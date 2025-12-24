Dušan Kaplan, ljudski meteorolog: »Toliko snega bo, da ga ne bomo mogli skidati!«

Govorili smo z Dušanom Kaplanom, ljudskim meteorologom, ki vremenske spremembe razume skozi dolgoletno spremljanje narave, tradicije in lokalnih posebnosti. »Do božiča snega v nižinah Slovenije ne bo. To je prvo in najpomembnejše sporočilo,« je poudaril. V dneh okrog praznikov bo vreme ostalo razmeroma toplo, možna bo mešanica dežja in snega, a brez trajne snežne odeje. Nekoliko izrazitejša ohladitev se pričakuje malo pred silvestrovim in v prvih dneh po novem letu, vendar resnega sneženja v nižjih predelih države še ne bo pričakovati. Ko se obdobje mlaja prevesi, pa sledi dramatičen obrat: »Količine snega bodo takšne, da bo svinjarija po cestah in da se bomo drsali po ledu.« Še več: po njegovem sledi val izjemno obilnega sneženja, ki ga primerja z letom 1952, ko je sneg ohromil Slovenijo. »Toliko snega bo, da ga ne bomo mogli kidati,« napove in doda, da bi se lahko snežna odeja obdržala tudi pozno v pomlad.

Dušan Kaplan. FOTO: Marko Feist

Intenzivna zima se bo začela po januarskem mlaju, razcvet pomladi pa bo zahteval potrpežljivost

Gorski svet bo med prazniki zasnežen bolj kot nižine, vendar to še ne pomeni varne sezone. Visokogorske ture nad 1800 metri nadmorske višine Kaplan odsvetuje, saj bodo razmere nevarne in nepredvidljive. Sredogorje med 1500 in 1800 metri bi še lahko bilo primerno za obisk, višje pa je tveganje preveliko. Pomlad bo vstopila z zamikom in brez značilnega zgodnjega razcveta. Kaplan napoveduje, da bo pomlad opazno pusta ter dolgotrajna. Prvi izrazitejši znaki prebujanja narave bodo vidni šele tik pred 1. majem, prej pa pomlad še ne bo pokazala svoje tople in prijazne plati. Najbolj zahtevne in izredne vremenske razmere se po njegovih ocenah obetajo okrog mlaja, 19. januarja, ko bo Slovenijo zajel izrazit mraz, ki ga bo spremljalo obilno sneženje. To bi lahko povzročilo večje izzive pri čiščenju in vzdrževanju cestne infrastrukture. »Januar bo leden, snežen in zoprn,« je strnil Kaplan in se ob tem navezal tudi na tradicionalno razumevanje vremenskih ciklov: »Če je januar mrzel, bo avgust topel.«

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Podnebni trendi v Sloveniji: krajše zime in več vremenskih preobratov v toplih mesecih

Kaplan jasno izpostavi vpliv otoplitve na slovensko podnebje. Opaža dolga in topla poletja, krajše zime in splošno otoplitev. »Včasih smo smučali od 29. novembra do 1. maja, imeli smo šest mesecev zime. Danes je to le še pobožna želja.« Obenem doda, da vročina ni več »žlahtna« kot nekoč, saj tople mesece pogosto spremljajo vlaga, nevihte in nepredvidljivi pojavi. Doda, da tradicionalna naravna znamenja niso nadomestilo za instrumente, vendar ponujajo dragocen vpogled v cikle in dolgoročne trende, ki jih sodobne meritve včasih težje zaznajo v lokalnih posebnostih.