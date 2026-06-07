Ekskluzivna fotografija streljanja pod Šmarno goro: po zraku maha s pištolo, drugi beži (FOTO)

Poročali smo, da so v petek pri gostinskem lokalu pod Šmarno goro odjeknili streli. Poškodovana je bila ena oseba, zdaj pa smo ekskluzivno pridobili fotografijo, na kateri se jasno vidi tudi strelno orožje. Kot je že znano, je okoli 20. ure prišlo do spora na parkirišču, osebe pa so kraj prizorišča zapustile, še preden je prispela policija. Oseba, ki je bila ranjena s strelnim orožjem, po podatkih policije ni v smrtni nevarnosti.

Spor se je začel, kot je jasno s posnetka, ki smo ga prejeli v uredništvu, ko se je peti moški približal četverici na parkirišču. Najprej pride do verbalnega obračuna, ki nato preraste v fizičnega. Po zraku je letelo vse od pesti do stolov, moški se prerivajo, eden celo pade na tla. Potem pride do streljanja.

Okoli 20. ure je na parkirišču enega od gostinskih lokalov pod Šmarno goro prišlo do spora med več osebami, med katerim so bili slišani tudi streli. FOTO: Bralec

Kdo je pritisnil na petelina, trenutno še ni jasno, niti kaj je bil povod za takšno dejanje. Iz orožja naj bi sicer počilo kar štirikrat. Kasneje je na prizorišče incidenta prispelo več policijskih vozil, naš bralec pa omenja tudi, da so bili prisotni pripadniki specialne enote. Policijska preiskava o dogodku se nadaljuje.