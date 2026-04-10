DRŽAVNI ZBOR

DZ prešel na tajno glasovanje predsednika DZ, na levi sredini Stevanoviću podporo odrekli

DZ je opravil razpravo o predlogu, da predsednik DZ postane Zoran Stevanović.
Zoran Stevanović FOTO: Blaž Samec
STA, A. G.
 10. 4. 2026 | 16:53
DZ je opravil razpravo o predlogu, da predsednik DZ postane Zoran Stevanović. V strankah, ki so podprle njegovo kandidature niso razpravljali, je bilo pa v strankah leve sredine slišati kar nekaj opozoril, da Stevanović ni primeren za predsednika DZ. Poslanci Levice in SD glasovnic ne bodo prevzeli, v Svobodi bodo glasovali proti, so napovedali. Sokoordinator Levice Luka Mesec je v predstavitvi stališč poslanske skupine opozoril, da mora biti predsednik DZ oseba z največ izkušnjami in največ modrosti, pa tudi oseba, ki zna umirjati konflikt in zna razumeti politično širino ter zagotavljati enake pogoje za vse. »Kandidat, ki ste ga predlagali, je v vseh točkah nasprotje tega,« je poudaril.

»V svetu vlada kaos in upam in apeliram na vse, da premoremo dovolj razsodnosti, da mu ne odpremo vrat na stežaj, da pljusne še k nam,« je dodal. Spomnil je tudi, da je bil Stevanović v preteklosti vsaj dvakrat pravnomočno obsojen zaradi dejanja goljufije. Napovedal je, da v poslanski skupini Levica in Vesna glasovnic za današnje glasovanje ne bodo prevzeli.

Po mnenju Svobode gre pri kandidaturi Stevanovića za primer politične korupcije, »kako v nasprotju z voljo volivcev pridobiti glas«, je dejal njihov poslanec Borut Sajovic, v tem pa vidi tudi pot do četrte vlade Janeza Janše. To pot tlakuje Resni.ca, ki je v volilni kampanji, pa tudi prej, govorila vse drugo, je izpostavil. Ob tem se Sajovic sprašuje, ali bo predsednik državnega zbora nekdo, ki ne bo sodeloval ne z zmagovalko volitev ne s stranko, ki ji je na volitvah pripadlo drugo mesto po številu glasov volivcev. Kot je napovedal, bodo v poslanski skupini Svoboda glasovali enotno in Stevanovića ne bodo podprli. Ob tem je izrazil razočaranje, »da tisti, ki prispevajo podpise, nimajo moči in poguma, da bi slovenski javnosti povedali na glas, jasno in razločno, zakaj so to storili«. Po mnenju Sajovica bi bilo prav tudi, da se ohrani parlamentarna praksa, po kateri je bil predsednik državnega zbora nekdo iz koalicije, »nekdo, ki je umirjen, strpen, dialoški, nenastopaški in običajno je bil iz druge stranke koalicije,« je poudaril.

Poslanka SD Meira Hot: Poslanci SD glasovnic ne bodo prevzeli

Poslanka SD Meira Hot je v predstavitvi poslanskega stališča stranke izpostavila, da parlamentarizem opredeljuje tudi način iskanja politične podpore in prizadevanje za dvig ravni politične kulture. »Zrela, preudarna in odgovorna oblast ponuja konkretne rešitve za ljudi v najširši možni meri ob iskanju najširše možne podpore v najširšem političnem konsenzu,« je izpostavila. Trenutna praksa odločanja pa nam kaže, da je lažje sprejemati odločitve, ki utrjujejo delitve v družbi, je dejala. Kot je poudarila, se od predsednika DZ pričakuje odgovornost, širina, pripravljenost za sodelovanje, to pa je sposobnost, ki bo v prihajajočem mandatu pomembnejša kot kadarkoli prej. »Prav predsednik državnega zbora namreč uteleša delo tako koalicije kot opozicije in njegov krog odgovornosti zajema vse parlamentarne stranke,« je opozorila. V poznejši izjavi za medije je povedala, da tudi poslanci SD glasovnic ne bodo prevzeli.

V razpravi so se oglasili le poslanci Svobode, ki so izpostavili, da kandidatura Stevanovića nakazuje pot do četrte vlade Janeza Janše. Stevanoviću so tako poleg njegovih obsodb ter pomanjkanja izkušenj in kompetenc za vodenje DZ očitali tudi nenačelnost, saj da je svojo politično kariero zgradil na nasprotovanju Janši, predvsem v epidemiji covida-19. Zdaj je pod njegovo kandidaturo prvi podpisan poslanec SDS Žan Mahnič, ki je bil v času protestov v organizaciji Stevanovića v operativnem štabu policije, ko se je protestnike s solzivcem špricalo iz vodnega topa, je spomnil poslanec Svobode Lenart Žavbi. »Špricatelj in špricanec sodelujeta skupaj, zato da bosta dosegla novo vlado Janeza Janše,« je bil slikovit.

Je pa več pohval deležen najstarejši izvoljeni poslanec Franc Križan iz vrst Demokratov. Sajovic je dejal celo, da bi bil Križan odličen predsednik DZ, saj je umirjen, konstruktiven, spoštljiv in povezovalen. Imenovanje Stevanovića na funkcijo predsednika DZ pa je označil za napako z daljnosežnimi posledicami. V Svobodi so tako pozvali k zaščiti ugleda DZ.

Več iz teme

državni zborZoran Stevanovićvolitveglasovanjeposlancitajno glasovanje
ZADNJE NOVICE
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: v sredo bomo drzni in neposredni (Suzy)

Močno bomo čutili pomladno energijo, zanos, motivacijo, voljo za uresničevanje ciljev in šport, a kljub temu se ne smemo pozabiti ustaviti, počivati, preveriti, če gremo sploh v pravo smer.
10. 4. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
TELEFONIJA

Vrnitev kitajskega velikana

Huaweijevi pametni telefoni z domačo tehnologijo so postali simbol domoljubja in zaupanja v kitajski uspeh.
Staš Ivanc10. 4. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DRŽAVNO PRVENSTVO

Kickbox je zame odklop

Sanje Natalije Bratkovič se bodo uresničile. Mesto penine se pripravlja na največji športni dogodek v zadnjih letih.
Oste Bakal10. 4. 2026 | 17:00
16:53
Novice  |  Slovenija
DRŽAVNI ZBOR

DZ prešel na tajno glasovanje predsednika DZ, na levi sredini Stevanoviću podporo odrekli

DZ je opravil razpravo o predlogu, da predsednik DZ postane Zoran Stevanović.
10. 4. 2026 | 16:53
16:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
OVADBE SLEDIJO

Črnomaljski policisti v akciji! Poglejte, kaj so našli na domovih vlomilcev (FOTO)

Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivih dejanj.
10. 4. 2026 | 16:41
16:20
Novice  |  Slovenija
KULTURNA DEDIŠČINA

Oxfordski znanstvenik je pletel košare: »Česa takšnega še nisem videl!«

Pri Krambergerjevih so praznike preživeli ustvarjalno. Moči sta združila kvantni fizik in fotograf ter mojster pletar.
10. 4. 2026 | 16:20

