado napredka na poti v Evropsko unijo, je zdaj jasno stališče izrazila tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Tudi ona od Srbije pričakuje predajo arhivov Udbe Sloveniji.

Marta Kos. FOTO: Stevo Vasiljevic Reuters

Janša Srbiji postavil ultimat

Kot smo že poročali v Slovenskih novicah, je premier Janša po zmagi Študentske liste na parlamentarnih volitvah v Srbiji sporočil, da Slovenija ne bo podprla nadaljnjega približevanja Srbije Evropski uniji, dokler Beograd ne izroči arhivov nekdanjih jugoslovanskih tajnih služb, ki se nanašajo na Slovenijo.

»Ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo,« je zapisal Janša.

Premier je pozneje pojasnil, da zahteva ni nova in da izhaja iz sporazuma o nasledstvu nekdanje Jugoslavije. »Srbija je to tudi obljubila,« je poudaril, ob tem pa za neizročitev arhivov kritiziral prejšnje levosredinske vlade.

Bratuškova udarila po Janši, Kajzer miril strasti

O Janševi zahtevi smo v Slovenskih novicah poročali tudi zaradi ostrih političnih odzivov. Alenka Bratušek je premierja javno vprašala, zakaj takšnega ultimata ni postavil že nekdanjemu srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Spomnila je na njuna številna srečanja. V razpravo se je vključila tudi evropska poslanka Irena Joveva, ki je podvomila o časovni izbiri Janševe zahteve.

Janez Janša FOTO: Ludovic Marin Afp

MZEZ: Slovenija leta 2014 podala pobudo za digitalizacijo arhiva naslednic Slovenija je s ciljem uresničevanja sporazuma o nasledstvu po nekdanji SFRJ leta 2014 podala pobudo za digitalizacijo skupnega arhivskega gradiva držav naslednic, so za STA danes sporočili z MZEZ. Pojasnili so, da se to nanaša le na gradivo, ki ni predmet vračanja, za gradivo, ki ji pripada, bo Slovenija vztrajala pri izročitvi v fizični obliki.

Včeraj pa je zunanji minister Tone Kajzer v pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo APA zatrdil, da so bile Janševe izjave iztrgane iz konteksta. Poudaril je, da Slovenija podpira evropsko pot Srbije in ji ne želi postavljati nerazumnih ovir, hkrati pa pričakuje izpolnitev dogovorov o arhivskem gradivu.

Kaj se je zgodilo z arhivi?

Pri zahtevi po vrnitvi dokumentov se odpira še eno pomembno vprašanje: koliko gradiva je sploh še ohranjenega? Direktor Arhiva Republike Slovenije Andrej Nared je pred dnevi pojasnil, da so slovenske oblasti od Srbije že pred leti prejele uradni odgovor, po katerem naj bi bilo gradivo zveznega sekretariata za notranje zadeve, pod katerega je sodila tudi Udba, uničeno oziroma močno poškodovano med Natovim bombardiranjem Beograda leta 1999.