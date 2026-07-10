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AFERA BLACK CUBE

Vlada objavila poročilo nemških forenzikov: datoteke so bile obdelane, DZ (znova) zavrnil preiskavo afere Black Cube

Parlamentarna preiskava o Black Cube za zdaj brez podpore.
Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel
Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel
STA, A. G.
 10. 7. 2026 | 12:55
 10. 7. 2026 | 13:34
2:43
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DZ znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa Ukom danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. Parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, med drugim iz politike in odvetništva, zahtevajo v Svobodi ter Levici in Vesni. Prav tako želijo ugotavljati, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev.

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S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi v Svobodi ter Levici in Vesni želeli raziskati sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine.

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V predlog dnevnega reda je bil uvrščen tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Glede na to, da so navzoči poslanci Resnice na junijski izredni seji glasovali proti dnevnemu redu, so predlagatelji današnje izredne seje iz vrst Svobode, SD ter Levice in Vesne računali, da ga bo tokrat potrdila.

Vse datoteke so bile obdelane

Urad za komuniciranje (Ukom) je danes medijem posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov iz afere Black Cube, s katero so ugodili zahtevi prosilca za pridobitev poročila. »Nobena datoteka ni izvirna datoteka snemalne naprave. Vse datoteke so bile obdelane,« so v inštitutu zapisali v povzetku posameznih rezultatov. »Znakov, ki bi nakazovali, da so posnetki v celoti ali deloma nastali z umetno inteligenco, ni bilo mogoče ugotoviti,« so še zapisali.

Poročilo je dostopno na tej povezavi.

Dodali so, da so bili glasovi deloma popačeni, več posnetkov pa je bilo združenih v eno datoteko. Natančen življenjski cikel datotek pa ni znan, so zagotovili. Dodali so še, da so v zvočnem signalu ugotovili dele frekvence, ki jih je mogoče razlagati kot signal frekvence električnega omrežja, vendar jih ni mogoče ovrednotiti.

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