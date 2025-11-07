Ekskluzivno: slovenska estradnica kipi od ponosa, njen mož se podaja v politiko (FOTO)

Ana Taks, ki jo je širna Slovenija spoznala še kot Ano Pusovnik v šovu Sanjski moški, na družbenih omrežjih ne skriva dejstva, da je na moža izjemno ponosna. Saško Taks, koroški podjetnik, se namreč podaja v politiko. Pridružil se je Demokratom z Anžetom Logarjem na čelu, v četrtek pa je bil izvoljen za predsednika občinskega odbora Ravne - Prevalje.

Ljubezen, politika in nogomet: vplivnica Ana Taks ganila s sporočilom možu Sašku!

Taks je za Slovenske novice povedal, da se v politiko podaja, ker ga že dolgo moti »razdvajanje družbe na Janša in anti Janša«. »Verjamem, da mora biti politika prostor dialoga, sodelovanja in iskanja skupnih rešitev. Odločitve ne smejo biti dobre ali slabe samo zato, ker prihajajo z leve ali desne – presojati jih moramo po vsebini, učinku in po tem, kaj prinašajo ljudem,« je dejal in dodal, da v stranki Demokrati poudarjajo prav to: spoštljiv pogovor, povezovanje in odgovornost do prihodnosti.

Ana in Saško.

Bo kandidiral za poslanca?

Novopečeni politik pravi, da je v zadnjem času prodal eno od svojih podjetij, kar mu danes omogoča več prostora in časa za nove izzive. »Politiko razumem kot odgovorno obliko osebnega angažmaja – kot priložnost, da nekaj vrnem skupnosti, ne pa kot kariero ali sredstvo za preživetje. Prepričan sem, da politika nikomur ne bi smela biti rešilna bilka za preživetje.«

Kakšne pa so njegove ambicije? »Kandidatne liste za poslance še niso potrjene, sem pa pripravljen sprejeti tudi ta izziv,« pravi Taks, ki se do zdaj aktivno s politiko ni ukvarjal, razen v času študija.