  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V VOJAŠKIH UNIFORMAH

Ekskluzivno: vojaška policija vkorakala v prostore RTV Slovenija! Imamo pojasnila, kaj se dogaja

Naš bralec-poročevalec je zasledil nenavaden prizor na Kolodvorski v Ljubljani. Pojasnila nam je podal predstavnik Slovenske vojske, polkovnik Fedja Vraničar.
Vojaška policija pred RTV Slovenija. FOTO: Bralec Novic
Vojaška policija pred RTV Slovenija. FOTO: Bralec Novic
E. N.
 9. 7. 2026 | 10:54
 9. 7. 2026 | 11:51
3:58
A+A-

Vsakič, ko kdo omeni RTV Slovenija, javnost zastriže z ušesi. Kako tudi ne, ko pa je naša nacionalna RTV hiša tarča številnih polemik, na njej se lomijo politična kopija in interesi, pokonci pa jo držimo davkoplačevalci, od katerih mnogi zmajujejo z glavo in terjajo racionalizacijo več kot 2000-glavega kolektiva, ki mu zmanjkuje denarja celo za plače, kaj šele za ustvarjanje svežega in inovativnega programa.

Zato je naš bralec-poročevalec, ki kakopak želi ostati anonimen, toliko bolj presenečeno zrl v prizor, ki se je dopoldan malo pred 11. uro odvijal na Kolodvorski ulici v Ljubljani, kjer domuje RTV Slovenija. Kot je razvidno iz fotografij, ki smo jih prejeli, sta pločnik pred vhodom v RTV Slovenija zaparkirali dve službeni vozili vojaške policije. Iz njih so poskakali uslužbenci in po pričevanjih očividca odšli v prostore RTV Slovenija. Nekaj pa jih je v vojaških uniformah nadzorovalo dogajanje na ulici, kar je razvidno iz druge fotografije.

Imamo pojasnila, za kaj gre! Prihaja skrivnostni gost ...

Po objavi prvotne različice novice malo pred 11. uro, ko namen obiska vojaških policistov še ni bil znan, smo govorili s predstavnikom Slovenske vojske, polkovnikom Fedjo Vraničarjem. Ta nam je pojasnil ozadje dogajanja: »Prisotnost pripadnikov vojaške policije pred stavbo RTV Slovenija na Kolodvorski cesti v Ljubljani je z namenom pregleda poti in možnih lokacij v času obiska vrhovnega poveljnika zavezniških sil v Evropi, generala Alexusa G. Grynkewicha v Sloveniji. Gre za varovano osebo, ki jo bo v času obiska varovala tudi vojaška policija Slovenske vojske.«

V ozadju torej ni zarote, prav tako vojaška policija ni v prostorih nacionalke iskala kakšnega ubežnika, ampak je šlo za del standardne varnostne prakse, ki jo pred obiskom visokih tujih gostov izvaja Slovenska vojska. Po neuradnih informacijah naj bi general Grynkewich v prihodnjih dneh, v času obiska v Sloveniji, nastopil v Odmevih.

Pooblastila vojaške policije pri civilnih zadevah skrajno omejena

Vojaška policija pred RTV Slovenija. FOTO: Bralec Novic
Vojaška policija pred RTV Slovenija. FOTO: Bralec Novic

Pooblastila vojaške policije so v civilnih postopkih majhna. Vojaška policija ima do civilistov namreč precej zvezane roke in ne more opravljati dela in nalog, za katere so zadolženi njihovi kolegi iz klasične državne policije. Pooblastila lahko vojaška policija uporabi le v primeru kršitev vojaške discipline, ogrožanja vojaških objektov ali v izrednih razmerah. Pristojnosti vojaške policije nad civilisti vključujejo:

  • Varovanje in red: Vojaška policija varuje vojaške objekte, objekte posebnega pomena za obrambo ter vojaške osebe. Če civilist ogroža te objekte ali osebe, ga sme vojaška policija ustaviti in opozoriti.
  • Ugotavljanje identitete: Če civilist neupravičeno vstopi na območje vojaškega objekta, ga lahko vojaški policist oglobi ali pridrži.
  • Cestni promet: Vojaška policija nadzoruje vojaški promet. Lahko ustavi civilista, če je ta udeležen v prometni nesreči z vojaškim vozilom ali povzroči prekršek proti vojaškemu vozilu.
  • Kazniva dejanja: Če civilist stori kaznivo dejanje na vojaškem območju ali zoper vojaške osebe, ga vojaška policija lahko pridrži. O tem mora nemudoma obvestiti civilno policijo.

V vseh ostalih primerih zunaj vojaških območij, zlasti pri splošnih kršitvah javnega reda in miru ali vsakdanjih kaznivih dejanjih, je za civiliste pristojna izključno civilna policija. Vsa pooblastila in pravice so podrobneje določeni v 66. členu Zakona o obrambi (ZObr)

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

policijavojskaRTV SlovenijaSlovenska vojskaVojaška policija
ZADNJE NOVICE
12:00
Poletje s SN
SLANE NOVICE

Pastirska pravljica sredi Blok: od domačega zajtrka do Križne jame in Krpanove poti (FOTO)

Bloška planota ponuja veliko več kot le poletni oddih ob jezeru.
Mitja Felc9. 7. 2026 | 12:00
11:45
Lifestyle  |  Stil
MODNI IZBOR

Najlepše enodelne kopalke poletja 2026: Modeli za različne postave (FOTO)

Katere enodelne kopalke so letos v modi? Izbrali smo največje trende poletja 2026 in našli trike, kako izbrati pravi model.
Barbara Kotnik9. 7. 2026 | 11:45
11:39
Bulvar  |  Tuji trači
STARA JE BILA 75 LET

Umrla je legendarna pevka, novembra bi morala nastopiti na Dunaju

Od maja je bila hospitalizirana na Portugalskem, kjer je tudi umrla.
9. 7. 2026 | 11:39
11:15
Novice  |  Slovenija
BOGATEJŠI ZA NOVI PARK

Park čutil povezuje generacije (FOTO)

V Občini Škofljica se je pridobitev, ki so jo dobili spomladi 2023, že dobro prijela. Steze so speljane skozi naravno vegetacijo v polkrožnih linijah kot simbolni nagovor narave.
Primož Hieng9. 7. 2026 | 11:15
11:15
Poletje s SN
VROČINSKI VAL IN ŠPORTANJE

Kako varno hoditi, teči in kolesariti v največji vročini

Že manjša dehidracija lahko zmanjša telesno zmogljivost, poveča srčni utrip in oteži hlajenje organizma.
Miroslav Cvjetičanin9. 7. 2026 | 11:15
11:00
Bulvar  |  Domači trači
DESET LET POROKE

Aljoša Bagola iskreno o zakonu z Ivo: »Če ne škripa postelja, škripa v razmerju«

Ni se izogibal niti najbolj tabuiziranim temam – od denarja in partnerske terapije do dogajanja med rjuhami.
9. 7. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
USPEH

Ko prezračevanje postane naložba v zdravje, trajnost in prihodnost bivanja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice8. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
Promo
Novice  |  Slovenija
ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POČITNICE BREZ SKRBI

Naj vas po dopustu ne pričaka visoka položnica

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki