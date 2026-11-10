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MEDALJE

Dvanajstletni Lan ponesrečencu oskrbel krvavečo rano (FOTO)

Zato je danes prejel medaljo policije za požrtvovalnost. Med prejemniki medalj policije za hrabrost tudi občana, ki sta policistom sporočala pot pobeglega roparja.
Policisti so Lana po požrtvovalnem dejanju v zahvalo za njegovo nesebično pomoč povabili, da je za en dan postal član njihove ekipe. FOTO: Pu Kranj

Policisti so Lana po požrtvovalnem dejanju v zahvalo za njegovo nesebično pomoč povabili, da je za en dan postal član njihove ekipe. FOTO: Pu Kranj

Ta policijski pes je policistki Simoni Kuhar pomagal pri iskanju pogrešanega udeleženca prometne nesreče ob Savi. FOTO: Pu Kranj

Ta policijski pes je policistki Simoni Kuhar pomagal pri iskanju pogrešanega udeleženca prometne nesreče ob Savi. FOTO: Pu Kranj

V Uršnih selih se je 11. julija odvijala prava drama. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V Uršnih selih se je 11. julija odvijala prava drama. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Policisti so Lana po požrtvovalnem dejanju v zahvalo za njegovo nesebično pomoč povabili, da je za en dan postal član njihove ekipe. FOTO: Pu Kranj
Ta policijski pes je policistki Simoni Kuhar pomagal pri iskanju pogrešanega udeleženca prometne nesreče ob Savi. FOTO: Pu Kranj
V Uršnih selih se je 11. julija odvijala prava drama. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Aleksander Brudar
 10. 11. 2026 | 13:05
 10. 11. 2026 | 13:19
6:02
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Na Policijski akademiji v Tacnu so danes opoldne 33 policistom in 13 občanom podelili devet medalj policije za hrabrost in 37 medalj policije za požrtvovalnost. "Prejemniki so pomagali ob srčnih zastojih in hudih poškodbah, reševali ljudi iz gorečih objektov in vode, posredovali ob oboroženem ropu in napadu z nožem ali pa so s ključnimi informacijami pomagali pri prijetju storilcev kaznivih dejanj," so poudarili na slovenski policiji in dodali, da so prejemniki ukrepali tako med opravljanjem službenih nalog kot tudi v prostem času ali ob naključnem srečanju s človekom v stiski. 

Policisti so Lana po požrtvovalnem dejanju v zahvalo za njegovo nesebično pomoč povabili, da je za en dan postal član njihove ekipe. FOTO: Pu Kranj
Policisti so Lana po požrtvovalnem dejanju v zahvalo za njegovo nesebično pomoč povabili, da je za en dan postal član njihove ekipe. FOTO: Pu Kranj

Najmlajši med prejemniki je 12-letni Lan Kisovec, ki se je 7. junija z družino znašel na kraju prometne nesreče na območju Kranj. V nesreči sta se poškodovala voznik in sopotnik, ki sta pred tem z avtomobilom zapeljala s ceste in trčila v drevo. Lan je tako iz družinskega avtomobila vzel komplet prve pomoči in pristopil k poškodovanima. "Enemu od njiju je oskrbel krvavečo rano na glavi in zaustavil krvavitev. Mamo je prosil, naj pokliče na številko 112, sam pa je ob poškodovancu ostal ter spremljal njegovo stanje do prihoda intervencijskih služb," so spomnili na policiji in dodali: "S prisebnostjo, znanjem prve pomoči in pripravljenostjo pomagati je poskrbel za pravočasno oskrbo poškodovanega. Za svoje pogumno dejanje si zasluži medaljo policije za požrtvovalnost."

46 posameznikov je prejelo medalje policije.

Za hrabrost je bilo podeljenih devet medalj.

Za požrtvovalnost pa 37 medalj policije.

