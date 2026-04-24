DZ odločil, ali je predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi primeren za nadaljnjo obravnavo

DZ je odločil, da predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Da je primeren, je glasovalo 24 poslancev, da ni primeren, pa 45. Predlog, ki so ga vložili v Levici in Vesni ter Svobodi, bi izenačil stanovalce v domovih za starejše, ki so bili sprejeti po 1. decembru, s tistimi, ki so v dom prišli prej.

Tisti, ki so bili sprejeti po 1. decembru, namreč še nimajo rešene vloge za pravice po dolgotrajni oskrbi. Zato so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu in plačujejo celo 600 evrov višje stroške. Predlog pa bi uredil tudi sofinanciranje stroškov zaradi sprememb plačne zakonodaje.

Predlog je predvidel prednostno obravnavo oseb, ki so bile ali še bodo v dom sprejete v obdobju od 1. decembra lani do 31. decembra letos, tako da bi lahko v sistem dolgotrajne oskrbe prešli po hitrejšem in prilagojenem postopku. Prav tako bi bili upravičeni do povračila oziroma do delnega povračila stroškov, ki so jih imeli s storitvami v domu. Sredstva bi jim povrnili za nazaj v takšni višini, kot če bi bili v tem vmesnem času upravičeni do denarnega prejemka po zakonu o dolgotrajni oskrbi.

V predstavitvi stališč so v Svobodi, Levici in Vesni ter SD predlog ocenili kot nujen za odpravo neenakosti med obema omenjenima skupinama stanovalcev. Po drugi strani so v SDS, Demokratih, Resnici in v poslanski skupini NSi, SLS in Fokus predlog videli kot parcialen in kot popravljanje posledic slabega sistemskega zakona.

V SDS so bili denimo kritični do izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi tudi na drugih področjih, ne samo v delu, ki ga zadeva predlagani zakon. Pravice obstajajo le na papirju, medtem pa se prispevek za dolgotrajno oskrbo pobira na zalogo, so opomnili. V poslanski skupini NSi, SLS in Fokus pa so ocenili, da so potrebne jasne sistemske rešitve, ne pa le začasne. Poleg tega bi želeli odpravo pomanjkljivosti za vse upravičence, ne le za določene.