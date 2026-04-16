Edin Adrović postal novi predsednik sindikata delavcev v zdravstveni negi, napoveduje velike spremembe

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki zastopa interese najštevilčnejše poklicne skupine v zdravstvu, je na današnji volilni skupščini za predsednika sindikata za štiriletni mandat izvolil dosedanjega podpredsednika Edina Adrovića. Za podpredsednico sindikata pa so izvolili Anito Zajec Kambič, so sporočili iz sindikata. Adrović je zaposlen na delovnem mestu diplomiranega zdravstvenika v intenzivni negi v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina v Ljubljani. Poklicno pot je začel kot zdravstveni tehnik v Domu starejših občanov Črnomelj, kasneje pa se je zaposlil v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in tam delal osem let, do zaposlitve na trenutnem delovnem mestu. Ob delu je doštudiral na fakulteti za organizacijske vede, trenutno pa zaključuje bolonjski magisterij, smer management zdravstvenih in socialnih organizacij.

»Svojo poklicno pot je novi predsednik sindikata gradil na različnih ravneh zdravstvenega varstva ter na različnih delovnih mestih, zato ima ustrezen vpogled in širino razumevanja izzivov tako v socialni oskrbi kot na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva,« so ob njegovi izvolitvi zapisali v sindikatu. Član republiškega odbora sindikata je od leta 2010, od leta 2018 pa je opravljal funkcijo podpredsednika sindikata.

Med prioritetami za aktivnosti prihodnjega mandata

Novoizvoljeni predsednik si bo prizadeval za spoštovanje in uresničevanje sklenjenih dogovorov ali sprejem novih rešitev med sindikati v zdravstvu in socialni varnosti, kot so možnosti določitve sistema nazivov v zdravstvu in socialni varnosti, možnost razširitve posebnih pogojev dela na delovna mesta v zdravstveni negi, preučitev ukrepov za izboljšanje kadrovskih razmer, sprejem meril in kriterijev za uvrstitev delovnih mest v zdravstveni negi v obvezno poklicno zavarovanje ter določitev in spoštovanje ukrepov za zagotavljanje pravice do odklopa, so navedli.

Med prioritetami za aktivnosti prihodnjega mandata pa je Adrović izpostavil zlasti prizadevanja za izboljšanje plačnega položaja zaposlenih v zdravstveni negi, sprejem kadrovskih normativov in zagotavljanje varnih delovnih pogojev ter ničelno toleranco do vsakršnega nasilja.

Za podpredsednico sindikata je skupščina izvolila Anito Zajec Kambič, ki je zaposlena v Zdravstvenem domu Črnomelj. Delegati so na skupščini izvolili tudi nov nadzorni odbor, potrdili sestavo republiškega odbora kot najvišjega organa odločanja sindikata med skupščinama za prihodnji štiriletni mandat. Sedmim članicam in članom so za pomembne dosežke podelili tudi priznanje Človek in pol, so še sporočili iz sindikata.