Duhovnik Andrej Goličnik: kjer koli župnikuje, zahteva del vrta zase in za svoje rožice

Nabiranje zdravilnih zelišč ima dolgo tradicijo, v zadnjem obdobju pa je vse bolj priljubljeno. Preprosto velja, da je domače, tisto, kar sam nabereš in pripraviš, drugačnega, boljšega okusa in bolj zdravilno. »Nabiranje zelišč naj bo kulturno,« pa poudarja Andrej Golčnik, predsednik Turističnega društva Boštanj ob Savi, sicer pa duhovnik v Boštanju. Po nenadni smrti prejšnjega predsednika je obstoj društva visel v zraku, zato je vodenje prevzel kar župnik sam in v sklopu Mešjakovega večera v imenu društva povabil: Gremo na čaj!

Včasih so ladje potovale tako dolgo, da so se zdravila vmes pokvarila.

»Ne gre le za pitje čaja, gre za vse, kar spada zraven,« je dejal Golčnik, ki je v goste povabil stanovskega kolega Janez Ferleža. Ta župnikuje v treh farah: v Štangi, na Jančah in v Prežganju. Ferlež se tudi sam ukvarja z zeliščarstvom, pravijo pa mu tudi pojoči pater, saj igra kitaro in rad poje. Z glasbo je odprl tudi Mešjakov večer, nato pa spregovoril o zdravilstvu. S tem se je začel ukvarjati, ko mu je kuharica odstopila del svojega vrta. Zdaj povsod, kjer župnikuje, zahteva del vrta zase in za svoje rožice, ki jih tudi namaka v žganju. »Prek 30 jih je notri,« se pohvali.

Hrana zdravilo

V razpravo o zdravilnih zeliščih je vpletel tudi velike osebnosti, ki so se s tem ukvarjale. Omenil je Hipokrata, ki je začetnik znanstvene medicine in ki je dejal, da naj bo hrana zdravilo. Švicarski zdravnik Paracelsus je bil prepričan, da zdravilo raste tam, kjer je bolezen, pa še zastonj je in učinkovito. Včasih so ladje potovale tako dolgo, da so se zdravila vmes pokvarila in ljudje so po zaužitju umrli, namesto da bi se pozdravili. Omenil je tudi sv. Hildegardo, opatinjo, ki je bila nadpovprečno izobražena in je napisala knjigo o srednjeveški medicini z naslovom Materia Medica. Trdila je, da Bog ni ustvaril nobene bolezni, za katero ne bi ustvaril tudi zdravila.

12 ZDRAVILNIH ROŽIC je predstavil.

Čeprav Ferlež pozna več kot 120 različnih zelišč, jih je tokrat predstavil 12: kamilico, lipo, meto, žajbelj, rman, šentjanževko, koprivo, ki je zelo podcenjena, trobentico, pljučnik, bezeg, materino dušico in tavžentrožo. In zakaj ravno dvanajst? »Zato, ker je tudi apostolov dvanajst,« se je namuznil. Etnološko-kulturna prireditev Mešjakov večer je sicer že 11. potekala v spomin na vsestranskega Boštanjčana Mešjaka, ki je rad veliko delal, a tudi pil. Nekega dne, ko sta s kobilo Luco z bližnjega Topolovca tovorila vino, je kobila z vinom sama prišla domov, Mešjak pa je obležal v bližnjem jarku.

Za vsako bolezen rož'ca raste. FOTO: Nada Černič Cvetanovski

Nepogrešljivi možnar FOTO: Nada Černič Cvetanovski

Pojoči pater in zeliščar Janez Ferlež FOTO: Nada Černič Cvetanovski