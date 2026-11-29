Luka Mesec se je v pogovoru za Slovenske novice zahvalil vsem volivkam in volivcem, ki so mu namenili svoj glas in ga podprli na njegovi poti. Kot je povedal, ga čaka pester večer, ki ga bo preživel tudi ob kozarcu dobrega vina, jutri pa bo zanj najpomembneje, da se zbudi svež in naspan. Med pogovorom ni manjkalo niti nekoliko bolj hudomušnih vprašanj. Ko ga je naša novinarka vprašala, kako komentira trditve, da velja za enega tistih politikov, ki največ časa preživijo pred ogledalom, ji je v šaljivem tonu odvrnil, da bi morala to vprašanje raje zastaviti predsedniku državnega zbora.

Dobro razpoložen in nasmejan je Luka Mesec prispel v svoj volilni štab, kjer bo v družbi podpornikov pričakal rezultate drugega kroga županskih volitev v Ljubljani. Tik pred razglasitvijo prvih rezultatov si je vzel čas tudi za ekskluzivni pogovor z novinarko Slovenskih novic. Razkril je, da je pred odločilnim dnem dobro spal, ob tem pa postregel z nekoliko hudomušno izjavo: »Danes so dovoljene sanje, jutri je pa ponedeljek!«

Vzdušje pri Luki Mescu je evforično. FOTO: K. G.

FOTO: K. G.

Po prvih delnih rezultatih je Mesec dvignil roke, slišati je bilo navdušenje zbranih.

Luka Mesec je že nazdravil s kozarcem v roki.

Mesec je svoj glas dopoldne oddal na Osnovni šoli Vodmat, kjer je povedal, da je v primerjavi s prvim krogom volitev tokrat bolj sproščen. Zadovoljen je tudi, da sta s protikandidatom Zoranom Jankovićem med volilno kampanjo ohranila spoštljivo komunikacijo. Spomnimo, Mesec je v prvem krogu prejel 26,14 odstotka glasov, Janković pa 34,94 odstotka. Za aktualnega ljubljanskega župana je to prvi drugi krog, odkar je pred dvema desetletjema prevzel vodenje prestolnice. Volišča se zapirajo ob 19. uri, prve delne rezultate pa pričakujemo po 19.30.