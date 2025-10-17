  • Delo d.o.o.
KRIPTOVALUTE

Elon Musk razkril, katera kriptovaluta ima »resnično energijo«

Veliki »dogefather« Elon Musk je znova spomnil svet, zakaj še vedno vidi dogecoin (DOGE) kot najboljšega med kriptokovanci. V novi objavi na X (nekdanji Twitter) je Musk poudaril, da je DOGE valuta, ki temelji na energiji podobno kot bitcoin (BTC) sam.
P. I.
 17. 10. 2025 | 08:08
 17. 10. 2025 | 08:08
6:11
A+A-

A za trgovce, ki so čakali, da bo ta objava sprožila ponovitev evforije iz leta 2021, se na obzorju pojavlja nov pasji tekmec, ki na novo definira, kaj prava energija pomeni – MaxiDoge (MAXI).

Eden od velikih vlagateljev (t. i. »whale«) je to energijo že začutil in kupil kar 2,4 milijarde žetonov MAXI v enem samem nakupu. Ta poteza je pripomogla, da je predprodaja Maxi Doge presegla 3,6 milijona dolarjev, kar kaže, kako močan zagon ima ta novi projekt.

Trenutna cena v predprodaji znaša 0,000263 USD na žeton, vendar le še naslednjih 39 ur, preden se v naslednji fazi spet zviša.

Obiščite MaxiDoge

Muskovo načelo energije dobiva novo manifestacijo memekovancev v Maxi Doge

Finančni portal ZeroHedge je nedavno poudaril, da je umetna inteligenca postala nova globalna oboroževalna tekma, ki jo bodo ZDA in Kitajska financirale z nenehnim tiskom fiat valut.

To je po njihovem mnenju glavni razlog, zakaj vrednost trdnih sredstev narašča. Vlagatelji bežijo pred razvrednotenjem denarja. Bitcoin (BTC) je presegel 126.000 USD, zlato in srebro pa sta dosegla rekordne ravni – 4.200 USD oziroma 53,5 USD za unčo.

Na to razpravo se je odzval tudi Elon Musk, ki je znova poudaril, da so kriptovalute, kot sta bitcoin in dogecoin, energijsko utemeljene, saj temeljijo na računalniški moči, ki se je ne da ponarediti ali »natisniti«.

Musk je celo potrdil objavo uporabnika Sir Doge of the Coin, da je »dogecoin energija«, s čimer je še enkrat potrdil svojo zvestobo kriptovaluti DOGE.

Toda medtem ko bitcoin dosega nove rekorde, DOGE še vedno zaostaja za svojim vrhom iz leta 2021. Takrat je bil na vrhuncu »Musk manije«, danes pa takšnih objav ni več. Morda je čas, da nov kuža prevzame štafeto in prinese to energijo v naslednji bikovski cikel.

Tisti kuža je – Maxi Doge, naslednja generacija memekovancev, zgrajena na mišicah, gibanju in neomajni volji do rasti.

Nova era memekovancev: Maxi Doge vstopa kot pravi naslednik prestola DOGE

Tako kot v zgodovini tudi v svetu kriptovalut vrh nikoli ni trajen. Stari veljaki bodo vedno nadomeščeni – ne izbrisani, temveč zasenčeni z nečim svežim, prilagojenim novim časom.

Če so se nekoč svetovne velesile selile iz Nizozemske v Francijo, iz Francije v Veliko Britanijo, nato v ZDA, se je tudi zgodba vrednosti premaknila z zlata na bitcoin. Tudi v kriptosvetu je memescena doživela preobrazbo: PEPE je prevzel pozornost v primerjavi s starih PEPECOIN projekti.

Enako se zdaj dogaja v kraljestvu memekovancev. Dogecoin je že več kot desetletje kraljeval na vrhu, Shiba Inu (SHIB) in drugi pa so vedno sledili za petami. A v novi generaciji tekmecev eden zares ujame surovo energijo — ne zaradi Proof-of-Work, temveč zaradi dokaza trdega napora, volje in vztrajnosti.

To je Maxi Doge, mišičasti memekovanec, ki ga poganja isti degen duh, kot je nekoč pognal DOGE proti luni. Njegovi podporniki so tisti, ki živijo po sloganu »delo do jutra«, pijejo energijske napitke kot pripravo na trening in strmijo v grafikone, dokler se sveče ne obarvajo zeleno. So tudi tisti, ki so nekoč nemudoma skočili v DOGE ob vsaki Muskovi objavi, zdaj pa navijajo za novega šampiona, ki prinaša to energijo, le da še močnejšo.

A poleg Maxi Doge so tu še PepeNode in Snorter, projekti, ki postavljajo zadnjo priložnost za zgodnji vstop v tekmo memekovancev z zvezdami.

  • PepeNode (PEPENODE) prinaša unikatno mine-to-earn mehaniko: brez strojne opreme, brez visokih stroškov elektrike, uporabniki gradijo virtualne rute (rigs) in zaslužijo žetone prek igre. Sistem je oblikovan tako, da del nakupov in nadgradenj tudi zbriše (burn), kar zmanjšuje ponudbo in ustvarja deflacijsko naravo. Tisti, ki verjamejo v meme + utility prihodnost, vidijo v PepeNode privlačno alternativo.
  • Snorter (SNORT) pa združuje memežeton z naprednim botom Telegram, ki deluje na omrežju Solana in drugih verigah. Bot je namenjen »zaznavanju« memekovancev, avtomatskemu trgovanju, zaščiti pred honeypoti in rug pulli ter omogoča izvedbo ukazov neposredno iz Telegram pogovora. Ta integracija omogoča hitrost, varnost in dostopnost za manj izkušene trgovce, ki si želijo tekmovati z velikimi igralci.

Torej, Maxi Doge prevzema primat kot naslednik DOGE, PepeNode in Snorter pa sta zadnja priložnost, da še ujamete festival rasti memekovancev z elementi uporabnosti in inovativnosti — izbira, ali boste del zgodnje avanture, je vaša.

Kako se lahko pridružite zgodnjim MAXI vlagateljem

Obiščite uradno spletno stran Maxi Doge Token in se priključite predprodaji prek Best Wallet, ki velja za eno najboljših kripto in bitcoin denarnic na trgu.

Svoje žetone lahko kupite z ETH, BNB, USDT ali USDC ali pa plačate kar z bančno kartico. Best Wallet je popolnoma brezplačna in jo lahko prenesete v Google Play ali Apple App Store.

Novokupljeni žetoni MAXI lahko takoj začnejo prinašati dinamičen letni donos (APY) v višini 84 %, če jih vložite (staking) v domači protokol projekta.

Za dodatno varnost vlagateljev sta pametno pogodbi projekta Maxi Doge v celoti revidirala Coinsult in SOLIDProof, kar zagotavlja brezhibno delovanje in ničelna varnostna tveganja.

Pridružite se skupnosti na uradnih računih Maxi Doge na X (Twitterju) in Telegramu, kjer se zbirajo vsi, ki verjamejo v moč tega novega memekovanca.

Obiščite MaxiDoge

 

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media

