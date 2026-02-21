  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SNEG

Katastrofa po petku! Elektrike ponekod ne bo še več dni, poškodovanih vsaj 50.000 kubičnih metrov drevja (FOTO)

Na severovzhodu Slovenije bodo danes nadaljevali odpravljanje težav, ki jih je težek sneg povzročil predvsem na električnem omrežju. Odpravljanje poškodb bo po navedbah pristojnih trajalo več dni. Na pomoč bodo priskočile tehnične ekipe iz celotne Slovenije. Padavine so sicer po državi medtem ponehale
Haloze, natančneje kraj Ljubstava (Videm pri Ptuju). FOTO: Bralka Maruša

Haloze, natančneje kraj Ljubstava (Videm pri Ptuju). FOTO: Bralka Maruša

Problem so predvsem poškodovani elektrovodi. FOTO: Zavod za gozdove Slovenije

Problem so predvsem poškodovani elektrovodi. FOTO: Zavod za gozdove Slovenije

Haloze, natančneje kraj Ljubstava (Videm pri Ptuju). FOTO: Bralka Maruša

Haloze, natančneje kraj Ljubstava (Videm pri Ptuju). FOTO: Bralka Maruša

Haloze, natančneje kraj Ljubstava (Videm pri Ptuju). FOTO: Bralka Maruša
Problem so predvsem poškodovani elektrovodi. FOTO: Zavod za gozdove Slovenije
Haloze, natančneje kraj Ljubstava (Videm pri Ptuju). FOTO: Bralka Maruša
G. P./STA
 21. 2. 2026 | 00:14
 21. 2. 2026 | 08:18
2:15
A+A-

Podrto drevje bodo ekipam pomagali odstranjevati tudi gasilci. A ponekod elektrike ne bo še nekaj dni, so v petek sporočili z Elektra Maribor. Brez elektrike je ostalo okoli 70.000 odjemalcev, v petek zvečer je bilo takšnih še okoli 35.000. Na Elektro Maribor so opozorili, naj zaradi varnosti individualne agregate priklapljajo le pooblaščene osebe.

Problem so predvsem poškodovani elektrovodi. FOTO: Zavod za gozdove Slovenije
Problem so predvsem poškodovani elektrovodi. FOTO: Zavod za gozdove Slovenije
Haloze, natančneje kraj Ljubstava (Videm pri Ptuju). FOTO: Bralka Maruša
Haloze, natančneje kraj Ljubstava (Videm pri Ptuju). FOTO: Bralka Maruša

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Marko Lovše pa je pozval javnost, naj presodi, kdaj so klici na 112 nujni.

Stanje gozdov je ponekod primerljivo z žledolomom izpred let

Po prvi grobi oceni Zavoda za gozdove Slovenije grobi je poškodovanih približno 50.000 kubičnih metrov drevja. Največ škode trenutno beležijo na območju Goričkega, o poškodbah pa poročajo tudi iz Haloz, Slovenskih goric, nižjih delov Pohorja in Kozjaka ter z območja Paškega Kozjaka. Pod težo snega se podirajo predvsem drevesa na gozdnih robovih ter ob cestah in daljnovodih, kar pomeni, da elektrike ne bo do popravila infrastrukture.

image_alt
Na Štajerskem in Koroškem množični izpadi elektrike: »Razmere na terenu so ekstremne« (FOTO in VIDEO)

V Pomurju so v petek ponekod še pustili ceste zaprte, med drugim na relacijah Cankova - Kuzma, prehod Sotina in Petrovci - Kuzma, ker so drevesa sproti padala na cestišče, zato bodo danes zjutraj začeli z vzpostavljanjem prevoznosti. Obilne snežne padavine so v petek zajele Štajersko, Pomurje in Koroško. Sneženje je povzročalo težave tudi v prometu. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so zabeležili več kot 500 dogodkov, aktiviranih je bilo 531 gasilskih društev, ki so odstranjevala podrta drevesa s cestišč in objektov, črpala meteorno vodo in nudila pomoč pri izvleku vozil ter drugim pristojnim službam.

image_alt
Snegolom, prometne motnje in izpad elektrike: Ste na mobilni telefon prejeli izredno opozorilo?

Več iz teme

PomurjesnegŠtajerska
ZADNJE NOVICE
07:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V KITAJSKI ČETRTI

S kovinsko palico do smrti potolkel štiri brezdomce, je bil res neprišteven? (VIDEO)

Santos naj bi verjel, da mora ubiti 40 ljudi, sicer bo umrl sam.
21. 2. 2026 | 07:32
07:26
Šport  |  Odmevi
POGOVOR

Peter Prevc za Slovenske novice: Domen me bo še v tej sezoni presegel v vsem

Peter Prevc o zimskih olimpijskih igrah v Italiji ter uspehih sestre Nike in brata Domna.
Miha Šimnovec21. 2. 2026 | 07:26
07:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
EROS

Joga tudi za libido

Kardio športi, kot sta tek in kolesarjenje, izboljšujejo prekrvitev, kar neposredno vpliva na vzburjenje.
21. 2. 2026 | 07:20
07:13
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ SUMOV KAZNIVIH DEJANJ

Direktor Robert na sodišču, Dvorec Rakičan v stečaju

Robert Celec zanika, da je priredil zapisnik seje sveta zavoda za potrebe revizije.
21. 2. 2026 | 07:13
07:13
Šport  |  Tekme
NBA

Dončić je nazaj, spet čaral! Namigovanja o ljubezenski krizi mu očitno niso prišla do živega ... (FOTO in VIDEO)

Kljub zdravstvenim težavam zadnje tedne v taboru jezernikov so ti po 34. zmagi v sezoni na petem mestu v zahodni konferenci, mesto pred Minnesota Timberwolves. Naslednja tekma jih čaka v nedeljo, ko bodo doma gostili Boston.
21. 2. 2026 | 07:13
06:57
Bulvar  |  Zanimivosti
ONLYFANS

Jasnovidka princese Diane pri 74 letih začela ustvarjati vsebine za odrasle: »Duhovi so me že otipavali«

»Ko umremo, ne izgubimo poželenja,« pravi.
21. 2. 2026 | 06:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki