  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPREMEMBE ZAKONODAJE

DZ v četrtek na izredni seji o normirancih in nenujnih reševalnih prevozih

Koalicija predlaga milejše pogoje za ponovni vstop v sistem normiranih odhodkov ter uvaja novo kategorijo z letnim pragom 85.000 evrov prihodkov, določbe o nižji osnovi za prispevke pa je iz predloga umaknila.
Poslanci so v parlamentarni postopek vložili več zakonodajnih predlogov, ki posegajo na področje davkov, zdravstva in delavskih pravic. FOTO: Posnetek zaslona

Poslanci so v parlamentarni postopek vložili več zakonodajnih predlogov, ki posegajo na področje davkov, zdravstva in delavskih pravic. FOTO: Posnetek zaslona

V državnem zboru so na mizi novele zakonov s področja podjetništva, prevozništva in soupravljanja delavcev. FOTO: Črt Piksi

V državnem zboru so na mizi novele zakonov s področja podjetništva, prevozništva in soupravljanja delavcev. FOTO: Črt Piksi

Pred poslanci je več zakonskih predlogov, ki prinašajo tako interventne kot sistemske spremembe. FOTO: Črt Piksi 

Pred poslanci je več zakonskih predlogov, ki prinašajo tako interventne kot sistemske spremembe. FOTO: Črt Piksi 

Poslanci so v parlamentarni postopek vložili več zakonodajnih predlogov, ki posegajo na področje davkov, zdravstva in delavskih pravic. FOTO: Posnetek zaslona
V državnem zboru so na mizi novele zakonov s področja podjetništva, prevozništva in soupravljanja delavcev. FOTO: Črt Piksi
Pred poslanci je več zakonskih predlogov, ki prinašajo tako interventne kot sistemske spremembe. FOTO: Črt Piksi 
STA, K. G.
 23. 2. 2026 | 19:49
 23. 2. 2026 | 19:49
4:49
A+A-

Predlog novele zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki so ga vložili poslanci koalicije, predvideva prilagoditev pogojev za ponovni vstop v sistem obdavčitve podjetnikov na podlagi normiranih odhodkov. Medtem ko nedavno sprejeti zakon določa, da lahko samostojni podjetniki v sistem ponovno vstopijo po petih letih, bi se po predlogu lahko v sistem vrnili, če pred tem v dveh zaporednih davčnih letih skupaj v povprečju ne bi presegli siceršnjega letnega praga prihodkov, določenega za vstop v sistem normirancev. Za t. i. polne normirance je ta prag pri 120.000 evrih, za popoldanske pri 50.000 evrih. Za tiste, ki ne sodijo v nobeno od teh dveh kategorij, so predlagatelji dodali še novo kategorijo s pragom letnih prihodkov 85.000 evrov.

Predlog novele je sprva predvideval tudi spremembo glede določanja osnove za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za samostojne podjetnike in kmete, ki letno ustvarijo do 30.000 evrov prihodkov - zavarovalna osnova bi se določila v višini 60 odstotkov minimalne plače, ne 60 odstotkov povprečne plače, kot velja sedaj - a je koalicija ta določila iz predloga novele umaknila.

V parlamentu novi interventni in sistemski ukrepi

Predlog novele zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva, ki so ga vložili poslanci koalicije, prinaša možnost, da javni zdravstveni zavodi do konca leta sklepajo pogodbe z zasebnimi izvajalci nenujnih reševalnih prevozov. Po zakonu o zdravstveni dejavnosti takšne pogodbe po 21. maju namreč ne bodo več mogoče. Po predlogu novele zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki so ga vložili poslanci Svobode in SD, se pri delodajalcih v mednarodnem cestnem prevozu kršitve glede delovnega časa ne bi več upoštevale kot pogoj za izdajo potrdila A1. To potrdilo je administrativni dokaz, da je voznik socialno zavarovan v Sloveniji, kadar opravlja delo v tujini. V poslanski skupini Svoboda so ob vložitvi predloga dejali, da veljavna ureditev - po kateri je lahko že posamezna kršitev pravil o delovnem času, predvsem glede odmora, pomenila izgubo možnosti pridobitve potrdila A1 - predstavlja nesorazmerno administrativno oviro za slovenske prevoznike in dvojno sankcijo, ki slovenskim podjetjem zmanjšuje konkurenčnost v primerjavi s prevozniki iz drugih držav.

V državnem zboru so na mizi novele zakonov s področja podjetništva, prevozništva in soupravljanja delavcev. FOTO: Črt Piksi
V državnem zboru so na mizi novele zakonov s področja podjetništva, prevozništva in soupravljanja delavcev. FOTO: Črt Piksi

Predlog novele zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki je v postopku s podpisi poslancev Levice, med drugim predvideva odpravo sedanjega praga najmanj 50 zaposlenih za uporabo določb zakona pri samostojnih podjetnikih, razširitev delavskega soupravljanja tudi na podružnice tujih podjetij ter na gospodarske zbornice in gospodarska interesna združenja, če imajo status delodajalca, in spremembo, da bi se v podjetjih z več kot 1000 zaposlenimi svet delavcev povečal za enega člana na vsakih 500 dodatnih delavcev (sedaj za dva člana na vsakih 1000 novih zaposlenih).

Predlagane spremembe delavske zakonodaje in prazničnega koledarja

Poleg tega bi mandat članov svetov delavcev podaljšali s štirih na pet let, uvedli institut podaljšanja mandata, če volitev zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče izvesti, poenostavili in modernizirali naj bi volilne postopke za svete delavcev, natančneje bi opredelili nedopustna ravnanja delodajalca do sveta delavcev, prenovili bi področje financiranja delovanja svetov delavcev, sodelovanje delavcev v organih vodenja in nadzora bi uredili tudi v zavodih, v družbah z omejeno odgovornostjo bi bilo mogoče vzpostaviti funkcijo delavskega direktorja, okrepila bi se med drugim tudi vloga svetov delavcev na področju zdravja in varnosti pri delu.

S predlogom novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih pa želijo poslanci Levice zagotoviti enako število prostih dni vsako leto, in sicer predlagajo, da se prost dan prenese na naslednji delovni dan, če praznik pade na soboto ali nedeljo.

Pred poslanci je več zakonskih predlogov, ki prinašajo tako interventne kot sistemske spremembe. FOTO: Črt Piksi 
Pred poslanci je več zakonskih predlogov, ki prinašajo tako interventne kot sistemske spremembe. FOTO: Črt Piksi 

Ni pa kolegij predsednice DZ potrdil predloga, da bi na izredni seji obravnavali tudi predlog novele zakona o varstvu okolja. Z njim želijo pomurski poslanci Sara Žibrat in Darko Krajnc (Svoboda) ter Damijan Bezjak Zrim (SD) odpraviti pravne vrzeli, zaradi katerih upravljavec kompostarne v Ceršaku že desetletje obratuje po nižjih okoljskih standardih, kot to določa evropska direktiva. Po predlogu bi zakon uvedel nov hujši prekršek za upravljavce obstoječih naprav, ki povzročajo večje obremenitve okolja, a niso pridobili novega okoljevarstvenega dovoljenja. Obenem bi uvedel dokončni dvoletni rok, v katerem bi moral upravljavec pridobiti novo dovoljenje, sicer bi mu obstoječe prenehalo.

Več iz teme

novela zakonadržavni zborizredna sejanormirancizdravstvo
ZADNJE NOVICE
20:14
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Ko rečemo hvala, se premakne svet

Smo bitja energije, kar oddajamo, to prejemamo. Ko godrnjamo, se pritožujemo, krepimo občutek pomanjkanja.
23. 2. 2026 | 20:14
19:49
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE ZAKONODAJE

DZ v četrtek na izredni seji o normirancih in nenujnih reševalnih prevozih

Koalicija predlaga milejše pogoje za ponovni vstop v sistem normiranih odhodkov ter uvaja novo kategorijo z letnim pragom 85.000 evrov prihodkov, določbe o nižji osnovi za prispevke pa je iz predloga umaknila.
23. 2. 2026 | 19:49
19:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

V Mariboru ujeli voznika, ki so ga pred tem lovili Hrvati! A to še ni bilo vse ...

Trenutno nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.
23. 2. 2026 | 19:22
19:08
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
LASTNIK TRDIL, DA NI NAPADALEN

Grozljiv napad v parku: pes 1-letni deklici skoraj iztaknil oko

Deklica zdaj okreva v bolnišnici, njen oče pa opozarja, da se je tragedija zgodila kljub zagotovilom lastnika ...
23. 2. 2026 | 19:08
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Kaja Grozina v ŠOKkastu: Prijateljica jo je prijavila policiji, takrat je doživela dno (VIDEO)

Kaja Grozina je nasmejana mlada ženska, z veliko energije in projektov, ki jih obvladuje v življenju. Njeno življenje pa se je pri komaj dopolnjeni polnoletnosti sprevrglo v pravo nočno moro. Nekdanjemu partnerju je šla za poroka, ker je najel kredit na črnem trgu. Celotno breme kredita je na koncu padlo na njo in skoraj se je sesula. Našla si je tri službe in po obrokih odplačevala kredit.
23. 2. 2026 | 19:00
18:49
Novice  |  Kronika  |  Doma
KOROŠKA

Popoldne zagorelo v kovačnici Sij Metal Ravne, oglasil se je župan Tomaž Rožen

Kot kažejo fotografije s prizorišča, se je v času požara iznad kovačnice vil gost črn dim.
23. 2. 2026 | 18:49

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki