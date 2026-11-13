Kakšna zima se obeta Sloveniji? El Niño spreminja vremenske obete, polarni vrtinec slabi

Bo Slovenija tudi letos dočakala zimo brez prave snežne odeje po nižinah ali se nam vendarle obeta nekaj več zimskega vremena? Vremenske napovedi za prihajajoče mesece prinašajo zanimivo kombinacijo pojavov, ki bi lahko vplivali na razmere v Evropi. Na eni strani je izjemno močan El Niño, na drugi pa nenavadno zgodnja motnja polarnega vrtinca nad Arktiko. Prav njuno prepletanje meteorologom otežuje napovedovanje prihajajoče zime. Prvi dolgoročni izračuni za Slovenijo sicer nakazujejo nadpovprečno visoke temperature, vendar hkrati kažejo tudi možnost več padavin v drugi polovici zime. To pa še ne pomeni, da bomo imeli več snega. Če bodo temperature previsoke, bodo lahko padavine tudi ob sicer zimskem vremenskem dogajanju pogosto v obliki dežja.

Po najnovejših sezonskih izračunih evropskega meteorološkega modela ECMWF bi lahko bila meteorološka zima, ki zajema december, januar in februar, v Sloveniji približno dve stopinji Celzija toplejša od modelske primerjalne vrednosti. Analiza novembrskega izračuna, ki jo je objavil slovenski meteorološki portal Vrtinec, kaže, da naj bi bil december približno 1,8 stopinje toplejši od primerjalnega povprečja, januar 1,7 stopinje, februar pa celo 2,4 stopinje. Tudi ameriški sezonski model SFS Beta kaže podobno smer. Oba modela torej nakazujeta, da bi lahko bila letošnja zima v Sloveniji občutno milejša od običajnih zim.

Pri padavinah je slika nekoliko drugačna. Medtem ko naj bi bil december po izračunih blizu običajnih vrednosti, se v januarju in februarju nakazuje več padavin. Po analizi modela ECMWF bi jih lahko bilo v celotni zimi približno 40 milimetrov več od modelske primerjalne vrednosti. Toda več padavin še ne pomeni več snega. Zaradi nadpovprečnih temperatur bi lahko precejšen del zimskih padavin v nižinah padel v obliki dežja. Po izračunih modela ECMWF naj bi bilo skupne količine novega snega v Sloveniji približno petino manj kot običajno. To so sicer dolgoročni modelski izračuni, ne zanesljiva napoved vremena za posamezne dni. Prav tako ne izključujejo krajših obdobij izrazitega mraza in obilnejšega sneženja.

Nad Arktiko se dogaja nekaj nenavadnega

Medtem ko sezonski izračuni za Slovenijo nakazujejo toplejšo zimo, se visoko nad Arktiko odvija nenavaden vremenski pojav. Polarni vrtinec, ki običajno zadržuje najhladnejši zrak okoli severnega tečaja, je doživel izjemno zgodnjo in močno motnjo. Polarni vrtinec je pas močnih vetrov v stratosferi, približno od 16 do 48 kilometrov nad Zemljinim površjem. Njegova naloga je, da v hladnejšem delu leta zadržuje arktični zrak okoli severnega tečaja. Ko je močan in stabilen, hladnejši zrak praviloma ostaja na severu. Ko oslabi ali spremeni obliko, se lahko poveča možnost njegovega pomikanja proti jugu.

V zadnjih tednih je vrtinec slabel, stratosfera pa se je začela izrazito segrevati. Gre za pojav, znan kot nenadna stratosferska otoplitev. Ob večji motnji se lahko smer vetrov v stratosferi celo obrne, kar lahko vpliva na vremenske vzorce v nižjih plasteh ozračja. Po navedbah CNN je letošnji dogodek izjemen predvsem zaradi zgodnjega termina. Večje stratosferske otoplitve se namreč običajno pojavljajo med januarjem in marcem, tokrat pa se je motnja razvila že novembra.

Meteorologinja Andrea Lopez Lang z Univerze Wisconsin-Madison opozarja, da zgodovinski podatki ne ponujajo veliko primerljivih primerov, na podlagi katerih bi lahko zanesljivo napovedali nadaljnji razvoj, poroča Mondo.

