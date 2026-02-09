  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
22. MAREC JE VSE BLIŽJE

Ekskluzivno: Tina Gaber bo na volitvah kandidirala za poslanko? Imamo odgovor!

V javnosti je završal namig, da naj bi soproga premierja Roberta Goloba kandidirala v Ljubljani. Informacijo smo preverili direktno pri Tini Gaber.
Tina Gaber na nedavni državni proslavi v elegantni rdeči obleki. FOTO: Črt Piksi
Tina Gaber na nedavni državni proslavi v elegantni rdeči obleki. FOTO: Črt Piksi
E. N., P. K.
 9. 2. 2026 | 17:05
 9. 2. 2026 | 17:16
1:38
A+A-

Nekateri mediji in družbena omrežja so objavili namige, da naj bi se prva dama Slovenije Tina Gaber, soproga premierja Roberta Goloba, aktivno pripravljala na prihajajoče državnozborske volitve, ki bodo 22. marca. Kandidirala naj bi za poslanko gibanja Svoboda v enem od ljubljanskih okrajev, kar pomeni, da Golobu ne bi zvestobe prisegla le zasebno, ampak tudi politično.

Zanimalo nas je, ali ta informacija drži, zato smo poklicali Tino Golob. Njen odgovor je bil kratek. Ne, kandidirala ne bo in poslanka ne bo, pravi ekskluzivno za Slovenske novice. Informacije, ki jih širijo nekateri, so se torej izkazale za napačne.

Tina Gaber ima doma te dni sicer veliko dela, saj sta s premierjem nedavno posvojila še eno mucko po imenu Jaguar. »2. januarja se je Panterju pridružil še Jaguar. Našla sta se čisto po naključju - ena od sledilk mi je poslala povezavo do črnega mucka, ki mu je manjkala leva tačka. Panter je brez desne. Počakali smo do januarja, ko so bile posvojitve spet možne, in takrat je prišel k nam. Od prvega dne dalje se odlično razumeta. In sta popoln razbojniški par«, je zapisala.

Kaj pa je novega v predvolilnem dogajanju, preverite tukaj.

 

Več iz teme

Robert GolobTina GabervolitveVolitve 2026Gibanje Svoboda
ZADNJE NOVICE
17:05
Novice  |  Slovenija
22. MAREC JE VSE BLIŽJE

Ekskluzivno: Tina Gaber bo na volitvah kandidirala za poslanko? Imamo odgovor!

V javnosti je završal namig, da naj bi soproga premierja Roberta Goloba kandidirala v Ljubljani. Informacijo smo preverili direktno pri Tini Gaber.
9. 2. 2026 | 17:05
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZIMZELEN ZVOK

Saša se vrača h koreninam

Priljubljena pevka je izdala novo skladbo z naslovom Avtobus št. 6
9. 2. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Slovenija
GZS PROTI VLADI

Zvonijo vsi alarmi! V Sloveniji ogrožen obstoj 16.000 podjetij in 66.000 delovnih mest, vlada medtem z političnimi parolami

Gospodarske zbornice Slovenije opozarja na višje stroške, ki so v kratkem času močno dodatno obremenili podjetja.
9. 2. 2026 | 17:00
16:34
Bulvar  |  Tuji trači
ŽELJE IN POTREBE

»Na prvem zmenku zahtevam vpogled v stanje na računu«: ta izjava vplivnice Sofie razburkala splet

Sofia Franklyn, priljubljena vplivnica, je sprožila burno razpravo, potem ko je priznala, da na prvem zmenku od moškega zahteva vpogled v bančni račun.
9. 2. 2026 | 16:34
16:26
Šport  |  Tekme
OLIMPIJSKE IGRE

Domen Prevc zvečer seveda favorit, a ne boste verjeli, kako skromen je

Prva serija današnje prve moške tekme na srednji skakalnici se bo začela ob 19. uri.
9. 2. 2026 | 16:26
16:25
Lifestyle  |  Stil
IZ KUHINJE

Ta preprost trik doma prežene vonj po zatohlem

Z nekaj preprostimi navadami lahko za vedno odpravimo neprijetne vonjave iz omar: pospravljamo le res suha oblačila in poskrbimo za pretok zraka.
9. 2. 2026 | 16:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki