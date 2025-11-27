Dva tedna bo brutalnemu napadu na avtobusu: znano, kakšno je zdravstveno stanje voznika Zlatana

Brutalni napad na voznika LPP Zlatana Rahmanovića, ki je pred natanko dvema tednoma na Bavarskem dvoru komaj preživel, je odprl resno razpravo o varnosti v mestnem prometu. Po tragediji, ki je pretresla tako sodelavce kot potnike, v podjetju razmišljajo o novih, bolj učinkovitih ukrepih za zaščito voznikov. Posledice napada so za voznika izjemno hude, neuradno je najhuje poškodovana glava. Voznika, ki je obležal v mlaki krvi, so nemudoma odpeljali v UKC Ljubljana, kjer se še danes zdravi. »Z veliko skrbjo spremljamo stanje našega sodelavca, ki je bil v napadu hudo poškodovan. Za našega sodelavca skrbi odlična ekipa zdravnikov. V stiku smo z njegovo družino in nudili bomo vso potrebno podporo,« so nam sporočili z LPP.

Napad je »močno pretresel zaposlene,« pravijo. Vozniki so že več let izpostavljeni različnim oblikam nasilja, a tokratni incident je prešel vse meje. V podjetju poudarjajo, da je njihova prva naloga zagotoviti, da se zaposleni na delovnem mestu počutijo varno, zato so njihovi vozniki ob začetku dela in prek rednih usposabljanj seznanjeni z navodili za ravnanje ob nepredvidljivih situacijah, tudi z nasiljem ali grožnjami. LPP ima v primerih nasilnih situacij jasna navodila: »O dogodku takoj obvestijo nadzorni center, kjer prometnik prek internega komunikacijskega sistema poda nadaljnja navodila. Če gre za fizični napad ali resnejše grožnje, nadzorni center nemudoma obvesti policijo. Takšen sistem omogoča najhitrejši možen odziv,« pravijo.

Sodelavci ranjenega voznika Zlatana so pristojne večkrat opozarjali na nasilnega potnika 37-letnega Grega Vogo. Eden izmed njih, z dolgoletnimi izkušnjami, je opisal prizor, ki ga ne bo pozabil: Voga je stal pred avtobusom, udarjal po steklu, grozil in se drl. »Z roko mu nakažem, naj se umakne, da speljem. V sekundi se začne zaletavati v vozilo, udarja po vetrobranskem steklu, preti mi, maha z rokami, kriči,« je povedal. Potniki naj bi bili v šoku, nekateri so se umaknili v zadnji del. Ko je voznik stopil ven in ga poskušal umiriti, je moški preprosto pobegnil. »Policija ga je pozneje večkrat privedla, ampak vselej enako – izpustijo ga,« je sklenil.

Drugi voznik, prav tako iz Bosne in Hercegovine, je dodal, da je Voga napadal tudi potnike na postajah. Ljudje naj bi bežali stran, vozniki pa ostali sami pred razjarjenim moškim. »Vselej ista zgodba, ista oseba, iste težave. Vozniki smo ga prijavljali, klicali policijo, zgodilo pa se ni nič.«

Steklene pregrade: rešitev ali nova težava?

Se morda pripravljajo kakšne spremembe glede varnosti na mestnih avtobusih? V preteklosti so nekateri avtobusi že imeli popolnoma zastekljen vozniški prostor. A izkušnje voznikov niso bile najboljše. »V preteklosti smo del voznega parka že opremili z avtobusi, v katerih je bil vozniški prostor v celoti zastekljen. V praksi se je pokazalo, da so takšne pregrade, zlasti v nočnem času, voznikom povzročale težave zaradi bleščanja in slabše vidljivosti, hkrati pa zmanjšale neposreden stik s potniki. Ob upoštevanju njihovih pripomb smo pri kasnejših naročilih pregrade delno zmanjšali,« pojasnjuje predstavnica za stike z javnostmi na LPP Mojca Mohar.

Zdaj napovedujejo bolj prilagodljivo rešitev, in sicer pregrade, ki jih bo voznik lahko zaprl ali odprl s pritiskom na gumb. »Ker sodobna tehnika danes omogoča bolj prilagodljive rešitve, bodo prihodnje dobave vozil opremljene s pregradami, ki jih bo voznik lahko po potrebi zaprl ali odprl s pritiskom na gumb. Na ta način želimo dodatno okrepiti varnost voznikov ter hkrati ohraniti kakovosten stik s potniki.« V LPP poudarjajo, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da zaščitijo tako svoje voznike.

Preiskovalni sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča je za Vogo sicer pričakovano odredil pripor, vendar so Vogo namesto na Povšetovo odpeljali na forenzično psihiatrijo v Maribor, kjer so neprištevni storilci kaznivih dejanj. A kot smo v Slovenskih novicah že pisali, to še ne pomeni, da je bil odvisnik od drog in človek z več kot očitnimi duševnimi težavami med dejanjem neprišteven – na to temo bodo morali svoje povedati izvedenci za psihiatrijo, ki jih bo sodišče ...

Dva tedna mineva od brutalnega napada na voznika avtobusa LPP na liniji 6, ki se je zgodil 13. novembra okoli 17.30. Čeprav policija zaradi poteka kriminalistične preiskave ne razkriva podrobnosti, prve neuradne informacije kažejo, da naj bi pretep izbruhnil zaradi neplačane vožnje. Po neuradnih podatkih ga je napadalec med prerivanjem večkrat zabodel z ostrim predmetom, verjetno nožem. V trenutkih panike je voznik padel na tla in na pločniku obležal v krvavi luži. Ena od potnic mu je takoj priskočila na pomoč in s hitrim ukrepanjem preprečila izkrvavitev. Le nekaj minut pozneje so na kraj prihiteli policisti in prevzeli prvo pomoč. Ekipa reševalcev ga je nato nujno odpeljala v UKC Ljubljana.