Duhovnik Klemen Balažič: »Ljudje so veseli, če vidijo, da smo tudi duhovniki normalni«

POGOVOR

Salezijanec Klemen Balažič želi z nastopi v javnosti krepiti kulturo dialoga. Tudi pred veliko nočjo je poudaril pomen srečevanja, odprtosti in ljubezni.

Duhovnik salezijanec Klemen Balažič na Rakovniku enkrat mesečno pripravlja Srečanja z Bogom. V tem duhu srečanja je minilo tudi njegovih 40 dni posta, ko se je pripravil na veliko noč, največji krščanski praznik. V tem času je še okrepil molitev in poglobil odnos z Bogom, pazil je na odpoved hrani in pijači ter na povečano telesno aktivnost. »Predvsem pa je 40-dnevni post čas, ko poskušam biti še bolj odprt za ljudi, da jim znam resnično prisluhniti,« je izpostavil na predvečer velike noči. »V prvi vrsti nam Kristus sporoča, da je naše življenje krhko. Druga stvar, ki jo Kristus s križa ...