Minimalna študentska urna postavka raste, boni tudi za vikend: katere spremembe prinaša novi zakon

DZ je danes z 82 glasovi za in nobenim proti soglasno sprejel zakon za urejanje položaja študentov, ki zvišuje minimalno urno postavko za študentsko delo in subvencijo za prehrano ter podaljšuje rok za zaključek študija.

Zakon za urejanje položaja študentov, ki so ga pripravili v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS), v DZ pa vložili poslanci koalicije s prvopodpisanimi Lenartom Žavbijem (Svoboda), Damijanom Bezjakom Zrimom (SD) in Tatjano Greif (Levica), zvišuje urno postavko študentskega dela za 5,2 odstotka na 7,74 evra in subvencijo za študentsko prehrano na 5,05 evra.

Koriščenje subvencij pa bo možno do polnoči. Prav tako bodo študenti lahko koristili dodatne subvencije, saj bodo po novem lahko koristili subvencijo tudi med vikendom, in ne le na delovni dan kot zdaj.

Po novem bodo lahko študenti prejemali štipendijo v absolventskih letih na prvi in drugi stopnji študija, starši študenti bodo lahko prejemali štipendijo dodatno leto študija, štipendisti pa bodo imeli dodaten mesec za zaključek študija, preden bodo morali štipendijo vrniti.

Poslanec Svobode Žavbi je v torek na seji izrazil veselje, da je bil zakon na matičnem odboru za izobraževanje sprejet s soglasjem vseh strank. »S tem zakonom med drugim višamo minimalno študentsko urno postavko za dobrih pet odstotkov in hkrati višamo za devet do deset enot število študentskih bonov na teden. To pomeni, da bo vsak študent tudi za vikend dobil bone,« je dejal. Zahvalil se je SDS za na odboru sprejeto dopolnilo, da se subvencija za študentsko prehrano letno usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin. V razpravi je izrazil pričakovanje, da bo predlog zakona danes soglasno sprejet.

Poslanec SD Bezjak Zrim je med predlaganimi ukrepi, ki jih prinaša zakon, še posebej izpostavil dvig minimalne urne postavke za študentsko delo, ki bo študentom omogočala višje in zanesljive prihodke iz dela v času študija. Pomemben korak k urejanju položaja študentov po njegovem mnenju predstavlja tudi višanje subvencije za študentsko prehrano ter spremembe na področju štipendiranja, ki se nanašajo na študente starše, absolvente prve in druge stopnje ter študente, ki zaključujejo svoj študij.

Novi zakon je po oceni poslanke Svobode Sare Žibrat logična nadgradnja vseh prizadevanj koalicijskih strank in Študentske organizacije Slovenije za izboljšanje položaja študentov. »Mladim je treba zagotoviti dobre pogoje, da si pridobijo znanje in izkušnje. Z novelo jim zagotavljamo priložnosti, da bodo lahko gradili boljšo prihodnost,« je dodala v torkovi razpravi o predlogu zakona.

V opozicijski SDS po navedbah poslanca Tomaža Lisca podpirajo zakonske rešitve za urejanje položaja študentov, še posebej, ker je bilo sprejeto njihovo dopolnilo, da se subvencija za prehrano usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin. Kljub nasprotovanju ministrstva za finance, ki opozarja, da finančne posledice predloga zakona niso bile upoštevane pri pripravi sprememb proračunov 2026 in 2027, je Lisec v razpravi izrazil pričakovanje, da bo zakon danes soglasno sprejet.

Gre za konkretne spremembe

V ŠOS so veseli, da so »poslanci prepoznali pomembnost študentske skupnosti in soglasno sprejeli zakon«. Po njihovi oceni gre za konkretne spremembe, ki jih bodo v njihovem vsakdanu občutili slovenski študenti. V ŠOS so v sporočilu za javnost opozorili, da ostajajo nerešene tudi nekatere tematike oziroma izzivi, ki jih zakon ne naslavlja, a se jim zdita enako pomembni kot današnje dosežene spremembe: vzpostavitev zavarovalne podlage zdravstvenega zavarovanja, ki bi izhajala iz statusa študenta, in brezplačen javni potniški prevoz za študente.

Predsednik Luka Mihalič je prepričan, da se bodo pozitivni učinki zakona pokazali takoj. »Kljub vsemu pa se naše delo tukaj ne konča, prioritetno se bomo lotili naslavljanja in iskanja možnih rešitev za še dva pomembna izziva: brezplačnega javnega potniškega prevoza za študente in vzpostavitev zavarovalne podlage, ki bi izhajala iz študentskega statusa,« so v sporočilu za javnost povzeli Mihaličeve besede. Prepričan je, da bodo v dialogu z odločevalci poskušali doseči, da se predloga čim prej umestita v zakonodajni postopek.