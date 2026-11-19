Predsednica skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Martina Vuk opozarja, da je vlada zdravstveni blagajni odvzela 100 milijonov evrov, in zahteva odgovore zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca. Na njene besede se je ostro odzvala vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, ki je novinarjem sporočila, naj Vukove sploh ne kličejo.

»Dragi novinarji, ne klicat nje. Kličite raje tiste, ki so dejansko odgovorni za denar v državni blagajni in vam lahko dajo verodostojne informacije. Ker ona vam prodaja samo levi politični sindikalni aktivizem.«

Povod za oster odziv je bila izjava Vukove o finančnih težavah zdravstvene blagajne in predlogu za zvišanje obveznega zdravstvenega prispevka.

»Vlada je zdravstveni blagajni odvzela 100 milijonov evrov«

Martina Vuk je opozorila, da zdravstveni blagajni zmanjkuje denarja, odgovornost za nastale razmere pa pripisala tudi odločitvam vlade in državnega zbora. »Nič čudnega, namreč vlada je z letošnjim rebalansom in večino v Državnem zboru odvzela zdravstveni blagajni 100 milijonov evrov. Zato nastajajo zdaj minusi in zato se prenaša plačilo računov v naslednje leto,« je dejala. Po njenih besedah se bodo sredstva iz državnega proračuna za zdravstveno blagajno leta 2027 še zmanjšala, zato pričakuje dodatno povečanje primanjkljaja. Ob tem je bila kritična do zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca, ki zagotavlja, da je mogoče finančne težave rešiti brez izrednega zvišanja prispevka.

Jelka Godec. FOTO: Zaslonski Posnetek/tv Slovenija

»Kaj je odgovor ministra za zdravje, ki smo ga danes slišali? Da je denarja dovolj,« je opozorila.

Vukova zagotavlja: »Ne bom predlagala splošnega dviga prispevka«

Predsednica skupščine ZZZS je zavrnila tudi razumevanje, da je zvišanje obveznega zdravstvenega prispevka že dokončno stališče skupščine zavoda.

Poudarila je, da bo skupščina o pripravi finančnega načrta za leto 2027 prvič razpravljala šele v sredo, 25. novembra. »Jaz kot predsednica skupščine garantiram, da ne bom predlagala sklepa o splošnem dvigu obveznega zdravstvenega prispevka, ker tega nikoli nisem podpirala,« je zatrdila. Vukova zagovarja drugačno ureditev, po kateri bi ljudje z nižjimi dohodki plačevali manj, tisti z višjimi pa več. Takšna progresivna ureditev bi po njenem prepričanju razbremenila predvsem upokojence in druge zavarovance z nižjimi prihodki. Ob tem je ostro zavrnila nasprotne trditve.

»Vsi, ki trdijo drugače, ali nimajo pojma o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju ali pa zanalašč govorijo neresnico.«

»Še enega milijona nisem videla, da bi ga pripeljali nazaj«

Vukova se je dotaknila tudi pogosto omenjenih rezerv v zdravstvu in domnevnega izgubljanja denarja zaradi korupcije ter neučinkovitega poslovanja. Kot je dejala, podpira okrepitev nadzora in preverjanje morebitnega dvojnega plačevanja zdravstvenih storitev, vendar pričakuje konkretne odgovore. »Še enega milijona nisem videla od nobenega odločevalca, da bi ga pripeljal nazaj noter, da bi rekel, zmanjšali smo korupcijo za toliko,« je bila kritična. Ministra je pozvala, naj pojasni, s katerimi ukrepi je mogoče privarčevati toliko denarja, kolikor ga zdravstveni blagajni primanjkuje.

Minister Ostrc: Izrednega zvišanja prispevka ne bo

V ozadju političnega spora je predlog upravnega odbora ZZZS, da bi se obvezni zdravstveni prispevek marca 2027 izredno zvišal na 48,60 evra mesečno. Zdravstveni minister Tadej Ostrc je sicer sporočil, da ministrstvo takšnega zvišanja ne podpira.

»Finančnih izzivov zdravstvenega sistema ne moremo reševati tako, da vedno znova dodatno obremenjujemo ljudi,« je poudaril. Po ministrovih besedah je treba denar poiskati predvsem z učinkovitejšim upravljanjem, preglednejšimi nabavami, boljšim nadzorom stroškov in sistemskimi spremembami. Ministrstvo opozarja tudi na finančne posledice ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja leta 2024, ko je po njegovih navedbah nastala 135-milijonska razlika med dodatnimi odhodki in prihodki novega prispevka. Za leto 2027 ZZZS ta razkorak ocenjuje na skoraj 188 milijonov evrov. Redna zakonska uskladitev obveznega zdravstvenega prispevka je sicer še vedno predvidena. Po trenutnih ocenah bi se lahko marca zvišal na približno 43,11 evra mesečno.