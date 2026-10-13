E.Leclerc na udaru hekerjev! Kibernetski napad izklopil njihove hladilne sisteme, uničene ogromne količine hrane

V francoskih trgovskih verigah je v noči na ponedeljek prišlo do nenavadnega kibernetskega napada. Napadalci so na daljavo spremenili nastavitve hladilnih sistemov in sprožili njihovo samodejno odtaljevanje, kar je povzročilo visoko materialno škodo in izgubo velikih količin hrane. Glede na poročanja lokalnih medijev je bilo prizadetih med 250 in 350 trgovin verig Intermarché, Coopérative U, Carrefour Market, Monoprix, Leclerc in Super U.

Napadalci so se osredotočili na krmilnike hladilne opreme proizvajalca Danfoss, ki so poganjali starejše različice programske opreme. V nedeljo zvečer so prevzeli nadzor nad sistemi in zvišali temperaturo v hladilnikih ter zamrzovalnikih. Predstavnik družb Intermarché in Netto je pojasnil, da so izvedli vse varnostne ukrepe in izdelke čim prej odstranili iz okvarjenih enot. Dogodek je potrdil tudi predsednik omrežja Coopérative U Dominique Schelcher, ki je zapisal: »Lahko potrdim, da od sinoči kibernetski napad vpliva na hladilne sisteme v več trgovinah našega omrežja. Naše ekipe so v polni pripravljenosti in skupaj s strokovnjaki za hladilno tehniko rešujejo situacijo.« Ob tem je dodal: »Napad na opremo, ki je ključna za ohranjanje svežih živil in oskrbo prebivalstva s hrano, je izjemno resen dogodek brez primere. To je nesprejemljivo.«

Napad je obsodil tudi evropski komisar za kmetijstvo in prehrano Christophe Hansen, pariško tožilstvo pa je za tiskovno agencijo AFP potrdilo začetek uradne preiskave obsežnega napada. Preiskovalci ugotavljajo natančen obseg škode, izgube živil in morebitne povezave s posameznimi poškodbami opreme ali izbruhi požarov.

Simbolična fotografija. FOTO: Gettyimages

Uradnih podatkov o točni poti vdora v sisteme Danfoss še ni, vendar sta ameriška agencija za kibernetsko varnost CISA in raziskovalna skupina Team82 iz družbe Claroty že maja in avgusta 2025 opozarjali na varnostne pomanjkljivosti (CVE-2025-41450 in CVE-2025-41451) v platformah serije Danfoss AK-SM 8xxA. Te napadalcem omogočajo izogib preverjanja pristnosti in izvajanje kode na daljavo na javno dostopnih vmesnikih. Strokovnjak za varnost Baptiste Robert je s spletnim iskanjem zaznal več kot 2700 sistemov Danfoss, izpostavljenih na spletu, od tega skoraj 1600 v Franciji, medtem ko iskalnik Shodan po svetu beleži več kot 4500 dostopnih naprav te znamke.

Zaradi varnostnega incidenta je morala del svojih sistemov preventivno izklopiti tudi trgovska skupina Ahold Delhaize, čeprav neposredna povezava med obema dogodkoma za zdaj še ni potrjena.

Za komentar smo se obrnili tudi na E.Leclerc Slovenija, njihov odgovor še čakamo.