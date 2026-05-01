Enajsti festival Vina in čokolade je zadovoljil sladokusce vseh vrst, Modro frankinjo so celo lizali (FOTO)

Turizem Podčetrtek je v sodelovanju z lokalnimi partnerji v večnamenski športni dvorani gostil 11. festival vina in čokolade. Letos je bilo v Podčetrtku sicer nekoliko manj obiskovalcev, kar gre pripisati začetku praznikov, nekoliko manj je bilo tudi ponudnikov. A so bili med 26 vinarji in 29 tistimi, ki so ponujali čokolado in druge sladke dobrote, najboljši. Kot je dejala Karmen Cvirn, članica organizacijskega odbora, obiskovalci letos niso prišli samo na festival, temveč so se razkropili po vsej občini in obiskali različne destinacije. »Prav to je cilj dogodka, saj je ponudba v naši občini zares pestra,« pravi Cvirnova.

Najmlajše je še posebno navdušil nastop Ribiča Pepeta, malo starejši so prisluhnili pevki Evi Boto in številnim drugim nastopajočim, ki so popestrili dogajanje na festivalu, na katerega so prišli obiskovalci od blizu in daleč. Nekateri so se dlje zadržali ob stojnicah z rujno kapljico, drugi ob stojnicah s čokolado in drugimi sladkimi izdelki. Daleč največji razstavni prostor je spet pripadel domačinom in soorganizatorjem, Čokoladnici Olimje, ki je letos prvič obiskovalcem ponudila sladoled na osnovi njihove čokolade, marcipana in nugata. »Posebej za festival in s pomočjo kleti Imeno smo pripravili sladoled z okusom modre frankinje. Sicer pa bomo imeli v ponudbi tudi klasične okuse, skupaj jih bo kar okoli 20,« je povedala Mateja Videtič, ki z možem Urbanom, tremi sinovi in 13 zaposlenimi za festival vsako leto ustvari pravo čokoladno vas.

Francka Javeršek in Milena Drofenik iz društva Ajda sta ponujali drobno pecivo, ki so ga napekle članice društva.

Ekološki vinogradnik Silvester Mikolič iz Petrovč

Najmlajše so najbolj pritegnile čokoladne lizike različnih velikosti in okusov, v ponudbi je bil tudi turški med, pralineji iz temne, mlečne in bele čokolade z dodatki suhega sadja, od kandiranih pomaranč, limon, datljev, sliv, marelic ter riža, mandljev, lešnikov, kokosa in pisanih bombonov.

»Jaz vsako leto pridem zaradi čokolade. Obožujem riževo, a so tudi vse druge zelo dobre. Poskusila sem tudi sladoled, ki je zares izjemen,« pove Pavla Dolinšek s Ptuja, ki prihaja na festival vsako leto. Dragica Štih iz Celja je prišla zaradi drobnega peciva, ki ga je bilo letos nekoliko manj. »Kupila sem breskvice, ki jih obožujem, pa čokoladne brownieje chefa Karima Merdjadija, ki so zares dobri, nekaj sem kupila tudi donutov,« nam je razkrila.

Medtem ko so obiskovalci okušali čokoladne dobrote, so se ekipe merile v peki torte, vinogradniki so degustirali vina in izbrali med njimi županovo vino. Letos je to postalo vino Jožeta Juga iz Virštanja, medtem ko je zmagovalno torto spekla ekipa Term Olimia.

»Vesela sem, da mnogi obiskovalci ob čokoladi pokušajo vina in penine. Mi imamo seveda v ponudbi tudi sladke, ki se priležejo k sladicam. Nekateri pa imajo radi tudi bolj suhe. A o okusih se ne razpravlja,« nam je dejala Dragana Šuštar, ki je ponujala Isteničeva vina in penine. Vsako leto so na festivalu prisotni tudi lastniki prekmurske čokoladnice Passero. »Letos ponujamo prenovljeno dubajsko čokolado, ki smo ji dodali karamelizirana pražena bučna semena,« nam razkrije Nuša Kumljanc.

Prvič je bil na festivalu s svojimi bio vini in peninami, tudi nagrajenimi, vinogradnik Silvester Marič iz Petrovč, ki ima vinograde v Malih Dolah pod Konjiško goro. Vina prideluje že več kot 30 let. »Bio modra frankinja paše na čokolado kot ata na mamo,« nam pove v smehu vinogradnik, ki sta mu družbo na stojnici delali hčerka Katja in vnukinja Lara. Veliko drobnega peciva so kot vsako leto napekle tudi članice Društva Ajda, ki bo letos praznovalo 50 let obstoja. »Napekle smo potice, kifeljce, ocvirkovko, čokoladne kocke, lunice, vaniljeve rogljičke, pite in drugo pecivo, a ne za prodajo, pač pa le simbolične prispevke,« nam pove Francka Javeršek, dolgoletna predsednica društva Ajda.

