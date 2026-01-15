Brez srca v Kranju: dva mlada psa zapustili kar v kartonski škatli ob cesti

Zavetišče Ljubljana je na Facebook profilu objavilo, da sta bila v Kranju, v bližini pokopališča, v kartonski škatli najdena dva mlada psa. Približno leto dni stara samčka nista označena z mikročipom, prav tako ni podatkov o lastništvu. Primer po navedbah zavetišča kaže na namerno zapustitev živali, ki se v praksi pojavlja vse pogosteje.

Ne gre za osamljen primer

V zavetiščih po Sloveniji opozarjajo, da se število zapuščenih živali ne zmanjšuje, temveč ostaja stalnica, ki se ponavlja. Po razpoložljivih podatkih zavetišča letno sprejmejo okoli 12.000 živali, med njimi približno 1.500 psov, pri čemer je treba upoštevati, da uradne številke ne zajamejo vseh primerov. Zavetišča se pri tem soočajo s prostorskimi omejitvami, pomanjkanjem kadra in omejenimi sredstvi, a zaposleni in prostovoljci poudarjajo, da težava ni zgolj organizacijska. Ključni razlogi ostajajo neodgovorno lastništvo, neoznačevanje psov z mikročipom ter nezaželena legla, ki so še vedno pogost povod za zapuščanje živali.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Veljavna zakonodaja je pri tem jasna. Zakon o zaščiti živali prepoveduje zapuščanje živali in določa, da mora biti pes označen z mikročipom ter vpisan v ustrezen register. Lastnik je dolžan zagotoviti ustrezno oskrbo, nadzor in preprečevati nekontrolirano razmnoževanje. Označevanje z mikročipom, sterilizacija in kastracija ter sistemska podpora zavetiščem so ukrepi, ki dokazano vplivajo na zmanjševanje števila zapuščenih živali.