Ena kuha omake, drugo radostijo koze, spoznali ste ju v oddaji Japajade šov (FOTO)

V oddaji Japajade šov smo to sezono spoznali nekaj izjemnih kmetic, ki se potegujejo na naziv naj kmetice leta. Ena teh je tudi Sara Devetak iz Vrha (San Michele del Carso) v Italiji, ki pravi, da ji je izraz zamejka tuj, saj sama zase namreč pravi, da je zavedna Slovenka in ponosna Kraševka.

Četudi je študirala tuje jezike v tujini, je najbolj srečna na domači kmetiji, kjer prireja tako imenovane zelene tedne, v okviru katerih prireja vzgojne delavnice za otroke, ki spoznavajo živali. Sama ima zelo zdrav odnos do narave. »Najraje kuham in prodajam lastne omake, sadne in zelenjavne marmelade brez konzervansov in pektina ter sirupe, mož Pavel pa se ukvarja s čebelarstvom, zato imamo tudi vrhunski med,« je dejala Sara, mama treh otrok, 14-letnega Mihaela, ki odlično igra frajtonarico, 12-letne Julije ter šestletnega Elija. Ima tri sestre Tatjano, Tjašo in Mihaelo, oče Avguštin in mama Gabriella Devetak pa sta daleč naokoli znana gostinca.

»Naša kmetija je biodinamična, vključena v sistem Campagna Amica: kraška gostilna slovi po slow foodu in ponudbo z domačega vrta in se ponaša s 150-letno tradicijo,« je razkrivala Sara. Ponašajo pa se tudi s prvo zeleno Michelinovo zvezdico v Furlaniji - Julijski Krajini, ki so jo pridobili prav pred dvema letoma. Na kmetijo pogosto prihajajo otroci, ki spoznavajo življenje v naravi in različne živali, od krav do oslov, ovc, zajcev, gosi, piščancev, rac in drugih, kjer jih Sara poučuje, domače pridelke in izdelke pa prodaja na lokalnih tržnicah ali pa jih porabijo v svoji gostilni na goriškem Krasu, ki se ponaša tudi z eno najboljših vinskih kart v Furlaniji. Sara je preprosto zaljubljena v slovensko zemljo, spoštuje tradicijo, jezik in kulturo, prav tako pri Devetakovih večkrat družno zapojejo slovenske pesmi.

Izstrelile so jo koze

Sari Devetak je v četrtfinalni oddaji Japajade šov nasproti stala tekmica z Dolenjih Selc pri Trebnjem. To je Simona Anžlovar, ki je že v zgodnjem otroštvu izgubila starše, zato je odraščala v rejniški družini. Izučila se je za šiviljo, želela pa si je postati frizerka. Danes je ponosna mama sinov Aleksandra, Denisa in Nika ter hčerke Nives, z možem Aleksandrom pa na kmetiji skrbita za 17 hektarjev obdelovalnih površin, še 15 hektarjev pa imajo Anžlovarjevi gozda.

Posvetili so se kozjereji in prav koze so jim prinesle zgodbo o uspehu. Pred sedmimi leti so začeli z vzrejo koz srnaste alpske pasme. Prvo leto so imeli 40 odraslih in 27 mladic, danes imajo koz že med 150 do 200. Te se v toplem delu leta še najraje pasejo zunaj. Pridelujejo sveže kozje mleko, sirotko, kefir, skuto, maslo, sadni jogurt, slovijo pa celo po kozjem sladoledu.

»Kozje mleko je nadvse hranilno in odlično vpliva na zdravje ljudi,« je podčrtala Simona. Ter dodala, da so njihovi izdelki izjemno lahko prebavljivi ter primerni za ljudi, ki imajo z običajnim mlekom težave. »Zagovarjamo pa uživanje surovega mleka, zato so tudi naši izdelki narejeni z minimalno toplotno obdelavo,« je povedala Anžlovarjeva. Pri njih ponujajo tudi več vrst sira, denimo, mladi sir, dimljeni, poltrdi ter laktični sir s semeni. Pa tudi klasične sirne namaze ter namaze z zelišči in albuminsko skuto. Pozorni pa niso le na kakovost samih izdelkov, temveč tudi na pakiranje, zato uporabljajo okolju neškodljivo embalažo iz stekla, ki jo je ob naslednjem nakupu mogoče vrniti v ponovno uporabo.