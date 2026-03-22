Enakonočje ni odgnalo zime: obeta se nova pošiljka snega

Začetek tedna bo še razmeroma mil, nato pa se bo v noči na četrtek vreme hitro poslabšalo. Pričakujemo padavine, hkrati pa se bo meja sneženja močno znižala. Ob intenzivnejših padavinah ni izključeno, da bi se sneg za krajši čas pojavil tudi v nižinah, medtem ko ga bo v višjih legah verjetno zapadlo več, poročajo pri Neurje.si.

Glavnina ohladitve bo Slovenijo zajela med 26. in 28. marcem. Takrat bodo dnevne temperature večinoma med 5 in 10 °C, noči pa bodo občutno hladne, s temperaturami okoli ledišča ali celo nekoliko pod njim. To pomeni povečano verjetnost za slano, zlasti ob jasnih jutrih. Spremembo vremena bo povzročilo območje nizkega zračnega tlaka nad vzhodno Evropo in Balkanom, ki bo omogočilo dotok hladnega zraka iz severnih smeri proti srednji Evropi. Zaradi takšne postavitve se bo hladen zrak nad našimi kraji zadrževal več dni, kar pomeni, da ohladitev ne bo le kratkotrajna.

Ob tem se bo povečala tudi verjetnost za nestanovitno vreme s pogostejšimi padavinami. Prav kombinacija hladnega zraka in padavin povečuje možnost sneženja tudi na nižjih nadmorskih višinah. Po prehodu glavnega vremenskega poslabšanja bo vreme še nekaj dni ostalo hladno, kar pomeni, da se bodo nizke jutranje temperature in možnost slane nadaljevale. Hladnejše razmere bi lahko vztrajale vse do velikonočnih praznikov.

Čeprav ne gre za ekstremno mrzel val, vremenska slika kaže na precej zanesljiv preobrat v primerjavi z začetkom pomladi. Gre za tipičen pozno-marčevski prodor hladnega zraka, ki lahko prinese nekaj zimskega pridiha – od hladnih juter do občasnih snežnih padavin.