El Niño lahko spremeni zimsko sliko

Pomemben dejavnik letošnje zime je tudi El Niño, naravni podnebni pojav, povezan z nenavadnim segrevanjem površinskih voda v osrednjem in vzhodnem tropskem delu Tihega oceana. Njegov vpliv se ne kaže samo nad oceanom, temveč lahko spremeni tudi velike zračne tokove in vremenske vzorce po svetu. Pogosto je povezan z višjimi svetovnimi temperaturami, vendar njegov vpliv ni enak v vseh delih planeta. Ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) je v novembrski analizi opozorila, da se El Niño še krepi. Po njeni napovedi obstaja več kot 79-odstotna verjetnost, da bo močan do zelo močan vsaj v obdobju od januarja do marca 2027.

Tudi evropski center Copernicus v svojih sezonskih obetih napoveduje, da bi lahko El Niño dosegel največjo moč proti koncu leta, nato pa postopoma slabel. Za Evropo se nakazuje večja verjetnost nadpovprečnih temperatur, hkrati pa tudi bolj namočena zima v večjem delu celine. Meteorologinja Andrea Lopez Lang meni, da bi lahko bil vpliv El Niña tako izrazit, da bi prevladal nad nekaterimi posledicami motnje polarnega vrtinca. To pa ne pomeni, da hladnih prodorov ne bo. Drugačnega mnenja je klimatolog Judah Cohen z ameriškega tehnološkega inštituta MIT. Opozarja, da bo veliko odvisno prav od obnašanja polarnega vrtinca in njegovega vpliva na gibanje hladnega zraka.

Ali lahko Slovenijo vendarle preseneti prava zima?

Čeprav trenutni sezonski izračuni za Slovenijo ne kažejo na posebej mrzlo zimo, to še ne pomeni, da ne bomo doživeli snežnih padavin ali izrazitejših ohladitev. Motnje polarnega vrtinca lahko namreč vplivajo na vremenske vzorce tudi v srednji Evropi. Njihove posledice se običajno ne pokažejo takoj, temveč lahko traja več tednov, preden se spremembe v stratosferi odrazijo pri tleh. Za Slovenijo bo pomembno predvsem, ali se bo hladnejši zrak pomaknil dovolj daleč proti jugu in ali bodo ob tem nastale primerne vremenske razmere za padavine.

Pomembno vlogo imajo tudi cikloni nad Sredozemljem, ki lahko k nam prinesejo vlažen zrak in padavine. Če se bodo temperature dovolj spustile, lahko takšne vremenske razmere prinesejo tudi obilnejše sneženje. V nasprotnem primeru bomo lahko ob podobni količini padavin dobili predvsem dež. Zato je mogoče, da bo letošnja zima v povprečju toplejša, vendar bodo posamezna krajša obdobja vseeno zelo zimska. Takšna kombinacija bi lahko pomenila večje temperaturne razlike med posameznimi obdobji in precej nepredvidljivo vremensko dogajanje.

Meteorologi še ne vedo, kateri pojav bo prevladal

Ameriški strokovnjaki opozarjajo, da motnja polarnega vrtinca ne pomeni samodejno prihoda izjemnega mraza. Še posebej ne takrat, ko se pojavi tako zgodaj v sezoni, ko se arktični hladni zrak še ni v celoti nakopičil. Raziskovalna fizičarka Amy Butler iz NOAA ocenjuje, da bi se polarni vrtinec po trenutni motnji lahko razmeroma hitro znova okrepil. To bi lahko zmanjšalo trajanje njenih posledic. Kljub temu ne izključuje novih motenj v nadaljevanju zime.

Znanstveniki bodo zato pozorno spremljali, ali bo El Niño s svojim vplivom na globalno kroženje ozračja prevladal ali pa bo polarni vrtinec še naprej povzročal izrazite spremembe vremenskih vzorcev. Pomemben dejavnik ostaja tudi globalno segrevanje. Zime so danes v povprečju toplejše kot pred nekaj desetletji, zato je treba tudi morebitne prodore hladnega zraka razumeti v širšem podnebnem okviru. Za Slovenijo je trenutno najpomembnejše sporočilo, da sezonski modeli nakazujejo toplejšo zimo in manj snega, vendar se lahko vremenska slika še spremeni. Ali bomo vendarle dočakali pravo zimsko presenečenje, bo jasneje šele z razvojem vremenskih razmer v prihodnjih tednih.