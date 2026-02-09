Ekskluzivno: Tina Gaber bo na volitvah kandidirala za poslanko? Imamo odgovor!

Nekateri mediji in družbena omrežja so objavili namige, da naj bi se prva dama Slovenije Tina Gaber, soproga premierja Roberta Goloba, aktivno pripravljala na prihajajoče državnozborske volitve, ki bodo 22. marca. Kandidirala naj bi za poslanko gibanja Svoboda v enem od ljubljanskih okrajev, kar pomeni, da Golobu ne bi zvestobe prisegla le zasebno, ampak tudi politično.

Zanimalo nas je, ali ta informacija drži, zato smo poklicali Tino Golob. Njen odgovor je bil kratek. Ne, kandidirala ne bo in poslanka ne bo, pravi ekskluzivno za Slovenske novice. Informacije, ki jih širijo nekateri, so se torej izkazale za napačne.

Tina Gaber ima doma te dni sicer veliko dela, saj sta s premierjem nedavno posvojila še eno mucko po imenu Jaguar. »2. januarja se je Panterju pridružil še Jaguar. Našla sta se čisto po naključju - ena od sledilk mi je poslala povezavo do črnega mucka, ki mu je manjkala leva tačka. Panter je brez desne. Počakali smo do januarja, ko so bile posvojitve spet možne, in takrat je prišel k nam. Od prvega dne dalje se odlično razumeta. In sta popoln razbojniški par«, je zapisala.

