Katastrofa po petku! Elektrike ponekod ne bo še več dni, poškodovanih vsaj 50.000 kubičnih metrov drevja (FOTO)

Podrto drevje bodo ekipam pomagali odstranjevati tudi gasilci. A ponekod elektrike ne bo še nekaj dni, so v petek sporočili z Elektra Maribor. Brez elektrike je ostalo okoli 70.000 odjemalcev, v petek zvečer je bilo takšnih še okoli 35.000. Na Elektro Maribor so opozorili, naj zaradi varnosti individualne agregate priklapljajo le pooblaščene osebe.

Problem so predvsem poškodovani elektrovodi. FOTO: Zavod za gozdove Slovenije

Haloze, natančneje kraj Ljubstava (Videm pri Ptuju). FOTO: Bralka Maruša

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Marko Lovše pa je pozval javnost, naj presodi, kdaj so klici na 112 nujni.

Stanje gozdov je ponekod primerljivo z žledolomom izpred let

Po prvi grobi oceni Zavoda za gozdove Slovenije grobi je poškodovanih približno 50.000 kubičnih metrov drevja. Največ škode trenutno beležijo na območju Goričkega, o poškodbah pa poročajo tudi iz Haloz, Slovenskih goric, nižjih delov Pohorja in Kozjaka ter z območja Paškega Kozjaka. Pod težo snega se podirajo predvsem drevesa na gozdnih robovih ter ob cestah in daljnovodih, kar pomeni, da elektrike ne bo do popravila infrastrukture.

V Pomurju so v petek ponekod še pustili ceste zaprte, med drugim na relacijah Cankova - Kuzma, prehod Sotina in Petrovci - Kuzma, ker so drevesa sproti padala na cestišče, zato bodo danes zjutraj začeli z vzpostavljanjem prevoznosti. Obilne snežne padavine so v petek zajele Štajersko, Pomurje in Koroško. Sneženje je povzročalo težave tudi v prometu. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so zabeležili več kot 500 dogodkov, aktiviranih je bilo 531 gasilskih društev, ki so odstranjevala podrta drevesa s cestišč in objektov, črpala meteorno vodo in nudila pomoč pri izvleku vozil ter drugim pristojnim službam.