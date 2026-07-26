Dve nesreči na območju Kranja: vinjeni 68-letnik povzročil trčenje, 81-letnik zbil kolesarja

Gorenjski policisti so v zadnjih dneh obravnavali dve prometni nesreči, v katerih so se poškodovali štirje ljudje. V petek je 68-letni voznik zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v avtomobil, ki je pravilno pripeljal nasproti, policisti pa so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. V drugem primeru je 81-letni voznik trčil v kolesarja.

Prva nesreča se je zgodila v petek nekaj po 18. uri. Po ugotovitvah kranjskogorskih in kranjskih prometnih policistov je 68-letni voznik osebnega avtomobila z levim delom vozila zapeljal na nasprotni vozni pas. Takrat je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal drug osebni avtomobil in vozili sta trčili. V nesreči so se poškodovali 68-letni povzročitelj in še dva udeleženca. Na kraju so jih oskrbeli reševalci, nato pa vse tri prepeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti so med postopkom opravili tudi preizkus alkoholiziranosti. Ta je pri 68-letniku pokazal 0,33 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zaradi kršitve so mu izdali plačilni nalog.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Trčil v kolesarja

Kranjski policisti v soboto nekaj po 17. uri obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen 81-letni voznik osebnega avtomobila. Po podatkih policije je starejši voznik pri nepravilnem premiku z avtomobilom trčil v kolesarja. Ta je po trčenju padel in se poškodoval. Tudi njemu so pomoč najprej nudili reševalci na kraju nesreče, nato pa so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti so 81-letnemu vozniku zaradi povzročitve nesreče izdali plačilni nalog.