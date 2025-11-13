Električni skuterji le še za starejše od 15 let

Po današnji seji vlade je pred kamere stopil njen podpredsednik Matej Arčon in na kratko sporočil, o čem je tekla beseda in kakšne spremembe se v kratkem obetajo.

Tako je pojasnil, da vlada pripravlja novelo zakona o zdravniški službi, po kateri bodo lahko urgentni zdravniki, ko jim bo ta služba postala preveč naporna, delali tudi kot družinski zdravniki, bodo pa ohranili plačo specialista, kar do zdaj ni bilo možno. S tem želi vlada povečati število družinskih zdravnikov, ki jih skorajda povsod po Sloveniji močno primanjkuje.

Nadalje je Arčon pomiril državljane in državljanke, ki jih je razburil člen predlaganega Šutarjevega zakona, po katerem bo lahko policija brez naloga vstopala v stanovanja in vozila državljanov. Tega po Arčonovih besedah sicer še vedno ne bodo mogli policisti početi kar na lastno pest in vse povprek, temveč »bo policija imela pooblastilo, da vstopi v stanovanje posameznika brez sodne odredbe samo takrat, ko bo zaznana uporaba orožja, drugače ne«.

Trikrat več nesreč kot 2021

Ob tem je podpredsednik vlade spomnil še na prostovoljno predajo nezakonitega orožja, ki bo mogoča od dne sprejetja zakona pa vse do 31. januarja prihodnje leto. Kako bo predaja potekala? Ne tako, kot si je kot zamislil Ivan Bolfek, ki je v začetku tedna kar pred stavbo vlade prinesel dva kosa orožja, ki sicer ni bilo pravo. »Ljudje bodo imeli na voljo posebno telefonsko številko, kamor bodo poklicali, se s policijo dogovorili za prevzem tega orožja,« je dejal Arčon.

Na vladi pa so danes govorili tudi o varnosti v cestnem prometu, natančneje o vedno več nesrečah, ki jih povzročijo vozniki električnih skirojev in mopedov, ki dosegajo hitrosti do 25 km/h. »Nesreč je trikrat več kot leta 2021, ne vštevši padce, zato je agencija za varnost prometa vladi predlagala zakon, ki bo tudi posredovan v Državni zbor in s katerim se zvišuje starost za vožnjo električnih skirojev in mopedov, ki dosegajo hitrosti do do 25 km/h, z 12 na 15 let,« je dejal Arčon.