Elektrika in plin v Sloveniji rekordno poceni: znano tudi, kdo v Evropi plača največ

Slovenci smo se letos razbremenili energetske draginje. Po zadnjih podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je Slovenija v prvi polovici leta 2025 zabeležila največji padec cen elektrike in plina v vsej Evropski uniji. Oboje je bilo cenejše od evropskega povprečja, kar je za gospodinjstva dobra novica pred prihajajočo zimo.

Največji padec v Evropi

Povprečna cena električne energije za gospodinjstva v EU je v prvem polletju znašala 287,2 evra na megavatno uro, kar je približno pol odstotka manj kot lani.

V Sloveniji pa je bila cena kar 13 odstotkov nižja – gospodinjstva so za elektriko plačevala povprečno 181 evrov na megavatno uro. S tem smo prehiteli vse druge države članice. Za nami sta ostali Finska in Ciper, medtem ko so v Luksemburgu, na Irskem in Poljskem cene elektrike poskočile tudi za več kot petino.

FOTO: Depositphotos

Plin: tudi tukaj vodimo

Najdražjo elektriko še vedno plačujejo Nemci – več kot 380 evrov na megavatno uro – najcenejšo pa Madžari, kjer energija stane le okoli 104 evre. Eurostat ob tem opozarja, da se sicer obdobje stabilizacije cen nadaljuje, a so te še vedno občutno višje kot pred energetsko krizo leta 2022.

Podobna je slika pri zemeljskem plinu, kjer so cene po Evropi v povprečju padle za okoli osem odstotkov.

V Sloveniji pa še bolj izrazito – kar za 12,7 odstotka. Povprečna cena je znašala 84,9 evra na megavatno uro, kar nas znova postavlja na vrh lestvice držav z največjim znižanjem.

Najdražji plin plačujejo Švedi (213 evrov) in Nizozemci (162 evrov), najcenejšega pa Madžari (31 evrov) in Hrvati (46 evrov). Po podatkih Eurostata se trg plina vrača k običajnim sezonskim nihanjem, kakršna so bila pred kriznimi leti.

Podjetja prav tako prihranila

Tudi za podjetja so se razmere izboljšale. Povprečna cena elektrike v Sloveniji je v prvem polletju znašala 155,5 evra na megavatno uro, kar je 13,7 odstotka manj kot lani, plina pa 77,8 evra, torej 10,4 odstotka manj.

Ob enem države postopoma ukinjajo krizne subvencije. Delež davkov in drugih dajatev v končnih cenah je po podatkih Eurostata zrasel – pri elektriki na 27,6 odstotka, pri plinu pa na 31,1 odstotka.

Medtem ko Nemci in Irci še naprej plačujejo več kot trikrat več za energijo kot Madžari in Slovenci, pri nas kaže, da so ukrepi za stabilizacijo trga delovali.