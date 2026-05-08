Džez postavil temelje slovenske popularne glasbe

STOLETNA ZGODOVINA

Leta 1922 je glasbenik Miljutin Negode v Ljubljani ustanovil džezovski ansambel. Ta glasbena zvrst je bila sprva namenjena plesu in zabavi.

Ob zadnjem vpisu v Register nesnovne kulturne dediščine so poleg igranja na diatonično harmoniko in telovskih procesij vpisali tudi džezovsko igranje v Sloveniji, ki ima pri nas več kot stoletno zgodovino. Od 20. let 20. stoletja je džez temelj razvoja slovenske popularne glasbe in ena najvitalnejših glasbenih praks pri nas. Danes se razmeroma veliko mladih zanima za džezovsko izobraževanje, vse več pa je šol, ki ustanavljajo big bande. 1917. se je začelo njegovo obdobje. Džez je zgodovinsko jedro teh, na improvizaciji in plesu ter ideji popularne kulture temelječih, v osnovi improvizacijskih ...