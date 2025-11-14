  • Delo d.o.o.
PO NAPADU NA VOZNIKA LPP

»Dvignil se je kot terminator in se začel ruvati z mano, trikrat me je zabodel«: Spregovorila žrtev napada Ljubljančana

»Res sem razočaran nad ravnanjem policije, ni prav, da se mora moja družina skrivati, napadalec pa je vedno znova zunaj in je dobil priložnost storiti, kar je storil včeraj«, zmajuje z glavo prejšnja žrtev napada nasilnega Ljubljančana, ki je včeraj voznika avtobusa skoraj spravil v grob.
Napadalec je stari znanec policije, med drugim je prejšnji mesec zabodel Ljubljančana, ko je sprehajal psa. Hotel naj bi tudi ubiti otroka. Pristojni pravkar točijo krvavi pot, saj bodo morali javnosti in svojcem žrtev pojasniti, kako je možno, da je bil nasilnež na prostosti. FOTO: Zaslonski posnetek Facebook 

Napadalec je stari znanec policije, med drugim je prejšnji mesec zabodel Ljubljančana, ko je sprehajal psa. Hotel naj bi tudi ubiti otroka. Pristojni pravkar točijo krvavi pot, saj bodo morali javnosti in svojcem žrtev pojasniti, kako je možno, da je bil nasilnež na prostosti. FOTO: Zaslonski posnetek Facebook 

Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi

Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi

Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi  

Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi  

Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi  

Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi  

Napadalec je stari znanec policije, med drugim je prejšnji mesec zabodel Ljubljančana, ko je sprehajal psa. Hotel naj bi tudi ubiti otroka. Pristojni pravkar točijo krvavi pot, saj bodo morali javnosti in svojcem žrtev pojasniti, kako je možno, da je bil nasilnež na prostosti. FOTO: Zaslonski posnetek Facebook 
Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi
Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi  
Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi  
E. N.
 14. 11. 2025 | 11:38
 14. 11. 2025 | 12:06
3:24
A+A-

Kot poroča novinar Dela Novica Mihajlović, se je oglasila ena od žrtev preteklih napadov 37-letnega Ljubljančana, ki je včeraj na avtobusu zabodel voznika LPP-ja. Pričevanje je grozljivo in po tragičnih dogodkih v Novem mestu spet odpira vprašanje, kaj so počeli policija, tožilstvo in sodstvo. Krvnik voznika LPP-ja je bil namreč stari znanec policije in narkoman, med drugim naj bi pred časom poskusil ubiti otroka, zadnji znani napad z nožem pa se je zgodil komaj prejšnji mesec. Možje postave so ga po napadu sicer prijeli, a naj bi ga še isti dan spustili na prostost.

Zasikal 'Kaj me gledaš' in zabodel mimoidočega

Takole priča J. T., žrtev napada Ljubljančana: »13. oktobra letos sem kot vsak dan po službi peljal psa na sprehod po poti proti Žalam, pri bunkerju v bližini stanovanjske soseske BS3 je na klopci sedel neki tip. Pogledal me je in sem mu vrnil pogled, on pa mi je zasikal: »Kaj me gledaš?«, vstal in iz torbice potegnil boksar z nožem na vrhu.« Prišlo je do ruvanja in žrtev napada, ki je sicer boksar, se je napadalca sprva rešila z knockoutom. »Mislil sem, da bo zaspal – in da je to to. Pa se je dvignil kot terminator in se začel ruvati z mano. V tistem trenutku sem pozabil, da ima nož, šele kasneje sem dojel, da mi teče kri iz noge. Trikrat me je zabodel v nogo in enkrat v trebuh, kjer je k sreči bila samo površinska rana«. Napadalec je nato svojo žrtev začel zasledovati in jo obmetavati z granitnimi kockami, a ga k sreči ni zadel.

Po skorajšnjem umoru voznika LPP-ja se sprašujejo: Mora res kdo umreti, da se zadeve premaknejo?

»Ko sem policiji prijavil napad, sem izvedel, da zanj vedo že od prej, da je že večkrat napadel in tudi zabodel koga, on pa še kar ogroža ljudi naokoli. Ker je videl, kje stanujem, sem se z družino za en teden preselil drugam. Na prošnjo policiji, naj ga umaknejo z ulic, so mi rekli, naj ga prijavimo, ko ga bomo naslednjič kje videli.«

Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi  
Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi  

Očitno je, kot v tragičnem primeru Aleša Šutarja, potrebno skoraj nekoga ubiti, da se stvari premaknejo. Voznik avtobusa LPP, njegova sinočnja žrtev, je trenutno po naših zanesljivih informacijah na intenzivni enoti, kjer se zdravniki borijo za njegovo življenje. Vozniki mestnih avtobusov so stopili skupaj in javnosti sporočajo: »Dovolj imamo!«.

»Ko sem policistu rekel, da ga bo naslednjič, ko ga bom srečal, odpeljal rešilec, je kimal z glavo in mi svetoval, naj si v tem primeru raje najdem dobrega odvetnika. Res sem razočaran nad ravnanjem policije, ni prav, da se mora moja družina skrivati, napadalec pa je vedno znova zunaj in je dobil priložnost storiti, kar je storil včeraj,« je jezen sogovornik J. T.

Vse podrobnosti o krvavem napadu džankija na voznika avtobusa v Ljubljani preberite v sobotnih Slovenskih novicah in na našem portalu.

Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi  
Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi  

