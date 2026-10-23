Dveletnik z območja Pivke pred vrtcem vzel kolo in se sam odpeljal domov: »To je nesprejemljivo«

Pravi čudež je, da se je nedavni izlet komaj dve leti in pol starega dečka končal brez tragedije. Malček je neopazno zapustil vrtec Osnovne šole Košana v občini Pivka, pred vrati vrtca vzel svoje kolo in se sam odpeljal do igrišča v naselju Dolnja Košana. Presenečena krajanka je videla otroka, ki se je nekaj časa sam vozil naokrog, nato pa odbrzel proti domu. Po poročanju portala Regional pa avtor anonimnega pisma opozarja, da naj bi šlo v tem javnem vrtcu že za tretji incident v zadnjih šestih mesecih – očitki namreč segajo od neprimernega ravnanja z otrokoma do posledičnega izpisa. Za pojasnila o dogodku, ki je prestrašil starše, smo prosili ravnateljico OŠ Košana Vesno Rutar Grubić.

To je nesprejemljivo in se ne bi smelo zgoditi.

»V vodstvu OŠ Košana dogodek, ki se je 20. oktobra zgodil v našem vrtcu, globoko obžalujemo. Do dogodka je prišlo v okoliščinah izvajanja zakonsko določene evakuacijske vaje, ki je bila predvidena za ta dan. Vrtec in šola sta praviloma v času od 8.30 do 12.30 zaklenjena, obiskovalci pa morajo za vstop poklicati na telefonsko številko tajništva, ki je navedena na vhodnih vratih zavoda,« odgovarja vodstvo šole.

Odklenjena vrata

»Ker vhodna vrata vrtca niso izvedena kot protipožarna vrata, ki bi omogočala ustrezno odpiranje v smeri evakuacije brez predhodnega odklepanja, smo se zaradi izvedbe vaje odločili, da jih izjemoma pustimo odklenjena. Namen te odločitve je bil omogočiti čim bolj nemoten potek evakuacije ter preprečiti nepotreben stres in morebitno paniko med najmlajšimi otroki. Vendar se je ob prepletu okoliščin pokazalo, da takšna odločitev ni zagotovila ustrezne ravni varnosti in nadzora nad vstopom oziroma izstopom iz vrtca. Otrok je zapustil vrtec, ne da bi bilo to pravočasno zaznano. To je nesprejemljivo in se ne bi smelo zgoditi,« priznavajo pedagogi in poudarjajo, da se zavedajo izjemno občutljive situacije, »saj je varnost otrok v času njihovega bivanja v vrtcu naša najpomembnejša odgovornost in absolutna prednostna naloga,« še pojasnjujejo.

Brez prijave o nasilju »S strani medijev smo seznanjeni tudi z navedbami, da naj bi v zadnjih šestih mesecih v vrtcu prišlo še do dveh primerov domnevno neprimernega oziroma grobega ravnanja z otrokoma, zaradi enega naj bi starši otroka izpisali iz vrtca. Vsako navedbo, ki bi lahko kazala na neustrezno ravnanje z otroki, jemljemo resno. Vendar brez preverjenih dejstev ne moremo potrjevati splošnih navedb ali sklepov, ki se nanašajo na druge dogodke in posameznike. Zaradi varovanja zasebnosti otrok, njihovih družin in zaposlenih tudi ni primerno, da bi v javnosti razkrivali morebitne osebne okoliščine ali podrobnosti posameznih primerov,« je o očitkih o grobosti dejala ravnateljica. Koprska policija dodaja, da v zadnjih šestih mesecih niso prejeli prijave dogodka v navedenem vrtcu, ki bi vsebovala elemente nasilja ali drugega neprimernega ravnanja z otroki.

»O dogodku smo bili nemudoma obveščeni in smo takoj začeli ugotavljati vse okoliščine ter ukrepati v skladu z ustaljenimi postopki. Ravnateljica je opravila razgovor z obema vpletenima vzgojiteljicama, da bi pridobila čim bolj celovit vpogled v dogajanje. O dogodku je bila obveščena tudi policija, ki še zbira informacije in preverja okoliščine. Pogovore z udeleženimi je opravila tudi policija,« pojasnjujejo pedagogi. Višji inšpektor s PU Koper David Iskra nam je včeraj odgovoril, da so prijavo podali starši.

Mirijo starše

»Ravnateljica je nemudoma stopila v stik s starši otroka, se jim za nastalo situacijo iskreno opravičila in izrazila obžalovanje. Še isti dan sta se staršem na individualnem pogovoru opravičili tudi obe vzgojiteljici. S starši smo ves čas komunicirali odkrito in konstruktivno. Njihov odziv je bil sodelovalen in razumevajoč, za kar smo jim hvaležni. Pri nastali situaciji nam je najpomembneje, da je z otrokom vse v redu in da se počuti varno,« so poudarili na šoli.

Dr. Vesna Rutar Grubić je ravnateljica Osnovne šole Košana. FOTO: Foto Občina Pivka

Vodstvo poudarja, da sprejema odgovornost, obžaluje dogodek in pomirja starše: »Dogodek jemljemo skrajno resno, zato smo poleg ugotavljanja vseh okoliščin pristopili tudi k dodatnim ukrepom za preprečitev podobnih situacij v prihodnje. Zagotavljamo, da je zagotavljanje varnega, spodbudnega in spoštljivega okolja za vse otroke temeljno vodilo našega dela. Vsako konkretno prijavo ali opozorilo obravnavamo odgovorno, skladno s predpisi in pristojnostmi zavoda. Zavedamo se, da je zaupanje staršev v vrtec mogoče ohranjati le z odgovornim ravnanjem, iskreno komunikacijo in konkretnimi dejanji. Razumemo njihovo skrb in se zavedamo, da samo opravičilo ni dovolj. Zato bomo storili vse, kar je v naši pristojnosti, da natančno preverimo okoliščine dogodka, odpravimo ugotovljene pomanjkljivosti in dodatno okrepimo varnostne postopke.« Za nastalo situacijo se opravičujejo otroku, njegovim staršem ter vsem, ki jih je dogodek vznemiril, policisti pa zbirajo obvestila in preverjajo vse okoliščine dogodka zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.