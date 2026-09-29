Ekološka bomba pod Gorjanci: zastrupili so najboljšo vodo

ZAHTEVAJO SANACIJO

Pod Gorjanci opozarjajo na nekdanje divje odlagališče, kamor so vozili vse mogoče. Domačini zahtevajo sanacijo območja, pod katerim leži nekoč pomemben vodni vir.

»Kamion se je pripeljal, stresel material in odpeljal. Ko je bilo polno, so zasuli,« je bentil vaščan Hrušice pod Gorjanci. Pozabljeni da so od občine, države in boga, pravijo. Predvsem pa so razočarani, ker so jim že pred 60 leti navlekli smeti, ekološka bomba pa še kar tiktaka. Ekološke zavesti ni bilo »Veliko sem jokala, da se mi je skoraj zmešalo. Bala sem se, da sin, ki je takrat odraščal, ne bo mogel živeti tu, če se zadeva ne bo uredila. Mislili smo, da se bomo morali izseliti. Vozili so podnevi, ničesar niso skrivali. Grozno je bilo,« se spominja Anica Šafar, ki si je z možem Jakobom ...