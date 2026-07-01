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Umrl je Pavle Čelik, nekoč eden pomembnih vodilnih kadrov slovenske milice

Poslovil se je v 86. letu starosti. Ker je prejemnik častnega znaka svobode Republike Slovenije, bo njegov pogreb potekal z vojaškimi častmi.
Pokojni Pavle Čelik. FOTO: Ljubo Vukelič/delo
Pokojni Pavle Čelik. FOTO: Ljubo Vukelič/delo
STA, M. U.
 1. 7. 2026 | 19:54
 1. 7. 2026 | 20:03
1:24
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V 86. letu starosti je umrl Pavle Čelik, so za STA potrdili v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever. Že v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji je bil del vodstva tedanje milice in tudi ravnatelj Kadetske šole v Tacnu. Bil pa je tudi sociolog in zgodovinar.

Poslovil se je v 86. letu starosti. Ker je prejemnik častnega znaka svobode Republike Slovenije, bo njegov pogreb potekal z vojaškimi častmi.  FOTO: Ljubo Vukelič/DELO
Poslovil se je v 86. letu starosti. Ker je prejemnik častnega znaka svobode Republike Slovenije, bo njegov pogreb potekal z vojaškimi častmi.  FOTO: Ljubo Vukelič/DELO

Čelik je bil tudi eden izmed pomembnih vodilnih kadrov slovenske milice v času demokratizacije in osamosvojitvenih procesov. Bil je tudi med ključnimi akterji akcije Sever.

Ker je prejemnik častnega znaka svobode Republike Slovenije, bo njegov pogreb potekal z vojaškimi častmi

Po upokojitvi leta 1993 je bil vidnejši komentator aktualnega dela policije, bil je tudi avtor zgodovinskih in socioloških del.

Leta 2001 je postal častni meščan Ljubljane. Leta 1993 je prejel častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

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Ker je prejemnik častnega znaka, bo njegov pogreb potekal z vojaškimi častmi.

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