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PORTOROŽ IMA ROŽNI VRT

Edina sorta vrtnic s strešico postala je simbol Portoroža, ki pa ni dobil imena po njej (FOTO)

Ime mu je dala stara cerkev svete Marije Roženvenske.
Strokovnjakinja s področja hortikulture Breda Bavdaž Čopi: »Vrtnica Portorož pomeni korak v nadaljnjem razvoju parkovne kulture pri nas.« FOTO: Janez Mužič

Strokovnjakinja s področja hortikulture Breda Bavdaž Čopi: »Vrtnica Portorož pomeni korak v nadaljnjem razvoju parkovne kulture pri nas.« FOTO: Janez Mužič

V gredico slavnih je posadila svojo vrtnico tudi ena najbolj prepoznavnih italijanskih voditeljic Simona Ventura. FOTO: Slovenski Utrip

V gredico slavnih je posadila svojo vrtnico tudi ena najbolj prepoznavnih italijanskih voditeljic Simona Ventura. FOTO: Slovenski Utrip

Leta 2024 je svojo vrtnico posadila tudi italijanska plavalna kraljica Federica Pellegrini. FOTO: Jaka Ivančič

Leta 2024 je svojo vrtnico posadila tudi italijanska plavalna kraljica Federica Pellegrini. FOTO: Jaka Ivančič

Cvetovi vrtnice Portorož so žareče oranžne barve, s cvetenjem pa počasi spreminjajo barvo v rumeno ter nato bledo rožnato. FOTO: Janez Mužič

Cvetovi vrtnice Portorož so žareče oranžne barve, s cvetenjem pa počasi spreminjajo barvo v rumeno ter nato bledo rožnato. FOTO: Janez Mužič

Med cvetličnimi gredicami so se sprehajali tudi člani skupine Rosa Clementina v kostumih z začetka prejšnjega stoletja. FOTO: Slavko Franca

Med cvetličnimi gredicami so se sprehajali tudi člani skupine Rosa Clementina v kostumih z začetka prejšnjega stoletja. FOTO: Slavko Franca

Dogajanje je združilo čarobnost vrtnic z izbranimi roséji in se utrdilo kot vrhunski vinsko-kulinarični dogodek v pomladanskem Portorožu. FOTO: Jaka Ivančič

Dogajanje je združilo čarobnost vrtnic z izbranimi roséji in se utrdilo kot vrhunski vinsko-kulinarični dogodek v pomladanskem Portorožu. FOTO: Jaka Ivančič

Strokovnjakinja s področja hortikulture Breda Bavdaž Čopi: »Vrtnica Portorož pomeni korak v nadaljnjem razvoju parkovne kulture pri nas.« FOTO: Janez Mužič
V gredico slavnih je posadila svojo vrtnico tudi ena najbolj prepoznavnih italijanskih voditeljic Simona Ventura. FOTO: Slovenski Utrip
Leta 2024 je svojo vrtnico posadila tudi italijanska plavalna kraljica Federica Pellegrini. FOTO: Jaka Ivančič
Cvetovi vrtnice Portorož so žareče oranžne barve, s cvetenjem pa počasi spreminjajo barvo v rumeno ter nato bledo rožnato. FOTO: Janez Mužič
Med cvetličnimi gredicami so se sprehajali tudi člani skupine Rosa Clementina v kostumih z začetka prejšnjega stoletja. FOTO: Slavko Franca
Dogajanje je združilo čarobnost vrtnic z izbranimi roséji in se utrdilo kot vrhunski vinsko-kulinarični dogodek v pomladanskem Portorožu. FOTO: Jaka Ivančič
Janez Mužič
 3. 6. 2026 | 07:11
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Portorož ima rožni vrt, ki je postal še eno od najbolj slikovitih prizorišč slovenske obale. Med cvetočimi vrtnicami, kozarci vina rosé, istrskimi dobrotami in glasbo je potekal tradicionalni dogodek Vrtnice & Rosé, ki ga je organiziralo Turistično združenje Portorož. Letos je osrednjo pozornost pritegnila italijanska televizijska zvezdnica Simona Ventura, ki je slavnostno zasadila tudi znamenito vrtnico Portorož. Dogodek je združil čarobnost vrtnic z izbranimi roséji in se utrdil kot vrhunski vinsko-kulinarični dogodek v poznopomladanskem Portorožu.

Portoroški rožni vrt se ponaša s 120 vrstami vrtnic. Nekatere med njimi so tudi zelo stare sorte, vzgojene že med letoma 1887 in 1925. S svojo gredico slavnih postaja zadnja leta tudi nekakšen mediteranski pločnik slavnih, kjer vrtnice namesto zvezdnikovih podpisov puščajo cvetoč spomin na obisk znanih osebnosti. Med prvimi je pred 15 leti vrtnico z imenom Portorož zasadil takratni župan Peter Bossman, v naslednjih letih pa med drugimi še Tinkara Kovač, Borut Pahor, Anika Horvat, Jan Plestenjak, Tanja Ribič, Federica Pellegrini, Andrej Korenika in letos Simona Ventura.

V gredico slavnih je posadila svojo vrtnico tudi ena najbolj prepoznavnih italijanskih voditeljic Simona Ventura. FOTO: Slovenski Utrip
V gredico slavnih je posadila svojo vrtnico tudi ena najbolj prepoznavnih italijanskih voditeljic Simona Ventura. FOTO: Slovenski Utrip

Slednja je ena najbolj prepoznavnih italijanskih voditeljic, znana predvsem iz oddaj L'Isola dei Famosi in X Factor Italia. Posadila jo je v družbi podžupana Občine Piran Christiana Polettija, vinske kraljice Slovenije Ines Jerman ter direktorice TZ Portorož Patricije Gržinič. Med cvetličnimi gredicami so se sprehajali tudi člani skupine Rosa Clementina v kostumih iz začetka prejšnjega stoletja, s čimer so dodali pridih stare mondene riviere.

Spreminja barve

Čeprav marsikdo misli, da ime Portorož pomeni pristanišče vrtnic, zgodovina pravi drugače. Ime kraja izvira iz nekdanje cerkvice Santa Maria delle Rose oziroma svete Marije Roženvenske, ki je nekoč stala ob morju v bližini Bernardina. Že leta 1251 se je zaliv omenjal kot Portus sanctae Mariae de Rosa. Kasneje se je ime razvilo v Porto Rose in nato v današnji Portorož. Vrtnica tako ni dala imena kraju, je pa skozi desetletja postala njegov zaščitni znak. Že v času avstro-ogrske monarhije so jo uporabljali kot simbol elegantnega obmorskega letovišča. Danes se ta tradicija vrača v sodobni podobi. Pri tem imajo glavno vlogo vrtnica Portorož ter vina rosé.

Leta 2024 je svojo vrtnico posadila tudi italijanska plavalna kraljica Federica Pellegrini. FOTO: Jaka Ivančič
Leta 2024 je svojo vrtnico posadila tudi italijanska plavalna kraljica Federica Pellegrini. FOTO: Jaka Ivančič

Vrtnica Portorož je bila uradno registrirana leta 2012. Po naročilu Pirančanov in Portorožanov je nastala v sloviti nemški hiši Kordes pri Hamburgu, eni največjih žlahtniteljskih hiš vrtnic v Evropi. Posebnost vrtnice je njena nenavadna barva, saj se cvetovi spreminjajo od žareče oranžne prek rumene do nežno rožnate. »Močnejše kot je sonce, hitreje cvet pobledi,« pravi znani slovenski poznavalec vrtnic Matjaž Mastnak in dodaja še eno zanimivost. »Vrtnica Portorož je namreč edina sorta v katalogih Kordesa, ki je zapisana s slovensko strešico, z ž-jem.«

120 vrst vrtnic je v vrtu.

Cvetovi vrtnice Portorož so žareče oranžne barve, s cvetenjem pa počasi spreminjajo barvo v rumeno ter nato bledo rožnato. FOTO: Janez Mužič
Cvetovi vrtnice Portorož so žareče oranžne barve, s cvetenjem pa počasi spreminjajo barvo v rumeno ter nato bledo rožnato. FOTO: Janez Mužič

Njene prve sadike so v Portorožu posadili že leta 2011 ob svetovnem dnevu turizma, za kar je zaslužna tudi strokovnjakinja za vrtnice Breda Bavdaž Čopi. Prav ona je po besedah Mastnaka zaslužna, da je nemška hiša Kordes novo vrtnico brezplačno poimenovala po Portorožu. Takšna poimenovanja običajno stanejo tudi več deset tisoč evrov. Od takrat vrtnico v portoroški gredici slavnih sadijo številni gostje in znane osebnosti.

Mesto vrtnic

Med slovenskimi mesti vrtnic pa pripada posebno mesto Novi Gorici, kjer imajo na javnih površinah okoli 12.000 vrtnic. Vrtnica je celo del mestnega grba in simbolizira mladost, lepoto ter svežino mesta. V Kostanjevici pri Novi Gorici raste druga največja zbirka zgodovinskih vrtnic burbonk v Evropi, v mestu pa deluje tudi Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije.

Portorož svojo zgodbo gradi drugače, z mediteranskim šarmom in romantiko ob morju. Danes vrtnice tam niso le okras, ampak so tudi del kulinarike, kozmetike in turističnih doživetij. V Portorožu tako ponujajo vrtnične koktajle, čaje, sladice in celo ocvrte cvetne liste vrtnic.

Med cvetličnimi gredicami so se sprehajali tudi člani skupine Rosa Clementina v kostumih z začetka prejšnjega stoletja. FOTO: Slavko Franca
Med cvetličnimi gredicami so se sprehajali tudi člani skupine Rosa Clementina v kostumih z začetka prejšnjega stoletja. FOTO: Slavko Franca
Dogajanje je združilo čarobnost vrtnic z izbranimi roséji in se utrdilo kot vrhunski vinsko-kulinarični dogodek v pomladanskem Portorožu. FOTO: Jaka Ivančič
Dogajanje je združilo čarobnost vrtnic z izbranimi roséji in se utrdilo kot vrhunski vinsko-kulinarični dogodek v pomladanskem Portorožu. FOTO: Jaka Ivančič

Že v času avstro-ogrske monarhije so vrtnico uporabljali kot simbol Portoroža.

Sicer pa so že pred leti napovedali ureditev večjega rozarija na območju Forme vive na Seči, s katerim bi kraj dobil novo turistično znamenitost. Po svetu so veliki rožni vrtovi namreč med najbolj obiskanimi parkovnimi atrakcijami, Portorož pa želi s svojo vrtnico ustvariti prepoznavno mediteranskost, kjer vrtnica ni več zgolj simbol portoroške preteklosti, pač pa postaja tudi pomemben del sodobne identitete kraja. In čeprav Portorož svojega imena ni dobil po vrtnicah, danes brez njih skorajda ne bi bil več pravi Portorož.

 

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