Ekskluzivno: vojaška policija vkorakala v prostore RTV Slovenija! Imamo pojasnila, kaj se dogaja

Vsakič, ko kdo omeni RTV Slovenija, javnost zastriže z ušesi. Kako tudi ne, ko pa je naša nacionalna RTV hiša tarča številnih polemik, na njej se lomijo politična kopija in interesi, pokonci pa jo držimo davkoplačevalci, od katerih mnogi zmajujejo z glavo in terjajo racionalizacijo več kot 2000-glavega kolektiva, ki mu zmanjkuje denarja celo za plače, kaj šele za ustvarjanje svežega in inovativnega programa.

Zato je naš bralec-poročevalec, ki kakopak želi ostati anonimen, toliko bolj presenečeno zrl v prizor, ki se je dopoldan malo pred 11. uro odvijal na Kolodvorski ulici v Ljubljani, kjer domuje RTV Slovenija. Kot je razvidno iz fotografij, ki smo jih prejeli, sta pločnik pred vhodom v RTV Slovenija zaparkirali dve službeni vozili vojaške policije. Iz njih so poskakali uslužbenci in po pričevanjih očividca odšli v prostore RTV Slovenija. Nekaj pa jih je v vojaških uniformah nadzorovalo dogajanje na ulici, kar je razvidno iz druge fotografije.

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Po objavi prvotne različice novice malo pred 11. uro, ko namen obiska vojaških policistov še ni bil znan, smo govorili s predstavnikom Slovenske vojske, polkovnikom Fedjo Vraničarjem. Ta nam je pojasnil ozadje dogajanja: »Prisotnost pripadnikov vojaške policije pred stavbo RTV Slovenija na Kolodvorski cesti v Ljubljani je z namenom pregleda poti in možnih lokacij v času obiska vrhovnega poveljnika zavezniških sil v Evropi, generala Alexusa G. Grynkewicha v Sloveniji. Gre za varovano osebo, ki jo bo v času obiska varovala tudi vojaška policija Slovenske vojske.«

V ozadju torej ni zarote, prav tako vojaška policija ni v prostorih nacionalke iskala kakšnega ubežnika, ampak je šlo za del standardne varnostne prakse, ki jo pred obiskom visokih tujih gostov izvaja Slovenska vojska. Po neuradnih informacijah naj bi general Grynkewich v prihodnjih dneh, v času obiska v Sloveniji, nastopil v Odmevih.

Pooblastila vojaške policije pri civilnih zadevah skrajno omejena

Vojaška policija pred RTV Slovenija. FOTO: Bralec Novic

Pooblastila vojaške policije so v civilnih postopkih majhna. Vojaška policija ima do civilistov namreč precej zvezane roke in ne more opravljati dela in nalog, za katere so zadolženi njihovi kolegi iz klasične državne policije. Pooblastila lahko vojaška policija uporabi le v primeru kršitev vojaške discipline, ogrožanja vojaških objektov ali v izrednih razmerah. Pristojnosti vojaške policije nad civilisti vključujejo:

Varovanje in red: Vojaška policija varuje vojaške objekte, objekte posebnega pomena za obrambo ter vojaške osebe. Če civilist ogroža te objekte ali osebe, ga sme vojaška policija ustaviti in opozoriti.

Ugotavljanje identitete: Če civilist neupravičeno vstopi na območje vojaškega objekta, ga lahko vojaški policist oglobi ali pridrži.

Cestni promet: Vojaška policija nadzoruje vojaški promet. Lahko ustavi civilista, če je ta udeležen v prometni nesreči z vojaškim vozilom ali povzroči prekršek proti vojaškemu vozilu.

Kazniva dejanja: Če civilist stori kaznivo dejanje na vojaškem območju ali zoper vojaške osebe, ga vojaška policija lahko pridrži. O tem mora nemudoma obvestiti civilno policijo.

V vseh ostalih primerih zunaj vojaških območij, zlasti pri splošnih kršitvah javnega reda in miru ali vsakdanjih kaznivih dejanjih, je za civiliste pristojna izključno civilna policija. Vsa pooblastila in pravice so podrobneje določeni v 66. členu Zakona o obrambi (ZObr) .