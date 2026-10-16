DVK osvežila rezultate referendumov: razlika pri RTV-prispevku se je povečala

DVK je danes osvežila rezultate nedeljskih referendumov. Osveženi podatki vključujejo tudi izide glasovanja po pošti v Sloveniji, so pojasnili na DVK. Poleg tega so okrajne volilne komisije ugotovile napačne vnose podatkov. Osveženi podatki so sicer nekoliko povečali razliko v prid nasprotnikov ukinitve rtv-prispevka.

Po zadnjih podatkih Državne volilne komisije (DVK), ki jih je objavila danes ob 8.40, je v nedeljo na posvetovalnem referendumu za ukinitev rtv-prispevka glasovalo 461.483 ali 49,93 odstotka volivcev. Proti je glasovalo 462.837 ali 50,07 odstotka volivcev, kar je 1354 glasov več kot glasov za. Še v ponedeljek je bila razlika v številu glasov za in proti 546. Po podatkih, ki jih je DVK objavila v ponedeljek popoldan, je namreč za ukinitev glasovalo 461.753 volilnih upravičencev, proti pa jih je bilo 462.299.

Na DVK so pojasnili, da osveženi podatki izidov referendumov vključujejo tudi izide glasovanja po pošti v Sloveniji, ki so jih ugotovile okrajne volilne komisije in komisije volilnih enot. »Nekaj sprememb referendumskih izidov je bilo izvedenih tudi v primeru, ko so okrajne volilne komisije ugotovile napačne vnose podatkov,« so še dodali.

Volivci so sicer v nedeljo na zakonodajnem referendumu odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na dveh ostalih posvetovalnih pa še o pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom ter ukinitvi volilne pravice državljanom tretjih držav. Rezultati teh glasovanj se danes niso spremenili.

Za uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi je glasovalo 48,74 odstotka, proti pa 51,26 odstotka volilnih upravičencev. Pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom podpira 60,54 odstotka volivcev, 39,46 odstotka jih je bilo proti. Za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav je glasovalo 55,30 odstotka tistih, ki so oddali svoj glas, proti pa jih je bilo 44,7 odstotka.

Udeležba na referendumih po osveženih podatkih znaša 54,6 odstotka.

Gre za neuradne izide po preštetih 99,98 odstotka glasovnic. DVK bo v ponedeljek ugotavljal še rezultate prispelih glasov iz tujine.