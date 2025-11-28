Dve leti po smrti otroka v razgretem avtu: zakaj sodišče še vedno nima sodbe?

KAJ SE DOGAJA?

Na sojenju za smrt otroka v razgretem avtomobilu obtoženi dopolnil zagovor.

Čeprav smo na sojenju Tei Kotnik, materi otroka, ki je 2023. umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju Tilnu Novaku pričakovali sklepne besede in celo sodbo, saj se obema 11. decembra izteče pripor, se včeraj kazenski postopek še ni zaključil. Sojenje se bo nadaljevalo 8. decembra, tik pred iztekom dvoletnega pripornega roka. Če sodbe niti takrat še ne bo, je tožilec Jošt Jeseničnik podal predlog, da vrhovno sodišče v skladu s Šutarjevim zakonom, ki je začel veljati ravno včeraj, odloči o podaljšanju pripora zaradi ponovitvene nevarnosti za oba obdolžena še ...