Dober mesec dni kasneje oziroma natančneje 11. julija pa se je na območju Uršnih sel odvijala prava mala drama. Policija je takrat iskala 41-letnega hrvaškega državljana Srđana Aleksića, ki je dan prej v Pulju med ropom ustrelil 60-letnega moškega in ga huje ranil. Po dejanju se je zatekel v Slovenijo. Dva občana z Dolenjske Davor Kolenac in Igor Volk sta pri tem policistom pomagala s posredovanjem informacij o njegovem gibanju. "Z opažanji in poznavanjem okoliščin sta pomembno prispevala k prepoznavi nevarnosti in uspešnemu reševanju talca," so poudarili na policiji. Iskani moški se je takrat skrival v stanovanju in si tamkajšnjega stanovalca vzel za talca. Kot je po dogodku razlagal direktor PU Novo mesto Dejan Kink, je policistom s hitrim in odločnim ukrepanjem iz hiše uspelo rešiti stanovalca, pri čemer da je pozneje spet prišlo do streljanja. "Policisti Specialne enote so vpadli v objekt, kjer je bil storilec najden mrtev," je sklenil direktor PU Novo mesto. Stanovalca je iz stanovanja tako potegnil policist Andrej Lisec, njegov kolega Rok Zupančič in tretji kriminalist, ki zaradi narave svojega dela ostaja anonimen, pa sta ga zaščitila ter umaknila na varno. Lisec pa je, kot smo lahko danes slišali na podelitvi medalj, zaprl vhodna vrata, za katerimi je bil oboroženi osumljenec. "Kriminalisti so se pri reševanju zavestno izpostavili neposredni življenjski nevarnosti. S prisebnostjo, pravilno oceno okoliščin in odločnim posredovanjem so rešili človeško življenje," so dodali. Kolenac in Volk sta tako prejela medaljo za požrtvovalnost, Lisec, Zupančič in anonimni kriminalist pa medaljo policije za hrabrost.

Ta policijski pes je policistki Simoni Kuhar pomagal pri iskanju pogrešanega udeleženca prometne nesreče ob Savi. FOTO: Pu Kranj
Ta policijski pes je policistki Simoni Kuhar pomagal pri iskanju pogrešanega udeleženca prometne nesreče ob Savi. FOTO: Pu Kranj

Za hrabrost sta bila nagrajena tudi Gašper Dolšak in Luka Klobučar Prelogar iz PP Ljubljana Šiška. Sedemnajstega marca sta bila napotena na požar stanovanjske hiše v Ljubljani. "Ob prihodu se je iz objekta valil gost dim, iz prvega nadstropja pa so se slišali klici na pomoč. Občani so ju opozorili, da sta v hiši ujeta starejša stanovalca, ki zaradi omejene gibljivosti ne moreta sama na varno," so strnili na policiji in nadaljevali, kako je edini dostop do njunega stanovanja vodil po stopnišču, ki so ga že zajemali plameni. "Policista sta kljub neposredni nevarnosti vstopila v hišo, stanovalca zaščitila z odejami in jima pomagala skozi dim in ogenj na varno. Ko sta izvedela, da je v objektu še ena oseba, sta se vrnila, jo poiskala in pospremila iz hiše. Šele nato so na kraj prispeli gasilci in prevzeli gašenje. Z odločnim in hrabrim ravnanjem sta zavestno tvegala lastni življenji, da bi rešila druge. Za rešitev treh ljudi iz goreče hiše prejmeta medaljo policije za hrabrost," je pisalo v obrazložitvi medalje policije za hrabrost.

Prejemniki so pomagali ob srčnih zastojih in hudih poškodbah, reševali ljudi iz gorečih objektov in vode, posredovali ob oboroženem ropu in napadu z nožem ali pa so s ključnimi informacijami pomagali pri prijetju storilcev kaznivih dejanj.

Med nagrajenci (medalja za požrtvovalnost) velja omeniti še Nely Kajzer iz območja Kopra. Po drzni tatvini v Kopru, 28. marca, je spremljala gibanje storilca in policiji posredovala pomembne informacije. "S prisebnim in odgovornim ravnanjem je pomembno prispevala k njegovi hitri izsleditvi in prijetju," so strnili na policiji.

Policistka Simona Kuhar iz Enote vodnikov službenih psov Kranj (PU Kranj) pa je prvega maja ponoči s službenim psom sodelovala pri iskanju pogrešanega udeleženca prometne nesreče ob Savi na območju Kranja. "Pes je zaznal sled in jo vodil po strmem, močno poraščenem nabrežju, kjer so pregled dodatno oteževale odpadle veje," so spomnili na policiji in dodali, da se je pes ustavil ter z lajanjem in praskanjem opozoril na naplavljeno vejevje. "Policistka je kljub sprva slabi preglednosti vztrajala pri pregledu in v vodi opazila poškodovanega moškega. Zaradi izčrpanosti in poškodb sam ni mogel na brežino, zato mu je iz vode pomagal policist Policijske postaje Kranj," so strnili in sklenili, da je Kuharjeva s strokovnim vodenjem službenega psa, vztrajnostjo in pozornostjo pomembno prispevala k pravočasni najdbi in rešitvi pogrešanega. In da si za svoje ravnanje zasluži medaljo policije za požrtvovalnost.

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