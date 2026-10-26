Električni impulzi proti plevelu: v Preserjah razvili preprosto rešitev brez kaplje kemije

V Varstveno-delovnem centru MUC v Preserjah v Občini Braslovče so predstavili napravo za električno odstranjevanje plevela. Z dogodkom, ki sta ga vodila Tomaž Škorjanc z Ekološke kmetije Škorjanc iz Prebolda in direktor VDC MUC Sreto Zelen, so sklenili dveletni projekt, podprt s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru LAS SSD.

Naprava uničuje plevel s pomočjo električnih impulzov, ki poškodujejo korenino rastline, zato uporaba kemičnih sredstev ni potrebna. Kot je pojasnil vodja projekta Škorjanc, ga je k razvoju inovativne rešitve spodbudila želja po zmanjšanju uporabe kemije v ekološki pridelavi hrane in olajšanju fizično zahtevnega dela na njivah. Pri projektu so sodelovali še VDC MUC, KGZS – Zavod Celje, Društvo Ajda Štajerska in ekološke kmetije, pri razvoju naprave pa je pomagal Adam Flis.

Z izboljšavami bodo uporabo še poenostavili.

Enostavno upravljanje

Osrednji del dogodka je bila praktična predstavitev, pri kateri so uporabniki VDC MUC skupaj z delovnimi inštruktorji ter gosti iz VDC Želva Ljubljana, VDC SAŠA Žalec in CVD Golovec Celje preizkusili delovanje naprave. Pokazali so, da je uporabna ne le na vrtovih in njivah, temveč tudi pri urejanju okolice, tlakovcev in parkirišč. Projekt poleg spodbujanja trajnostnih načinov dela prinaša priložnosti za socialno vključevanje in zaposlovanje ranljivih skupin. Naprava je preprosta za uporabo in ne zahteva posebnega predznanja ali velike fizične moči, zato jo lahko upravljajo tudi starejši in osebe z različnimi omejitvami. Uporabniki VDC MUC so dokazali, da lahko z ustreznim usposabljanjem uspešno ravnajo z napravo, njeno delovanje pa so preizkusili tudi drugi udeleženci.

Predstavili so delovanje naprave. FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Sreto Zelen je poudaril zadovoljstvo ob sodelovanju pri projektu, saj so uporabniki s praktičnim delom pokazali svoje sposobnosti, Tomaž Škorjanc pa je napovedal, da se razvoj naprave nadaljuje; z nadaljnjimi izboljšavami želijo njeno uporabo še poenostaviti, v prihodnje pa bi lahko napredna tehnologija omogočila, da bi operater predvsem nadzoroval njeno delovanje.