Dva srečneža pobrala velik dobitek priljubljene igre na srečo – eden vplačan v Velenju, drugi pa prek spleta!

Kar dva dobitka 5+1, vsak v vrednosti 18.629,20 evra, sta prejšnji teden razveselila srečneža. Eden je bil vplačan v Velenju, drugi pa prek spleta, sporočajo z Loterije Slovenija. To je bila hkrati največja izžrebana vrednost v zadnjem krogu igre Vikinglotto, saj kombinaciji 6+1 ter 6+0 nista bili izžrebani.

Naslednje žrebanje bo v sredo, 14. januarja 2026, predvideni sklad za Viking je 4,000.000 evrov.