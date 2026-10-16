Ekskluzivno: Zaradi sinočnjega dogajanja v Tarči klicali policijo (VIDEO)

V včerajšnji Tarči, ki jo vodi nekoč že cenzurirana Erika Žnidaršič, je prišlo do incidenta, kar razkrivamo prvi. Kot gost je v oddaji preko videopovezave nastopil tudi nekdanji minister Gregor Virant, ki pa ga je sredi javljanja v živo "zmanjkalo". Voditeljica je to komentirala kot nesrečen slučaj, tehnično napako torej, a je ozadje veliko bolj temačno.

Natančen in tehnično bolj podkovan opazovalec je namreč v prenosu v živo opazil, da povezava ni bila prekinjena zaradi napake, ampak naj bi domnevno nekdo, ni jasno, kdo, na strani RTV kliknil na gumb "Leave meeting", torej "Zapusti sestanek". Klik na tak gumb nemudoma prekine povezavo. Virant je dobesedno sredi stavka, ravno, ko je pričel razlagati misel o odločanju med Robertom Golobom in Janezom Janšo, odletel iz TV-ekranov in gledalci so nenadoma spet zagledali studijsko sliko. Očitno presenečena Žnidaršičeva je to pripisala nesrečnemu slučaju, a pozornemu očesu in zahvaljujoč sodobni tehniki, ki omogoča prevrtavanje programa nazaj ter zamrznitev slike, ni ušlo, da v tem primeru slučajev ni bilo.

Na RTV Slovenija smo povprašali, kaj se je dogajalo. Ekskluzivno so za Slovenske novice pojasnili, da obstaja sum zlorabe, ki so jo prijavili na policijo. Citiramo odgovor s Kolodvorske: »V zvezi z vprašanji glede prekinitve pogovora v oddaji Tarča 15. oktobra 2026 pojasnjujemo, da je med pogovorom v živo z Gregorjem Virantom, ki je v oddaji sodeloval na daljavo, prišlo do prekinitve povezave. Zaradi suma, da bi bila povezava lahko prekinjena namerno, smo o dogodku obvestili tudi policijo.«

Ali so se po incidentu na Kolodvorski opravičili, smo povprašali Gregorja Viranta. Odgovor bomo objavili, ko ga dobimo.

Objavljamo videoposnetek dogajanja

Po našem vprašanju so se na RTV Slovenija odločili na svojih družbenih omrežjih objaviti tudi pojasnilo za javnost: