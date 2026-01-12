Dva srečneža pobrala velik dobitek priljubljene igre na srečo – eden vplačan v Velenju, drugi pa prek spleta!

Galerija
Kar dva dobitka 5+1, vsak v vrednosti 18.629,20 evra, sta prejšnji teden razveselila srečneža. Eden je bil vplačan v Velenju, drugi pa prek spleta, sporočajo z Loterije Slovenija. To je bila hkrati največja izžrebana vrednost v zadnjem krogu igre Vikinglotto, saj kombinaciji 6+1 ter 6+0 nista bili izžrebani.
Naslednje žrebanje bo v sredo, 14. januarja 2026, predvideni sklad za Viking je 4,000.000 evrov.
Vikinglotto je mednarodna loterija, pri kateri Slovenija ni le opazovalka – igro dejansko prirejajo tudi pri nas. Loterija Slovenije jo organizira na območju Republike Slovenije in sprejema vplačila na prodajnih mestih ter preko spleta. V osnovi v enem polju izberete šest številk od 1 do 48 in še eno dodatno, t. i. vikinško številko od 1 do 5 (6+1). Če ujamete vseh sedem izžrebanih številk, zadete dobitek prve kategorije, imenovan »Viking«. Žrebanje poteka vsako sredo, zato se napetost stopnjuje sredi tedna, uradne rezultate pa lahko preverite na strani Loterije Slovenije. Udeležba je dovoljena samo polnoletnim, torej starim najmanj 18 let. Kdor želi več adrenalina, lahko igra tudi sistemsko in izbere več glavnih ter dodatnih številk, s čimer ustvari več kombinacij in poveča možnosti za dobitek. Loterija Slovenije z igrami zbira sredstva tudi za šport in dobrodelnost.