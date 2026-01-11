  • Delo d.o.o.
MAJHNO VOZILO Z VELIKIM SRCEM

Električni junak mesta, Kavalir po novem pomaga tudi obiskovalcem Žal

Pozabite na hojo, brezplačni Kavalir po novem vozi tudi po Žalah.
FOTO: Jure Eržen/Delo 
FOTO: Jure Eržen/Delo 
A. G.
 11. 1. 2026 | 21:33
2:33
A+A-

Kavalir je majhno električno vozilo, ki starejšim, gibalno oviranim osebam in drugim obiskovalcem omogoča brezplačen prevoz po območjih, kjer je motorni promet sicer prepovedan, predvsem v mestnem središču Ljubljane. Vozilo deluje v okviru storitev Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in lokalnimi turističnimi partnerji. Kavalir sprejme do pet potnikov, se giblje z nizko hitrostjo in ga lahko potniki ustavijo med vožnjo ali ga naročijo po telefonu. Prijazni vozniki pomagajo pri premagovanju daljših razdalj v peš coni starega mestnega jedra, ki je zaprta za običajen promet, ter po potrebi pomagajo mamicam, obiskovalcem z otroki ali osebam z omejeno mobilnostjo. 

Novost: Kavalir na pokopališču Žale

Od 1. januarja naprej je Kavalir na voljo tudi obiskovalcem pokopališča Žale vsako nedeljo in ob praznikih med 8. in 14. uro. Voznik vas zapelje do želenega groba ali najbližje dostopne točke, nato pa vas tudi vrne do izhodišča ali vaše naslednje ciljne lokacije. Po potrebi se vozilo lahko ustavi kjerkoli in kadarkoli po dogovoru. Za prevoz pokličite telefonsko številko 031 666 332. Kavalir vas lahko pobere tudi na avtobusnih postajah Ljubljanskega potniškega prometa v bližini pokopališča, kar omogoča še lažjo dostopnost storitve. Če pričakujete težave pri hoji ali imate več prtljage, priporočamo zgodnje naročilo, saj je storitev priljubljena in hitro zasedena. Vožnja s Kavalirjem je brezplačna za vse uporabnike. To je del mestne pobude za dostopno, okolju prijazno mobilnost in podporo starejšim ter gibalno oviranim. 

Zakaj je Kavalir pomemben za prebivalce in obiskovalce

Kavalir zniža ovire pri premikanju po mestnem jedru in pokopališču, izboljšuje dostopnost za starejše in ranljive skupine, zmanjšuje utrujenost in negotovost pri hoji po daljših poteh ter spodbuja bolj vključujoče urbano okolje. Vozilo je prav tako del širše strategije trajnostne in okolju prijazne mobilnosti v Ljubljani, saj ne proizvaja izpušnih plinov in pripomore k bolj prijetnemu mestnemu okolju.

Kavalir vas lahko pobere kjerkoli v peš coni starega mestnega jedra ali na Žalah, bodisi na ulični površini bodisi na avtobusnih postajah v bližini pokopališča Žale — pogosto pa se ustavi tudi na označenih postajališčih. 

Več iz teme

Ljubljana LPP trajnostna mobilnost promet Žale kavalir
