Katastrofa po petku! Elektrike ponekod ne bo še več dni, poškodovanih vsaj 50.000 kubičnih metrov drevja (FOTO)

Podrto drevje bodo ekipam pomagali odstranjevati tudi gasilci. A ponekod elektrike ne bo še nekaj dni, so v petek sporočili z Elektra Maribor. Brez elektrike je ostalo okoli 70.000 odjemalcev, v petek zvečer je bilo takšnih še okoli 35.000. Na Elektro Maribor so opozorili, naj zaradi varnosti individualne agregate priklapljajo le pooblaščene osebe.
Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Marko Lovše pa je pozval javnost, naj presodi, kdaj so klici na 112 nujni.
Po prvi grobi oceni Zavoda za gozdove Slovenije grobi je poškodovanih približno 50.000 kubičnih metrov drevja. Največ škode trenutno beležijo na območju Goričkega, o poškodbah pa poročajo tudi iz Haloz, Slovenskih goric, nižjih delov Pohorja in Kozjaka ter z območja Paškega Kozjaka. Pod težo snega se podirajo predvsem drevesa na gozdnih robovih ter ob cestah in daljnovodih, kar pomeni, da elektrike ne bo do popravila infrastrukture.
V Pomurju so v petek ponekod še pustili ceste zaprte, med drugim na relacijah Cankova - Kuzma, prehod Sotina in Petrovci - Kuzma, ker so drevesa sproti padala na cestišče, zato bodo danes zjutraj začeli z vzpostavljanjem prevoznosti. Obilne snežne padavine so v petek zajele Štajersko, Pomurje in Koroško. Sneženje je povzročalo težave tudi v prometu. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so zabeležili več kot 500 dogodkov, aktiviranih je bilo 531 gasilskih društev, ki so odstranjevala podrta drevesa s cestišč in objektov, črpala meteorno vodo in nudila pomoč pri izvleku vozil ter drugim pristojnim službam.