DVK zavrača zaroto, da referendumska obvestila za glasovanje niso bila dostavljena v domove za starejše

Na Državni volilni komisiji (DVK) so po zaprtju volišč za STA navedli, da je današnje glasovanje na referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja potekalo brez večjih incidentov, »nekaj manjših pa se vedno zgodi«. Ob tem so znova zavrnili tudi očitek, da obvestila za glasovanje niso bila dostavljena v domove za starejše.

Klinična psihologinja kritična

Klinična psihologinja Valerija Bužan je v prvi izjavi nasprotnikov zakona ob zaprtju volišč dejala, da sama vsa leta dela z invalidi in ranljivimi, zato je velik problem, da na ta referendum niso bili povabljeni ljudje v socialnovarstvenih zavodih in domovih za starejše. »To je velika kršitev pravice, ki nam je dana z ustavo,« je povedala. Kot je kasneje pojasnila za STA k odstopu poziva direktorja službe Državne volilne komisije Igorja Zorčiča, saj meni, da si kot pravnik tega ne bi smel privoščiti.

Na DVK so očitek, da obvestil o referendumu niso poslali volivcem, zavrnili. Vsa obvestila, ki jih DVK mora poslati volivcem, so poslali, s Pošte Slovenije pa so tudi dobili potrdilo, da so bila obvestila dostavljena, so navedli za STA.

Je pa Večer v sredo poročal, da domovi za starejše niso prejeli obvestila o možnosti glasovanja po pošti, ki jim jih ponavadi posreduje pristojno ministrstvo. Ponekod so zato starejši zamudili rok za prijavo za to obliko glasovanja.

Volivke in volivci so na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.