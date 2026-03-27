Ekskluzivno! Znano, od kod prihaja novi slovenski milijonar

Potem ko smo poročali, da je slovenski dobitnik Eurojackpota na račun že prejel 8,5 milijona evrov, zdaj razkrivamo še, katera občina je prejela 1,5 milijona evrov davka od iger na srečo. Ker se sprva ni oglasila nobena, smo vprašanja poslali vsem 212 slovenskim občinam, odgovor pa je hitro prišel s severovzhoda države.

»Potrjujemo, da je Občina Destrnik prejemnica davčnega priliva iz naslova davka na dobitke od iger na srečo v višini približno 1,5 milijona evrov,« nam je na vprašanje odgovorila županja občine Destrnik Vlasta Tetičkovič-Toplak.

Na občini poudarjajo, da bodo z denarjem ravnali previdno. »Sredstva bomo namenili premišljeno in odgovorno, v korist celotne lokalne skupnosti. O konkretni razporeditvi sredstev bomo odločali v okviru priprave naslednjega rebalansa proračuna Občine Destrnik, kjer bomo upoštevali ključne razvojne potrebe občine,« je navedla županja srečne občine.

Ogromen denar za majhno občino

Občina Destrnik ima nekaj manj kot 2700 prebivalcev, njen proračun pa se giblje okoli treh milijonov evrov letno. Prav zato je dodatnih 1,5 milijona evrov za občino izjemna finančna spodbuda. Prihodki občine se bodo tako praktično povečali za skoraj polovico, z okoli treh na približno 4,5 milijona evrov, kar pomeni več kot 500 evrov dodatnih sredstev na prebivalca.

Takšen priliv lahko občini ne le pokrije primanjkljaj, ampak tudi omogoči nove projekte, hitrejši razvoj infrastrukture in investicije, ki bi jih sicer težje ali počasneje uresničili.

V preteklosti so občine s tem denarjem gradile zdravstvene domove, športne parke, knjižnice in krožišča. Samo v letu 2025 so slovenske občine iz davka na dobitke skupaj prejele 8,2 milijona evrov.